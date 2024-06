Fabio Caressa (Sky): «Coesione di squadra per un nuovo grande Europeo Azzurro»

Era il 4 Luglio del 2006, e si giocava la storica partita tra Germania e Italia a Dortmund, un momento epocale che ha profondamente segnato la vita di Fabio Caressa come cronista sportivo (nella foto dell'epoca qui sulla sinistra in coppia con Beppe Bergomi). Quella partita non solo ha influenzato positivamente il corso del Mondiale poi vinto a Berlino dall'lItalia, ma ha lasciato un'impronta indelebile nella vita professionalie del telecronista di Sky Sport. 18 anni dopo circa l'Italia ritorna a Dortmund per esordire nell'Europeo 2024 contro l'Albania,



Nel girone B dell'Europeo 2024, i ragazzi di Spalletti troveranno l'Albania, seguita da Spagna e Croazia, Caressa ha fiducia nelle capacità dell'Italia di affrontare squadre di alto livello. Esprime la convinzione che ce la possiamo fare sicuramente, ma sottolinea l'importanza di non commettere errori già nella prima partita di sabato 15 Giugno per evitare complicazioni nelle successive due. Descrive l'Albania come una squadra quadrata ed esperta, enfatizzando che sarà cruciale per l'Italia imporre il proprio gioco fin dall'inizio del match per stabilire il proprio dominio nel girone. Fabio individua la Turchia come una delle possibili sorprese provenienti dagli altri gironi, apprezzandone la leadership e l'equilibrio della squadra, nonché le individualità interessanti presenti. Esprime fiducia anche nella Svizzera, ipotizzando che possa fare un buon torneo alle spalle dei padroni di casa della Germania.

In chiusura della video-intervista, Caressa sottolinea l'importanza fondamentale dello spirito di squadra per il successo della Nazionale italiana ricordando che quando la squadra ha abbracciato il concetto di unità e solidarietà, è riuscita a ottenere grandi risultati. Al contrario, quando individualità e egoismo hanno prevalso, il senso di gruppo è stato compromesso e ciò ha impedito alla squadra di esprimere il proprio pieno potenziale. Vincere non è mai stato merito di un singolo individuo o di una fazione, ma della coesione di tutto il gruppo, dove ognuno giocava per il bene comune della Nazionale italiana.

Sono passati 18 anni da quella memorabile Germania-Italia a Dortmund e ora ricomincia la nuova avventura proprio da lì. Che ricordi hai di quel momento e come pensi sarà quest'anno?

«I miei ricordi sono indimenticabili. Da cronista ha un po' cambiato la vita con quella partita. E' cambiato anche il Mondiale dell'Italia con quella partita perchè un pezzo di finale l'abbiamo già vinta eliminando la Germania con quella partita bellissima e straordinaria che rimane nel cuore di tutti noi. Adesso a Dortmund giocherà la prima e non la penultima quindi i presupposti sono molto diversi ma è comunque una partita decisiva perché Italia-Albania a Dortmund l'esordio della nostra nazionale secondo me ci dirà già molto su quello che potremo fare poi nel proseguo del torneo, è importante non sbagliarla quella partita»

Nel nostro girone esordio con l'Albania e poi dopo la Spagna, la Croazia, tutte squadre piuttosto ostiche ma ce la possiamo fare.

«Ce la possiamo fare sicuramente, l'importante è non sbagliare la prima partita per non avere poi l'acqua al collo nelle altre due. Sarà una partita non facile perché l'Albania è una squadra quadrata e esperta che ci conosce bene e che ha capacità difensive secondo me importanti più che offensive e quindi già lì vedremo se saremo in grado di imporre il nostro gioco perché quella sarà la vera partita del girono in cui dovremo imporre il nostro gioco »



Quali saranno le outsider che potrebbero uscire dagli altri gironi dell'Europeo

«A me piace molto la Turchia per come è guidata e anche perché secondo me è una squadra ben equilibrata e anche con delle individualità interessanti e quindi io credo che possa essere una sorpresa. Non mi sorprenderebbe di vedere una Svizzera che fa un buon europeo, anche quello non mi sorprenderebbe, poi gli altri nomi sono abbastanza sempre gli stessi.»



Nelle tue introduzioni alle partite fai sempre riferimento allo spirito di squadra, all'unione. Sarà uno degli ingredienti fondamentali per riuscire anche questa volta a fare il risultato.

«Questo è un elemento fondamentale. La nostra Nazionale quando ha avuto il concetto di uno per tutti e tutti per uno è riuscita a vincere. Quando c'erano delle individualità che volevano, diciamo, superare con Anche il loro proprio egotismo, il concetto di gruppo non l'abbiamo mai fatto bene. Quindi l'elemento fondamentale è che la squadra sia compatta. Noi quando abbiamo vinto non l'abbiamo mai vinto perché era la nazionale di qualcuno o perché era la nazionale di tutti. »



Forza Azzurri e ci vediamo in Germania.

«Speriamo bene.»

Intervista a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutte le 51 partite di Euro 2024 su Sky!