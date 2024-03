I Tre Moschettieri - D'Artagnan: Nuova Avventura Epica in Prima TV su Sky e NOW

L’immortale romanzo di Alexandre Dumas arriva in un nuovo spettacolare adattamento in prima TV su SKY: I TRE MOSCHETTIERI - D'ARTAGNAN, in onda lunedì 25 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action),in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Martin Bourboulon (Eiffel) dirige un cast d’eccezione nel nuovo, adrenalinico adattamento di un classico della letteratura francese: i personaggi nati dalla penna di Dumas prenderanno vita grazie a Vincent Cassel nel ruolo di Athos, François Civil in quello dell’impavido D’Artagnan, Romain Duris in quello del misterioso Aramis, Pio Marmaï sarà il prorompente Porthos, Louis Garrel vestirà i panni regali di Luigi XIII ed Eva Green darà il volto alla tanto fatale quanto seducente Milady.

SINOSSI - D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richelieu. Ma, innamorandosi di Constance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

COLLEZIONE ON DEMAND – “VIAGGIO A PARIGI” - In occasione della prima TV de I TRE MOSCHETTIERI - D'ARTAGNAN, Sky Cinema propone la collezione on demand Viaggio a Parigi, una ricca raccolta di titoli ambientati nella capitale francese: dallo Sky Original Eiffel, che racconta la storia d’amore vissuta da Gustave Eiffel durante la costruzione della sua celeberrima torre; alla delicata commedia La Signora Harris Va a Parigi, in cui una donna dalle umili origini sogna l’alta moda; fino all’intrigante film di Woody Allen Midnight in Paris con Owen Wilson, Rachel McAdams e Kathy Bates.

I TRE MOSCHETTIERI - D'ARTAGNAN, lunedì 25 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), iin streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive