La sfida tecnico produttiva Sky Europei 2024: dirette, commenti e tecnologia di avanguardia

Dal 14 giugno al 14 luglio, 24 squadre nazionali di calcio si sfideranno negli stadi di tutta la Germania con l'obiettivo di conquistare il titolo di campioni d'Europa ai Campionati Europei di Calcio UEFA. Sky Italia sarà in prima linea nella trasmissione dell'intero torneo, con 51 partite (di cui 20 in esclusiva) che terranno i tifosi incollati ai loro schermi. Sky Italia è infatti l'unica emittente del gruppo Sky Europe che trasmetterà tutte le partite del torneo.

Le competizioni si svolgeranno in dieci sedi diverse, con un team di 50 professionisti di Sky Sport, tra cui commentatori, reporter, produttori e tecnici, che si recheranno in ciascuna sede per garantire la migliore copertura possibile. Inoltre, circa 100 persone a Milano Santa Giulia gestiranno playout, MCR, editing e ingest. Tutte le partite dell'Italia saranno seguite da un veicolo mobile di Cinevideo e da 4-5 reporter che accompagneranno la Nazionale per tutta la settimana. Lo studio per le partite dell'Italia sarà in loco e disporrà di quattro telecamere e di un mini Jimmy Jib per le dirette. Inoltre, una postazione di presentazione con due inviati si occuperà di interviste e approfondimenti, mentre una postazione Flash sarà dedicata alle classiche interviste post-partita.

Sei partite della prima fase del torneo saranno commentate direttamente dagli stadi. La partita inaugurale sarà trasmessa da un innovativo studio remoto allestito nel centro di produzione di Milano Santa Giulia, sede di Sky Italia. Per la produzione remota, Sky utilizzerà il sistema LiveU LU800, che permetterà di ricevere quattro segnali video live dagli stadi, con quattro segnali SRT come backup e un ritorno in studio a latenza zero. Se l'Italia non dovesse raggiungere la finale, Sky valuterà se utilizzare l'unità mobile di Cinevideo o la produzione remota per le partite rimanenti. Oltre alle sei partite commentate allo stadio, altre sette vedranno la presenza di un giornalista che realizzerà interviste e approfondimenti pre e post-partita. Sky avrà anche uno studio presso il Reichstag di Berlino. Questo studio, dotato di una telecamera vincolata, sarà utilizzato per produrre un'edizione completa di Sport24 e per i collegamenti con ospiti VIP. Altre partite saranno commentate dalla struttura di Milano Santa Giulia.

Una giornata tipo di Sky Sport inizierà alle 10:00 con Sky Sport 24 e si concluderà alle 00:30 di notte con Calciomercato Originale, trasmesso da sette diverse località balenari. Il cuore tecnologico dell'operazione Euro 2024 sarà l'IBC (International Broadcast Centre) situato a Lipsia, dove Sky avrà una piccola sala di controllo che riceverà e distribuirà i segnali a Milano su quattro fibre JPEG 2000, consentendo la trasmissione in HD e HDR, e su sei fibre per i feed accessori MPEG4, inclusi il feed dell'elicottero, la fan camera e un palinsesto giornaliero basato sulle esigenze editoriali. Nell'IBC, oltre ai segnali delle partite, la UEFA fornirà anche 14 segnali accessori come ISO Cam, elicotteri, droni e riprese della Porta di Brandeburgo a Berlino, degli stadi e altro. Per garantire la massima sicurezza, è previsto anche un ulteriore trasporto del segnale di qualità a doppia catena verso la sede centrale di Sky a Roma e poi da Roma a Milano.

Il regista responsabile delle integrazioni sulle partite dell'Italia sarà Roberto Popi Montoli, che gestirà le quattro telecamere in studio e le tre sul campo, compreso un obiettivo lungo per riprese dettagliate di giocatori e allenatori. Il team tecnico includerà operatori EVS con 12 canali, un mixer video, due controlli delle telecamere, un mixer audio e circa 20 membri del team tecnico Cinevideo. I produttori Ferruccio Zanotti e Giorgio Antoniol, insieme ai coordinatori editoriali Alessandro Scipioni e Federica Salpietro, saranno presenti in loco. All'IBC, Andrea Picchioni e Fabio Griffanti supervisioneranno la tecnica, assistiti da due tecnici di Globecast. Presso l'Adidas Village a Berlino, un coordinatore editoriale, due operatori di ripresa e un produttore si occuperanno dei rapporti con lo sponsor ufficiale. Nella seconda fase del torneo, Sky invierà cinque produttori per il commento in loco, con 20 giornalisti e 35 professionisti tecnici coinvolti nella produzione.

Ferruccio Zanotti, produttore esperto con tre campionati europei all'attivo, afferma che la preparazione per Euro 2024 ha richiesto un anno di intenso lavoro, dalla pianificazione con la UEFA agli standard di trasmissione finali. Tra le principali sfide ci sono stati la logistica e i trasporti per gestire il movimento di molte persone. Dopo l'esperienza dei precedenti Campionati Europei, Sky ha implementato un triplo backup per garantire la continuità del servizio, con generatori elettrici per eliminare il rischio di blackout.

Sky ha adottato diverse tecnologie avanzate per garantire la migliore esperienza visiva agli spettatori, come l'HD HDR e la LUT NBCU per la gestione del colore. Una novità è l'uso della "rocky cam" con lenti anamorfiche per catturare un campo visivo più ampio e creare un effetto cinematografico. Gli eventi saranno prodotti in Dolby E e Dolby Atmos per un'esperienza sonora immersiva.

Per garantire la migliore esperienza possibile agli spettatori, Sky ha combinato diverse tecnologie di produzione e distribuzione, sfruttando anche la ridondanza delle macchine per garantire la massima affidabilità. Tra le innovazioni più interessanti, c'è l'utilizzo dell'HD HDR, che offre una qualità d'immagine straordinaria. Le partite saranno trasmesse sia in HD che in HDR, che diventerà lo standard di produzione anche per la prossima Champions League, Europa League e Conference League. Inoltre, la UEFA ha scelto di utilizzare la LUT NBCU, uno standard molto elevato per la gestione del colore. Un'altra novità per gli Europei è una "rocky cam", una telecamera broadcast e il suo leggero supporto mobile, dotata di lenti anamorfiche, che consente di catturare un campo visivo più ampio, dando alle immagini un aspetto più cinematografico e la possibilità di creare un bokeh ovale. Tutto ciò contribuirà a creare un'esperienza visiva ancora più coinvolgente ed emozionante. Dal punto di vista audio, gli eventi saranno prodotti in Dolby E e Dolby Atmos, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente e immersiva.

