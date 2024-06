Nuova Stagione Sky NOW 2024 - Serie originali e grandi franchise tra prime visioni e library

Per le serie, in arrivo su Sky e in streaming su NOW una nuova, grande stagione fatta di innumerevoli novità internazionali, di attesissimi titoli Sky Original e di alcuni dei franchise più iconici e celebrati al mondo, per un’offerta seriale che tra prime visioni e library, acquisizioni e titoli originali, si fa veramente sconfinata.

La nuova stagione ha appena preso il via con il secondo ciclo di episodi di?House of the Dragon, amatissimo prequel de “Il Trono di Spade”, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti, e fra l’estate e i mesi successivi arriveranno novità imperdibili come l’appena annunciato?The Penguin, spin-off del blockbuster “The Batman”, con Colin Farrell che riprende il ruolo dell’iconico gangster storica nemesi dell’uomo pipistrello;?Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la dramedy Sky Original diretta da Sydney Sibilia, prevista a ottobre, sulla storia di musica e di grande amicizia che ha portato al successo Max Pezzali e Mauro Repetto, sullo sfondo dei mitici anni ’90; in autunno l’attesissima seconda parte dell’ultima stagione di?Yellowstone, il western contemporaneo - vero caso televisivo degli ultimi anni, osannato da critica e pubblico - che ha segnato il grande ritorno in TV del Premio Oscar® Kevin Costner. Entro la fine del 2024 anche la già celebratissima ?Dostoevskij, prima serie dei Fratelli D’Innocenzo dall’11 al 17 luglio al cinema con Vision Distribution in due atti, con Filippo Timi nei panni di un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer, e?Il giorno dello sciacallo, remake Sky Original della storica versione cinematografica del 1973 che adattava l’omonimo thriller a sfondo storico di Frederick Forsyth.

Il 2025 si annuncia almeno altrettanto ricco: novità già molto attese come?M. Il figlio del secolo, ambizioso adattamento Sky Original dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati su Benito Mussolini, e la serie di Valeria Golino dal romanzo scandalo di Goliarda Sapienza?L’Arte della Gioia, applaudita all’ultimo Festival di Cannes e attualmente in sala; e i ritorni di titoli HBO e Sky Exclusive di culto, come le nuove stagioni di?The White Lotus, ora in fase di riprese in Thailandia, e?The Last of Us, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey che dopo una prima stagione da record continuerà la storia di sopravvivenza tratta dall'omonimo e acclamatissimo videogioco per PlayStation®. E ancora una lunga serie di titoli originali, italiani e non: la seconda stagione di Blocco 181, sempre in collaborazione con Salmo e ancora ambientata fra le comunità multietniche di Milano;?Iris, thriller britannico attualmente sul set in Italia, fra la Sardegna, Roma e Firenze; Amadeus, sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart, con Will Sharpe e Paul Bettany; la miniserie Lockerbie, sull'attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, con Colin Firth; la terza stagione di?Gangs of London?e tantissimi altri titoli in prima visione.

Inoltre, due grandi novità Sky Original vengono annunciate oggi:?Rosa Elettrica, action thriller con Maria Chiara Giannetta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore, sul set a giorni; e?Ligas, legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano. Vanno ad aggiungersi alla lista dei tanti progetti originali in arrivo, frutto della forza produttiva e creativa di Sky Studios.

HOUSE OF THE DRAGON – SECONDA STAGIONE - SKY EXCLUSIVE

Dal 17 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, è appena partita la seconda stagione dell’epica saga tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. La serie HBO e Sky Exclusive è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen. Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. La seconda stagione di House Of The Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

LEZIONI DI CHIMICA

Dal 3 luglio su Sky Serie e in streaming su NOW

Tratta dall’omonimo romanzo di Bonnie Garmus, “Lezioni di chimica” è un dramma avvincente e d’ispirazione che segue le vicende della brillante Elizabeth Zott, interpretata dalla vincitrice dell’Oscar® Brie Larson, mentre si fa strada nel mondo maschilista degli anni Cinquanta. La giovane donna lotta contro i pregiudizi e le discriminazioni per affermarsi come scienziata. A seguito di un ingiusto licenziamento, Elizabeth accetta la conduzione di un programma televisivo di cucina, che non solo le permette di raggiungere un vasto pubblico applicando le sue conoscenze scientifiche alla sfera culinaria, ma diventa anche una piattaforma per ispirare altre donne a perseguire i loro sogni in un'epoca in cui le opportunità sono per loro limitate.

