Sky e Fastweb: Partnership per Sky Mobile. Connessione Veloce e Trasparente nel 2024

Sky e Fastweb annunciano oggi di aver siglato una partnership pluriennale per il lancio, nel corso dei primi mesi del 2024, di Sky Mobile powered by Fastweb, un’offerta mobile affidabile, veloce, trasparente e a un prezzo vantaggioso.

Grazie a questo accordo, Sky completa la sua offerta di servizi di connettività e offre così un’opportunità in più ai suoi clienti attuali e futuri. Fastweb, che offrirà il servizio tramite un accordo di distribuzione, rafforza così il suo posizionamento sul mercato della telefonia mobile dove continua la sua crescita a doppia cifra.

La qualità di quest’offerta a brand Sky sarà garantita da un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb. Sky Mobile sarà infatti un’offerta completa che include il 5G, grazie alla qualità del servizio mobile di Fastweb, il più veloce d’Italia secondo Ookla®, e con il 99% di copertura in Italia.

«Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sky Mobile grazie ad un accordo con Fastweb, partner tecnologico anche per il broadband di Sky Wifi», ha commentato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. «Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività».

«La partnership siglata con Sky conferma il ruolo di primo piano delle nostre infrastrutture fisse e mobili», ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato diFastweb.«Grazie a questo accordo di distribuzione si rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato mobile».

Con Sky Mobile, Sky punta ad offrire un’esperienza ancora più completa ai propri clienti e ad essere partner privilegiato delle famiglie italiane, grazie alla qualità dei suoi contenuti di intrattenimento, cinema e sport, che da sempre la contraddistinguono, all’innovativa esperienza di visione di Sky Glass e all’ultra broadband di Sky Wifi, pluripremiato per la qualità e la velocità del servizio.

Per informazioni: www.sky.it/mobile