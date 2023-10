Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo.

La stagione 2023/2024 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 partite stagionali della regular season, oltre a playoff e playout che sanciranno chi conquisterà il campionato, chi lotterà per un posto in Serie A e chi per la salvezza. Dieci mesi di incontri che Sky racconterà con la professionalità e la competenza della sua squadra editoriale, con Marina Presello e Marco Demicheli a cui saranno affidati gli approfondimenti pre e postpartita in studio e, per i big match di giornata, direttamente dallo stadio. Inoltre, come di consueto, alla visione dei singoli match sarà affiancata la possibilità di vivere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla “Diretta Gol” del sabato, per non perdere neanche un’azione di gioco. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie al canale all news Sky Sport 24, sempre acceso per fornire gli aggiornamenti e le novità delle 20 squadre del torneo.

Non solo weekend, perché torna anche l’appuntamento con “B Side”, la rubrica di approfondimento in onda ogni lunedì su Sky Sport 24 (disponibile anche on demand), con Daniele Barone che porterà i tifosi e gli appassionati alla scoperta delle squadre che partecipano al torneo grazie a servizi speciali, interviste e highlights dedicati che sveleranno il legame che le lega alle città e alle proprie tifoserie.

Tecnologia sempre al top durante tutta la stagione, con i big match di ogni giornata che godranno ancora una volta dei migliori standard qualitativi di visione grazie al 4K HDR HLG nativo. Inoltre, immagini spettacolari già dai prepartita dei big match grazia al drone di Sky Sport per immergersinell’atmosfera degli stadi grazie alle riprese aeree, come spettacolari e suggestive saranno le immagini fornite dalla “Corner Cam” e dalla “Sky Jetcam”, una speciale telecamera installata su un drone che, a partire da Bari-Palermo di venerdì 18 agosto, volerà parallelamente all’altezza dei giocatori e permetterà diseguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, come in un videogioco.

La copertura della Serie BKT non si ferma qui, perché sarà possibile rimanere sempre aggiornati grazie al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e Tiok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.

Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout.

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre in campo per la nona giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo e la possibilità di seguire le partite in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie alla rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, oltre al canale all news Sky Sport 24, al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.

VENERDI 6 OTTOBRE 2023

Ore 20:300 Serie B 9a Giornata: BRESCIA-FERALPISALÒ

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Alessandro Sugoni

Lombardi ancora imbattuti in 5 partite, 2 vittorie e 3 pareggi. Gardesani reduci dal 6^ ko, 1-2 in casa con lo Spezia. Nessun precedente fra le due formazioni.

SABATO 7 OTTOBRE 2023

dalle 13:30 e dalle 16  La Casa Dello Sport - Serie B

In studio: Marco Demicheli e Riccardo Gentile

In studio: Marco Demicheli e Riccardo Gentile

Ore 14:00 Serie B 9a Giornata: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202, e in streaming NOW

Ore 14:00 Serie B 9a Giornata: REGGIANA-BARI

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, diretta gol Luca Mastrorilli

Entrambe con un solo successo: emilianicon 4 pari e 3 ko, Bari con 6 pari e un ko. Reggiana imbattutain 7 sfide di B a Reggio Emilia, 6 vittorie e un pari.



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni, diretta gol Federico Botti

Emiliani senza vittorie da 4 giornate. Il Palermo viene dal 5° successo. -4 dalla capolista Parma. Tre vittorie a testa e 3 pari in Serie B al Braglia.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Riccardo Gentile, diretta gol Alessandro Sugoni

Altoatesini senza vittorie da 4 giornate, 3 pari e un ko. Catanzaro, quarto in classifica, reduce dal successo di Marassi (1-2). Nessun precedente fra i club.



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

telecronaca Antonio Nucera, diretta gol Manuel Favia

Calabresi reduci dal successo in casa del Pisa (1-2). Lecco con un solo punto nelle uniche 5 partite disputate. Nessun precedente fra le due formazioni.



diretta Sky Sport Calcio 202, e in streaming NOW

Tutti i gol 'live' e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questo 92esimo campionato cadetto.



diretta Sky Sport 251 e in streaming NOW

telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Manuel Favia

Marchigiani imbattuti da 3 giornate, 1 vittoria e 2 pari. Samp con appena 2 punti in 7 giornate. Una vittoria a testa e un pari nei 3 precedenti di B al Del Duca.



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Nicolò Ramella, diretta gol Luca Mastrorilli

Veneti con una sola sconfitta, 4 vittorie e 3 pari. Parma capolista ancora imbattuto. Non ha mai perso nei 4 precedenti assoluti di B, 2 vittorie e 2 pari.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Fabrizio Redaelli, diretta gol Federico Botti

Veneti reduci dal 2-1 sul Lecco. Gli umbri vengono dal primo successo, 3-0 sulla Reggiana. Imbattuti negli ultimi 3 precedenti di B al Tombolato.

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

Ore 16:15 Serie B 9a Giornata: COMO-CREMONESE

diretta Sky Sport 251 e in streaming NOW

telecronaca Giovanni Poggi

Lariani imbattuti da 6 turni, 4 vittorie e 2 pari. Cremonese reduce dal ko interno con il Parma (1-2). Una vittoria a testa nei 2 precedenti di B al Sinigaglia.



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Cristiano Tognoli

Liguri reduci dal primo successo, 1-2 in casa della Federpisalo'. Pisa con una sola vittoria nelle ultime 6 giornate. Imbattuto nei 6 precedenti di Serie B.

