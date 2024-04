Tennis ATP Monte-Carlo 2024 🎾 Semifinale Sinner - Tsitsipas diretta esclusiva Sky Sport e NOW

Sabato dedicato alle semifinali a Monte-Carlo con Sinner che a ora di pranzo affronterà Tsitsipas per un posto in finale.

L'altra semifinale sarà il remake della finale del Roland Garros 2023 tra Djokovic e Ruud.

Il match non prima delle 13:30, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci

Studio a partire dalle 13:00 con Eleonora Cottarelli e Stefano Meloccaro



È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su in streaming su NOW. Sarà un sabato con i riflettori puntati su Jannik Sinner. Reduce dalla lotta nei quarti con Rune, l'azzurro andrà a caccia della prima finale in carriera nel Principato: l'avversario sarà Stefanos Tsitsipas, n. 12 del seeding e due volte campione a Montecarlo. Sinner scenderà in campo alle 13.30, a seguire ci sarà la seconda semifinale tra Novak Djokovic (che ieri è diventato il giocatore con più semifinali in carriera nei Masters 1000) e Casper Ruud. Sarà il remake della finale del Roland Garros 2023, con il serbo che ha sempre vinto nei cinque precedenti con il norvegese. In programma anche le semifinali di doppio: apre alle 11 Granollers/Zeballos contro Gille/Vliegen, chiuderà nel tardo pomeriggio la sfida tra Arevalo/Pavic (che ieri hanno eliminato Bolelli e Vavassori) e Melo/Zverev.

È disponibile la novità Sky Sport Plus, dove i clienti potranno seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

SKY SPORT TENNIS (203)

ore 11 - [3] Granollers/Zeballos vs Gille/Vliegen

Telecronaca: Elena Pero e Stefano Pescosolido





Telecronaca: Elena Pero e Stefano Pescosolido non prima delle 13.30 [in diretta anche su Sky Sport Uno]

[12] Tsitsipas (Gre) vs [2] Sinner

Telecronaca: Elena Pero e Paolo Bertolucci





Telecronaca: Elena Pero e Paolo Bertolucci non prima delle 15.30

[1] Djokovic (Srb) vs [8] Ruud (Nor)

Telecronaca: Luca Boschetto e Stefano Pescosolido





[1] Djokovic (Srb) vs [8] Ruud (Nor) Telecronaca: Luca Boschetto e Stefano Pescosolido a seguire - Arevalo/Pavic vs Melo/Zverev

Telecronaca: Luca Boschetto)

SINNER-TSITSIPAS, I PRECEDENTI

Dopo la vittoria contro Rune nei quarti, l'azzurro affronterà in semifinale il tennista greco, due volte campione nel Principato e reduce dalla vittoria contro Khachanov in due set. Il bilancio nei precedenti è 5-3 in favore del greco che, tuttavia, ha perso gli ultimi due confronti.

2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-4

- ATP Finals (RR): b. Tsitsipas 6-4, 6-4 2023 - Rotterdam (R16): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-3

- Rotterdam (R16): b. Tsitsipas 6-4, 6-3 2023 - Australian Open (R16): Tsitsipas b. Sinner 6-4, 6-4, 3-6, 4-6,6-3

- Australian Open (R16): b. Sinner 6-4, 6-4, 3-6, 4-6,6-3 2022 - Roma (QF): Tsitsipas b. Sinner 7-6(5), 6-2

- Roma (QF): b. Sinner 7-6(5), 6-2 2022 - Australian Open (QF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-4, 6-2

- Australian Open (QF): b. Sinner 6-3, 6-4, 6-2 2021 - Barcellona (SF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-3

- Barcellona (SF): b. Sinner 6-3, 6-3 2020 - Roma (R32): Sinner b. Tsitsipas 6-1, 6-7(9), 6-2

- Roma (R32): b. Tsitsipas 6-1, 6-7(9), 6-2 2019 - Roma (R32): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-2

