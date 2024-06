Europeo di Calcio 2024, Federica Masolin prepara Estate Azzurra di Sky Sport

Durante l'evento di presentazione della Estate Azzurra 2024 di Sky Sport dello scorso martedì alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano abbiamo intervistato Federica Masolin, volto noto della Champions League su Sky, che ci ha subito trasmesso un'energia contagiosa mentre parla dell'imminente copertura dell'Europeo di Calcio. Si percepisce chiaramente ascoltandola la sua emozione nel descrivere l'attesa per questo evento sportivo così atteso, definendo l'estate imminente come un periodo "meraviglioso" che sarà animato dalle emozioni del torneo continentale di calcio.

Masolin vestita per l'occasione in azzurro, ci ha dipinto subito un quadro dettagliato della copertura estesa che Sky Sport ha pianificato per l'Europeo. Dallo studio principale a Milano fino a uno studio speciale a Berlino, sarà come se gli spettatori fossero trasportati direttamente nel cuore dell'azione, con reportage in diretta dagli stadi e aggiornamenti costanti su Sky Sport 24. L'entusiasmo di Masolin è palpabile mentre parla di queste lunghe giornate che saranno piene di emozioni e di momenti indimenticabili per tutti gli appassionati di calcio. In attesa di rivivere le "notti magiche" dell'estate del 2021, il mese di Giugno comincia con la finale della Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, sottolineando l'eccezionalità dell'evento e la sorpresa rappresentata dalla presenza del Borussia nella finale. Questo anticipa una stagione estiva ricca di eventi sportivi di primissimo livello, con la prossima Super Champions che vedrà la partecipazione di ben cinque squadre italiane, promettendo serate da non dimenticare per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.



Con un sincero coinvolgimento, ci parla anche della recente vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio di Monaco di Formula 1. Descrive l'emozione palpabile nel vedere Leclerc finalmente trionfare sul circuito di casa, condividendo la gioia e l'emozione del pilota monegasco e degli spettatori che lo hanno seguito con il fiato sospeso. Infine, Federica ci invita a seguire Sky Sport durante l'intera estate, promettendo un'esperienza infinita e indimenticabile per tutti gli appassionati di sport.

Federica Masolin, l'Azzurro per l'estate Azzurra di Sky Sport.

«Assolutamente, in tinta per quest'estate meravigliosa che ci aspetta con l'Europeo che vi racconteremo dal 14 giugno al 14 luglio, non vediamo l'ora.»



Quale sarà la copertura di questo Europeo di Sky, sarete ovunque, tanti studi, tutte le partite in diretta

«Saranno giornate lunghissime quelle che passeremo insieme. Inizieremo alle 10 del mattino con Sky Sport 24 per tutti gli aggiornamenti, passando poi per tutti gli studi che vi accompagneranno fino alle partite. Come dicevi, saremo ovviamente nel nostro headquarter a Milano, saremo a Berlino con uno studio speciale, e saremo poi anche sulle tribune degli stadi a seguito della nostra Nazionale. C'è calcio mercato che concluderà poi le giornate. Insomma, da stare incollati alla televisione.»



Però la stagione non è ancora finita, sabato c'è una grandissima partita, la finale di Champions fra il Borussia Dortmund e il Real Madrid.

«C'è questa partita nella quale siamo tutti coinvolti perché abbiamo passato una stagione intera vivendo partite incredibili. Adesso è arrivato l'epilogo con il Real Madrid di Carlo Ancelotti che cerca la quindicesima contro un Borussia Dortmund che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato all'inizio della stagione. Quindi sarà ancora più bella perché sembra un gigante contro Golia, ma vedremo, perché il calcio ci regala sempre delle storie molto belle da raccontare, che sia la conferma del Real Madrid con la quindicesima o che possa il Dortmund sparegliare un po' tutte le carte e andare a vincere.»



E poi a settembre arriva la nuova Super Champions con ben 5 italiane protagoniste. Serate da non dimenticare.

«Assolutamente. È una Champions League dal formato che stiamo tutti imparando a conoscere e che ci darà la possibilità di vivere tantissime partite in più. Addirittura due giovedì, quindi si aggiungono anche dei giorni della settimana. Noi siamo pronti: abbiamo una squadra incredibile. Si è aggiunto anche Zvone Boban, ma altri nomi li sentiremo nel corso dell'estate. Siamo tutti molto felici e soprattutto siamo sicuri che chi ci guarda a casa non resterà deluso, ovviamente, da questa classifica unica che metterà di fronte le migliori squadre d'Europa.»



Visto la tua esperienza ritorno sulla bellissima domenica scorsa della Formula 1 con la vitroria di Leclerc a Monaco. Che emozione è stata?

«Incredibile, è stata un'emozione pazzesca per me seguirla non dalla pista ma da casa mi sono goduta appieno un weekend raccontato super bene da tutta la squadra dei Motori e soprattutto un weekend che Charles Leclerc finalmente è riuscito a vivere da re della sua Monte-Carlo concedetemi insomma questo appellativo per lui che non ha mai avuto tanta fortuna a casa sua è arrivata alla prima vittoria in un circuito dove aveva già fatto delle pole position, due, ma non aveva mai fatto il podio, è arrivato a dieci anni da Jules Bianchi, quindi insomma sembra quasi una narrazione che ritorna e c'è quel pizzico di magia che ha emozionato un po' tutti, le lacrime di Charles nel casco erano un po' anche tutte quelle di noi a casa sul divano.»



Ci vediamo da 14 giugno su Sky con gli Europei.

«E non solo, sarà un'estate infinita cari, ci vedremo un sacco di volte in questa estate. »



Grazie mille Federica.

Inviato a Milano Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

