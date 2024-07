Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP/WTA Amburgo, Båstad, Gstaad, Newport, Budapest, Palermo

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Sei i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 15 a domenica 21 luglio: quattro del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile, il torneo ATP 500 Amburgo è uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP. Si svolge solitamente a luglio e fa parte della categoria 500, il che significa che offre un alto numero di punti per la classifica ATP e un considerevole montepremi. Questo torneo si tiene nella storica città tedesca di Amburgo, in un club con una lunga tradizione tennistica. Il torneo si disputa su campi in terra battuta, una superficie che favorisce un tipo di gioco più lento e strategico, attirando spesso specialisti di questa superficie. L'ATP 500 di Amburgo ha visto trionfare alcuni dei nomi più grandi del tennis mondiale, offrendo partite di alto livello e grande spettacolo per gli appassionati.

L'ATP 250 di Båstad è un altro torneo significativo del calendario tennistico maschile, anch'esso giocato su terra battuta. Båstad è una pittoresca località sulla costa svedese, famosa per la sua atmosfera rilassata e il suo amore per il tennis. Questo torneo, pur essendo di categoria 250, riesce spesso ad attirare giocatori di rilievo grazie alla sua storia e alla sua organizzazione impeccabile. I giocatori apprezzano particolarmente l'accoglienza del pubblico svedese e la bellezza del paesaggio, che rendono questo evento un appuntamento speciale nel calendario.

L'ATP 250 di Gstaad si svolge in una delle località montane più affascinanti della Svizzera. Conosciuto anche come Swiss Open Gstaad, questo torneo si gioca su campi in terra battuta situati in una splendida cornice alpina. I giocatori che partecipano a questo torneo possono godere di viste mozzafiato e di un'aria pura di montagna, elementi che contribuiscono a rendere l'esperienza unica. Nonostante la categoria 250, il torneo di Gstaad è rinomato per la sua qualità organizzativa e per la sua capacità di attrarre un pubblico internazionale.

Infine, l'ATP 250 di Newport si distingue dagli altri tornei sopra citati poiché si gioca su erba, una superficie sempre più rara nel circuito ATP. Newport, situata nello stato di Rhode Island negli Stati Uniti, ospita questo torneo immediatamente dopo Wimbledon, l'evento più prestigioso giocato su erba. La particolarità di Newport è anche legata al fatto che il torneo si svolge presso l'International Tennis Hall of Fame, dove vengono onorati i grandi campioni del passato. Questo torneo offre un'atmosfera unica e un'opportunità per i giocatori di esibirsi su una superficie che richiede un gioco veloce e abilità particolari.

Passando all'ambito femminile, il WTA 250 di Budapest è un torneo importante del circuito WTA, giocato su campi in terra battuta. La città di Budapest, capitale dell'Ungheria, è famosa per la sua storia e la sua cultura, e questo torneo aggiunge un ulteriore motivo di richiamo per visitatori e appassionati di tennis. Il torneo di Budapest offre una piattaforma per molte giovani promesse del tennis femminile, dando loro la possibilità di competere per punti importanti e per un montepremi significativo.

Il WTA 250 di Palermo è un altro evento di rilievo per il tennis femminile, anch'esso disputato su terra battuta. Palermo, situata in Sicilia, è nota per il suo clima caldo e le sue bellezze naturali, rendendo questo torneo un appuntamento piacevole sia per le giocatrici che per gli spettatori. Il torneo di Palermo ha una lunga tradizione e spesso vede la partecipazione di giocatrici emergenti e affermate, offrendo partite avvincenti e di alto livello. La città di Palermo, con il suo fascino mediterraneo, fornisce un contesto ideale per un evento sportivo di questo calibro.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA della settimana 15-21 luglio

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 15 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alla 1 (il meglio dei 6 tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 10.30 alle 20.30 (il meglio dei 6 tornei)

Martedì 16 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alla 1 (il meglio dei 6 tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 10.30 alle 20.30 (il meglio dei 6 tornei)

Mercoledì 17 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alla 1 (il meglio dei 6 tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 10.30 alle 20.30 (il meglio dei 6 tornei)

Giovedì 18 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alle 23 (il meglio dei 6 tornei)

Venerdì 19 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alle 23 (il meglio dei 6 tornei)

Sabato 20 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 11 semifinali ATP Gstaad; dalle 15.30 semifinali ATP Amburgo; dalle 20 semifinali WTA Palermo

Domenica 21 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 11.30 finale ATP Gstaad; dalle 14 finale ATP Båstad (anche su Sky Sport 251); dalle 15 finale ATP Amburgo; dalle 20.30 finale ATP Newport

Sky Sport Max e NOW dalle 16 finale WTA Budapest

Sky Sport Arena e NOW dalle 20.30 finale WTA Palermo