TRANSPLANT – 2a STAGIONE- SKY EXCLUSIVE

Dal 2 luglio in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW

Bashir "Bash" Hamed (Hamza Haq) continua il suo percorso per ricostruire la sua vita a Montréal, ma con ogni nuovo traguardo arriva una nuova sfida. Bash si trova a dover affrontare le difficoltà burocratiche e personali legate all'ottenimento della cittadinanza canadese, un processo che lo costringe a confrontarsi con il suo passato e a valutare attentamente il suo futuro. Mentre lavora instancabilmente per dimostrare il proprio valore come medico nello York Memorial Hospital, Bash deve anche affrontare complesse dinamiche con i colleghi, costruendo relazioni professionali e personali che metteranno alla prova la sua resilienza e determinazione.

HELGOLAND 513- SKY ORIGINAL

Dal 19 luglio in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Dramma post-apocalittico creato da Robert Schwentke, la serie è ambientata nel 2034, quando dopo una pandemia globale l'isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventata l'ultimo rifugio sicuro dell'umanità. Vi è stata istituita una società totalitaria che tollera solo 513 persone sull'isola e impone ai suoi cittadini uno spietato sistema di crediti sociali. Mentre Marek, un medico, cerca disperatamente di salvare la vita di suo figlio e di trovare un vaccino che possa sconfiggere il virus, un conflitto generazionale minaccia di esplodere sull'isola. Avvertendo la sua posizione vulnerabile, una pericolosa forza sulla terraferma si prepara a invadere e a conquistare Helgoland.

FBI INTERNATIONAL - SECONDA STAGIONE

Dal 21 luglio su Sky Investigation e in streaming su NOW

Con i nuovi episodi dello spin-off del grande franchise ideato da Dick Wolf torniamo a seguire le vicende dell’International Fly Team, divisione dell’FBI con sede a Budapest che si confronta con i crimini che coinvolgono i cittadini statunitensi sparsi per il mondo. La squadra guidata da Scott Forrester lavorerà su ventidue nuovi casi, cercando di neutralizzare le minacce che incombono sugli americani all’estero.

SLOW HORSES

Dal 25 luglio su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Arriva su Sky e NOW lo spy thriller di culto con il premio Oscar® Gary Oldman. Jackson Lamb è a capo di una squadra di agenti dell'intelligence britannica che, a causa di alcuni errori che hanno commesso, vengono spostati dalle loro mansioni per prestare servizio nel dipartimento di riserva dell'MI5, chiamato 'Slough House'.

GENTLEMAN JACK – SECONDA STAGIONE - SKY EXCLUSIVE

Dal 31 luglio su Sky Serie e in streaming su NOW

Torna per un secondo capitolo la co-produzione HBO e BBC ideata dalla sceneggiatrice e produttrice Sally Wainwright, che racconta le vicende di Anne Lister, proprietaria terriera inglese del XIX secolo. In questa nuova stagione Anne (Suranne Jones) e Ann (Sophie Rundle) si stabiliscono a Shibden Hall, determinate a vivere come una coppia sposata unendo i loro averi. Il loro spirito intraprendente, però, offende l’alta società, che considera la loro unione provocatoria e pericolosa.

THE EQUALIZER – QUARTA STAGIONE

Da settembre su Sky Investigation e in streaming su NOW

La pluripremiata attrice, cantante e produttrice americana Queen Latifah sta per tornare con la quarta stagione dell’apprezzato reboot della celebre serie “Un giustiziere a New York”, in onda tra il 1985 e 1989, nonché della omonima saga cinematografica con Denzel Washington. Madre single della figlia adolescente Delilah, Robyn McMcall agisce come giustiziera solitaria a salvaguardia delle minoranze e degli emarginati che non possono difendersi da soli, mentre cerca la propria redenzione. La stagione precedente si è conclusa con una delle colleghe della CIA di Robyn, Michelle Chambers, in cerca di vendetta per un conto in sospeso che risale a una missione in Venezuela. La nuova stagione riprende da quegli eventi, con gli amici di Robyn in pericolo e la protagonista in balia degli eventi.

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 - SKY ORIGINAL

Da ottobre in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW

La serie racconta la storia di Max e Mauro, una storia di provincia, di musica e di grande amicizia sullo sfondo dei mitici anni ’90 e al ritmo delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Una dramedy ritmata e brillante in otto episodi con protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. La serie è una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

LAW & ORDER – I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA – 23A STAGIONE

Da ottobre su Sky Investigation e in streaming su NOW

Nuova stagione all’insegna della ricerca della verità per l'iconica serie che segue la squadra investigativa della Polizia di New York guidata da Olivia Benson (la vincitrice della vincitrice del Premio Emmy® Mariska Hargitai) – l’Unità vittime speciali – votata a risolvere i casi più delicati. I detective e gli avvocati di New York lottano per rendere la città un posto più sicuro: con l'integrità come forza guida, dalle indagini al verdetto, le squadre valutano ogni prospettiva nel loro impegno verso la giustizia.

