Sky Sport Motori Weekend (18 - 21 Luglio) | F1 Ungheria, Superbike R. Ceca, WRC, Indycar, GTWC

In arrivo su Sky e in streaming su NOW.un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di Formula 1, Superbike, WRC, Indycar e GTWC.

APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Ungheria. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend ungherese in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Nuovo appuntamento anche per la Superbike, impegnata al Most Autodrom per il Round di Repubblica Ceca, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato Superpole a partire dalle 10.55, con Gara 1 che scatterà alle 14. Domenica Superpole Race alle 11, mentre alle 14 si tornerà in pista per Gara 2.

Nel fine settimana anche il WRC con il Rally di Lettonia, da vivere su Sky Sport Max e NOW. Appuntamento a partire da giovedì, con la prima tv stage alle 19. Sabato 20, alle 12 e alle 16 tv stage 2 e 3. Domenica, alle 9, la quarta tappa, mentre alle 13 la powerstage conclusiva.

Domenica si vola in Canada, con il tredicesimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series. L’Honda Indy Toronto sul circuito cittadino della città dell’Ontario sarà visibilein diretta domenica 21 luglio dalle ore 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Maxe in streaming su NOW.

Nel weekend spazio anche al quinto appuntamento stagionale del GT World Challenge, il campionato automobilistico dedicato alle vetture GT3 che questo weekend sbarcherà ad Hockenheim, in Germania. Sabato dalle 14.15 Gara 1, domenica, dalle 14,Gara2, entrambe in diretta su Sky Sport Max e su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



F1: IL GP DI UNGHERIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 18 LUGLIO

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 19 LUGLIO

Ore 9.55 F3 - Prove libere

Ore 11: F2 - Prove libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 - Qualifiche

Ore 15.55: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove libere

Ore 19.30: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 20: Paddock Live Show

Ore 20.30: Paddock Live Pit Walk

SABATO 20 LUGLIO

Ore 9.45: F3 - Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 8.20: F3 – Feature Race

Ore 10: F2 - Feature Race

Ore 12: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18.15: Race Anatomy

SUPERBIKE: ROUND DELLA REPUBBLICA CECA

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP E NOWù

VENERDI 19 LUGLIO

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

SABATO 20 LUGLIO

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 1

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 10.45: pre-Superbike

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 2

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2

WRC: RALLY DI LETTONIA

LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

GIOVEDI 18 LUGLIO

Ore 19: TV Stage 1

SABATO 20 LUGLIO

Ore 12: TV Stage 2

Ore 16: TV Stage 3

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 9: TV Stage 4

Ore 13: Powerstage

NTT INDYCAR SERIES: ONTARIO HONDA DEALERS TORONTO

LIVE SU SKY SPORT UN0, SKY SPORT MAX E NOW

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 19.30: Gara

GT WORLD CHALLENGE: HOCKENHEIM

LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

SABATO 20 LUGLIO

Ore 14.15: Gara 1

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 14: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 20 luglio, la giornata inizia alle 13:45 con la trasmissione pre Superbike, seguita alle 14:00 dalla diretta della World Superbike 2024 Round 6, con la prima gara del campionato in Repubblica Ceca. Alle 14:35, ci sarà un'altra trasmissione pre e post Superbike per il Round 6, con aggiornamenti e commenti in diretta. La serata si sposterà sul Formula 1 con il F1 Paddock Live pre qualifiche alle 18:00, seguito dalle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria alle 18:25 e, infine, il F1 Paddock Live post qualifiche alle 19:55.

Domenica 21 luglio, il programma inizia con una trasmissione pre e post Superbike alle 12:45, con il pre Superbike Round 6 e le prime discussioni della giornata. Alle 13:00 si prosegue con la diretta della WorldSBK Round 6, seguita dal post Superbike alle 13:30. Alle 13:45, ci sarà un'altra trasmissione pre Superbike, mentre alle 14:00 verrà trasmessa la seconda gara della World Superbike 2024 Round 6. Dopo la gara, alle 14:35, ci sarà il post Superbike. Nel pomeriggio, si continuerà con "Aspettando l'Ungheria '24" alle 16:15 e il F1 Paddock Live pre gara alle 16:30. La gara del Gran Premio d'Ungheria inizierà alle 18:00 e si concluderà con il F1 Podio 2024 alle 19:45 e il F1 Paddock Live post gara alle 20:00.

SABATO 20 LUGLIO



ore 13:45 Pre Superbike 2024 Round 6 20/07/2024 DIRETTA

ore 14:00 Motori World Superbike 2024 Round 6 Rep.Ceca - World Sbk Race 1 20/07/2024 DIRETTA

ore 14:35 Pre / Post Superbike Post Superbike 2024 Round 6 20/07/2024 DIRETTA

ore 18:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:25 F1 GP Ungheria Qualifiche

ore 19:55 F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 21 LUGLIO

ore 12:45 Pre/Post Superbike Pre SBK Rep. Ceca Round 6

ore 13:00 WorldSBK Rep. Ceca

ore 13:30 Post SBK Rep. Ceca Round 6

ore 13:45 Pre Superbike 2024 Round 6 21/07/2024 DIRETTA

ore 14:00 World Superbike 2024 Round 6 Rep.Ceca - World Sbk Race 2 21/07/2024 DIRETTA

ore 14:35 Post Superbike 2024 Round 6 21/07/2024 DIRETTA

ore 16:15 Aspettando L'ungheria '24

ore 16:30 F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:00 F1 GP Ungheria

ore 19:45 F1 Podio 2024

ore 20:00 F1 Paddock Live Post Gara

