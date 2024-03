Sky apre le porte! Scopri la sede di Milano Santa Giulia durante le Giornate FAI di Primavera

Sky apre le sue porte in occasione delle #GiornateFAI di Primavera: il 23 e il 24 marzo, fra i luoghi selezionati dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, sarà possibile visitare la sede Sky di Milano Santa Giulia. Un’occasione unica per entrare nel cuore di una tech-media company e scoprire il dietro le quinte degli studi, delle regie e delle sale tecniche dove nascono le produzioni Sky, oltre che per imparare a conoscere i professionisti che ci lavorano ogni giorno. Nel corso delle visite guidate, verranno approfondite anche le iniziative intraprese per minimizzare l'impatto ambientale delle attività: ad esempio, come Sky sia riuscita a diventare carbon neutral dal 2006, e come stiamo lavorando per dimezzare le emissioni entro il 2030.

Il quartiere di Rogoredo/Santa Giulia rappresenta un esempio perfetto di riqualificazione della periferia. Da diversi anni vive un'importante processo di trasformazione con la costruzione di edifici destinati alla realizzazione di un business district ispirato al principio della sostenibilità. L'obiettivo è altresì l'apertura di luoghi destinati alla collettività, favorendo occasioni di aggregazione e di incontro per tutto il quartiere. I residenti potranno quindi contare su luoghi aperti per lo sport e il tempo libero, così come servizi e commercio di vicinato, in risposta alle proprie esigenze.

La sede Sky Italia di Milano Santa Giulia è un'apertura unica che permetterà ai visitatori di accedere a spazi operativi quali Studi e Regie, normalmente chiusi al pubblico. Attraverso la visita, sarà possibile scoprire i meccanismi produttivi che si celano dietro le quinte televisive, e approfondire come Sky è riuscita a minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività. La struttura architettonica di Sky si compone di 2 edifici collegati da un bridge. Il Building 1, dedicato alle aree tecniche, è il cuore pulsante della sede e può contare su diversi Studi televisivi. Il Building 2 ospita le redazioni editoriali (Sky Sport, Sky TG24) e le direzioni di staff.

La visita comincerà nella Hall situata al piano terra del bridge, dove i visitatori avranno l'occasione di approfondire le molteplici iniziative intraprese da Sky per minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività: ad esempio, come l'azienda è riuscita a diventare carbon neutral dal 2006, e come sta lavorando per rispettare l'impegno di dimezzare le proprie emissioni entro il 2030. Proseguirà poi all'interno del Building 1, dapprima attraverso gli Studi al piano terra, e a seguire attraverso le Regie al piano 1. Ad esempio: gli Studi 2 e 6, che sono i più grandi, è dove vengono realizzate le produzioni di punta; lavorano per lo più su dirette ed eventi live; possono contare su ledwall ad altissima risoluzione, che permettono di ricorrere alla realtà aumentata per ricreare elementi grafici che contribuiscono ad arricchire la narrazione del programma e a produrre un'esperienza completamente immersiva. Lo Studio 3, chiamato anche Infinite, è lo studio green di Sky: un limbo verde che permette di ricreare scenari sempre diversi, con macchine grafiche molto performanti che reindirizzano la scenografia in tempo reale e riescono ad adattarla in prospettiva, in base all'angolo di ripresa in uso in quel momento.

La visita proseguirà nello Studio 6 che è la Casa dello Sport! Questo studio accoglie le produzioni live di Sky Sport 24, tutti gli show pre- e post-partita di Champions League, Europa League, Serie A e Serie B, Sky Calcio Club e tutte le Produzioni Originali di Sky Sport. Al primo piano del Building 1 visiteremo poi le 6 regie, tutte full HD, di cui 2 dedicate alla Remote Production (per Formula 1 e MotoGP). Le regie video, composte da circa 12 postazioni, sono attive sulle produzioni più impegnative e presidiate da varie figure tecniche. In regia audio sono presenti gli strumenti di controllo dei radiomicrofoni. Infine, le sale apparati che ospitano le parti elettroniche delle macchine in utilizzo nelle regie. Torneremo poi nella Hall al piano terra per terminare la nostra visita.

Indirizzo - Via Luigi Russolo, 4, MILANO, MI





: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Note: 15 persone ogni 30 minuti Domenica 24 Marzo 2024: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note per la visita - Non è possibile accedere con zaini, caschi o borse di grandi dimensioni. Non sono disponibili né armadietti né guardaroba. Ai visitatori non è consentito effettuare riprese video e/o fotografie in tutto l’edificio, fatta eccezione per gli studi televisivi e/o altri locali espressamente indicati da Sky Italia durante la visita. L’accesso alla visita è consentito previa registrazione, da effettuarsi in loco con i propri dati personali ed un documento d’identità valido.



Mobilità Sostenibile

Mezzi pubblici:

M3 (gialla) – fermata Rogoredo FS

Stazione di Milano Rogoredo FS (Trenord, Trenitalia, Italo)

Autobus 77 e 88

Possibilità di parcheggio:

su strada libero (via Monte Penice)

su strada a pagamento (via del Futurismo)

parcheggio ATM Rogoredo Santa Giulia (via Francesco Pizzolpasso, 7)

Durata visita - 45 minuti

Luogo accessibile