THE PENGUIN - SKY EXCLUSIVE

Entro la fine del 2024 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Basato sui personaggi DC Comics, l’attesissima serie in otto episodi con Colin Farrell dà un seguito all'epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con il blockbuster mondiale “The Batman” (Warner Bros. Pictures, 2022). Farrell è protagonista nei panni dell’iconica nemesi di Batman, il Pinguino. Ogni episodio sarà disponibile settimanalmente in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, per poi essere disponibile on demand e in streaming. Oltre a Farrell, nel cast anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

DOSTOEVSKIJ - SKY ORIGINAL

Entro la fine del 2024 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Applaudita all’ultimo Festival del cinema di Berlino e dall’11 al 17 luglio al cinema in due atti con Vision Distribution, la prima serie dei fratelli D’Innocenzo, in sei episodi da loro scritti e diretti, è una in-house production Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica. Talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro fulminante esordio con “La terra dell’abbastanza” e al successo dei loro progetti successivi – “Favolacce”, Orso d’Argento per Sceneggiatura alla Berlinale, e “America Latina”, Fabio e Damiano D’Innocenzo dirigono un noir che ha per protagonista Filippo Timi nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Nel cast della serie Sky Original anche Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni. In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.

VIGIL - SECONDA STAGIONE

Entro la fine del 2024 su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Torna con nuovi episodi la serie targata BBC, un claustrofobico e avvincente thriller creato da Tom Edge (Lovesick) ispirato al programma nucleare Trident del Regno Unito (Continuous At-Sea Deterrent) e alla vita dei suoi equipaggi sottomarini. Quando un test di armamento diventa mortale portando alla morte gli alleati del Medio Oriente, tutti gli occhi sono puntati sull'ispettore capo Amy Silva, interpretata da Suranne Jones (“Gentleman Jack”), che userà tutti i mezzi in suo potere lasciando da parte anche la politica per arrivare alla verità.

YELLOWSTONE – STAGIONE FINALE (SECONDA PARTE)

Entro la fine del 2024 su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Il pluripremiato Kevin Costner è il protagonista del western moderno più amato degli ultimi anni, vero caso televisivo osannato da critica e pubblico. Creata da Taylor Sheridan, la serie segue le vicende di John Dutton (Costner), proprietario dell’iconico quanto redditizio e conteso ranch del Montana. Nella seconda parte della quinta e ultima stagione della serie, la lotta per difendere Yellowstone continua sotto la minaccia delle imposizioni della Market Equities e delle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock. Nel cast, protagonisti insieme al Premio Oscar® Kevin Costner, anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton.

OUTLANDER – SETTIMA STAGIONE (2a PARTE)

Entro la fine del 2024 su Sky Serie e in streaming su NOW

Dai bestseller di Diana Gabaldon, arriva la seconda parte della settima stagione dell’amatissimo dramma in costume firmato Ronald D. Moore. Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno affrontare nuove avversità. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

IL GIORNO DELLO SCIACALLO - SKY ORIGINAL

Entro la fine del 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth e all’omonimo adattamento cinematografico del 1973 della Universal Pictures, la serie vedrà Eddie Redmayne, vincitore di un Oscar®, del Tony Award e del Bafta Award, e Lashana Lynch protagonisti di una rivisitazione contemporanea del romanzo e del film. Pur rimanendo fedele al DNA dell'opera originale, la serie Sky Original approfondirà il camaleontico antieroe al centro della storia, in un tesissimo thriller ambientato nel turbolento panorama geopolitico del nostro tempo e con al centro un’adrenalinica caccia all’uomo internazionale.

M – IL FIGLIO DEL SECOLO - SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, la nuova, attesissima serie Sky Original racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. Una serie in otto episodi diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, Small Forward e CINECITTÀ S.p.A. La serie ripercorre la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino.

L’ARTE DELLA GIOIA - SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Attualmente al cinema in due parti, la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film adatta liberamente l’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero. La serie, presentata nella selezione ufficiale di Cannes 77 a 100 anni dalla nascita della scrittrice siciliana, racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Alla regia Valeria Golino. Protagonista la talentuosa Tecla Insolia nei panni della giovanissima spregiudicata, sensuale e coraggiosa Modesta. Con lei nel cast Jasmine Trinca, Guido Caprino, Alma Noce, Valeria Bruni Tedeschi, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata.

BLOCCO 181 – SECONDA STAGIONE- SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Nuovi episodi per la serie Sky Original ambientata ai confini delle periferie multietniche di Milano. Al centro un triangolo formato da tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da una storia d’amore inattesa e attualissima più forte delle rispettive appartenenze: Bea (sempre interpretata da Laura Osma), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto; e Madhi (Andrea Dodero), che, improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni difficili, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato in tutti i modi a reprimere. Torna nel cast anche Salmo nei panni di Snake, che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità ma sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che non è finora riuscito ad avere. Nella seconda stagione torna anche il dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, Lorenzo. All’ombra dell’imponente complesso edilizio della periferia milanese che dà il titolo alla serie, nei nuovi episodi si afferma una nuova realtà, la Kasba. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco, facendo i conti con la violenza e la vendetta.

