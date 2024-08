Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Su Sky Sport e in streaming su NOW, torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva - il sabato alle 20.45, la novità della domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45 - per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazieal ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K: Juventus-Roma (3a giornata), Inter-Juventus (9a giornata), Juventus-Torino (12a giornata) e Milan-Inter (23a giornata).

LA PRIMA GIORNATA - Da sabato 17 a lunedì 19 agosto, appuntamento con la prima giornata della stagione. Si parte sabato 17 agosto alle 20.45 con Milan-Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 18.30, in campo Hellas Verona-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Lunedì alle 18.30 Lecce-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. I nerazzurri di Giampiero Gasperini hanno fatto registrare ottimi ascolti in occasione della partita di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid, con oltre 1 milione (1.003.295 con una share del 7%) di spettatori medi complessivi in total audience*.

STUDI E VOLTI SKY SPORT – Sky fornirà con una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Appuntamento sabato con L’Originale,condotto come di consueto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta. La domenica per le prime tre giornate in onda Calcio d’estate, con Giorgia Cenni e Roberta Noè che si alterneranno alla conduzione per approfondire i temi delle partite della domenica insieme a Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna. La domenica sera appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa alla conduzione insieme a Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, e Marco Bucciantini: da questa stagione ci sarà uno spazio in più per il programma, un’anteprima tutte le domeniche alle 20 per anticipare i temi della serata e per commentare immagini e interviste del match Sky delle 18. Lunedì, torna Calcio d’estate,con Roberta Noè, Giancarlo Marocchi e Marco Nosotti per affrontare i temi dei posticipi, per poi chiudere, lunedì sera, con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Canazei in Val Di Fassa – Trentino, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Aldo Serena. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights,gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

SABATO 17 AGOSTO 2024

dalle 17.30 e dalle 20 e dalle 22.40 Sky Saturday Night Football - L’Originale

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta

I commenti e le interviste degli anticipi di serie A. E i gol di tutti i campionati.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 18:30 Parma vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) ore 20:45 Milan vs Torino [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo

Rossoneri con 7 vittorie negli ultimi 8 esordi. Granata con un solo successo nelle ultime 4 'prime'. Non battono il Milan a San Siro dal 1985.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

DOMENICA 18 AGOSTO 2024

dalle 17:30 Calcio d’Estate - Prepartita

in studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino



Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Stefano Borghi - Commento Blerim Dzemaili

Bordocampo Marina Presello e Massimo Ugolini

Gialloblu' per la 2a vittoria consecutiva all'esordio. Napoli per l'8a vittoria di fila alla 'prima'. Ha vinto 6 delle ultime 7 sfide a Verona, una sconfitta.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20 Calcio d’Estate – Postpartita

in studio: Roberta Noè, Paolo Assogna



in studio: Roberta Noè, Paolo Assogna dalle 20.30 Calcio d’Estate – Campo Aperto

in studio: Roberta Noè, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino



in studio: Roberta Noè, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino ore 20:45 Cagliari vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 20:45 Lazio vs Venezia [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 22.40 Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini

LUNEDI 19 AGOSTO 2024

dalle 18:00 Calcio d’Estate - Prepartita

in studio: Roberta Noè, Giancarlo Marocchi e Marco Nosotti



in studio: Roberta Noè, Giancarlo Marocchi e Marco Nosotti ore 18:30 Lecce vs Atalanta

Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

telecronaca Davide Polizzi; commento Massimo Gobbi;??

bordocampo Francesco Modugno e Massimiliano Nebuloni

Giallorossi per la 2a vittoria in 19 esordi di A. Atalanta per la 7a vittoria di fila alla 'prima'. In vantaggio 5 a 2 nelle ultime 9 sfide di A a Lecce, 2 pari.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 22.45 Calciomercato - L’Originale

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Aldo Serena

TUTTA 1a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2024/2025. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business