THE LAST OF US – SECONDA STAGIONE - SKY EXCLUSIVE

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Torna per la seconda stagione la serie HBO e Sky Exclusive basata sull'acclamato omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation®. La serie racconta una storia di sopravvivenza che si svolge vent'anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembrava un incarico di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per riuscire a sopravvivere. La seconda stagione vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. New-entry nel cast Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord in quelli di Owen e Danny Ramirez che invece sarà Manny. Catherine O'Hara sarà guest star della nuova stagione. A completare il cast, l’appena annunciato Jeffrey Wright nei panni di Isaac, leader di una milizia impegnata in una lunga guerriglia contro un nemico pieno di risorse.

THE WHITE LOTUS – TERZA STAGIONE - SKY EXCLUSIVE

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Terzo ormai attesissimo capitolo, dopo la trasferta siciliana della seconda stagione, per la premiata serie antologica creata, scritta e diretta da Mike White. Carrie Coon, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola sono solo alcuni dei nomi che compongono il cast del nuovo ciclo di episodi, girati in Thailandia tra Koh Samui, Phuket e Bangkok. Con loro anche Natasha Rothwell, che riprenderà il suo ruolo della stagione di debutto.

GANGS OF LONDON – TERZA STAGIONE- SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Diretti da Kim Hong Sun, i nuovi episodi dell’action creato da Gareth Evans e Matt Flannery vedono tornare ??p?? Dìrísù e Joe Cole nei panni di Elliot Carter e Sean Wallace. Nuovi ingressi nel castAndrew Koji, Richard Dormer e T’Nia Miller. La famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventato gangster Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina “corretto” causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l’attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni – sia personali che professionali – avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada. Questo è stato un attacco deliberato ed è solo l’inizio. Ma la domanda è: chi è stato e perché?

LOCKERBIE- SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

In cinque episodi, questa nuova miniserie tratta da una storia vera vede protagonista Colin Firth, vincitore di prestigiosi premi fra cui Oscar®, BAFTA®, Golden Globe® e SAG Award®, nei panni del dottor Jim Swire, un padre che perse tragicamente la figlia, Flora, nell'attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, e che da allora ha cercato per lei giustizia e verità insieme alla moglie Jane. Raccontando tutti gli aspetti di questo disastro aereo e le sue conseguenze, “Lockerbie” fornisce un resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che ha rischiato tutto in memoria di sua figlia.

AMADEUS- SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Attualmente sul set la nuova serie originale scritta da Joe Barton (“Progetto Lazarus”), con Will Sharpe nei panni di uno dei più grandi virtuosi musicali di tutti i tempi, Wolfgang Amadeus Mozart. Tratta dalla pluripremiata opera teatrale di Peter Shaffer, la serie è ambientata nella vivace Vienna della fine del XVIII secolo, dove il venticinquenne Amadeus arriva determinato a farsi strada. Il giovane trova una improbabile alleata nella giovane cantante, che diventerà sua moglie, Constanze Weber Mozart, che lo aiuterà ad entrare nella cerchia del compositore di corte Antonio Salieri. Julian Farino (“Giri/Haji”) e Alice Seabright (“Chloe”, “Sex Education”) alla regia.

IRIS - SKY ORIGINAL

Nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Creato e scritto da Neil Cross, già dietro al successo di “Luther”, iI nuovo thriller targato Sky e Fremantle vede protagonisti Niamh Algar (“Mary & George”) e Tom Hollander (“The White Lotus”, “Feud: Capote vs. The Swans”). Terry McDonough (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”) alla regia, per una serie che racconta la storia di un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon, esperta informatica che di giorno fa un lavoro come un altro, segnalando contenuti pericolosi per una piattaforma di social media, mentre di notte scandaglia i forum su internet risolvendo complessi enigmi. Quando viene pubblicato online un misterioso annuncio in cui si cercano individui estremamente intelligenti per decifrare un codice secretato, la curiosità e la voglia di vincere di Iris hanno la meglio su di lei e la conducono verso un affascinante filantropo, Cameron McIntyre. Iris si rende conto di aver involontariamente sbloccato una tecnologia pericolosamente potente, in grado di cambiare il mondo. Sospettosa delle intenzioni di Cameron, ruba il codice e poi... sparisce. Iris si reinventa come signora Brooks, la tutrice di Joy, figlia di una ricca famiglia della costa sarda. Ma Cameron farà di tutto per ritrovarla. Nel cast anche Maya Sansa nei panni di un’agente di polizia

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive