Sky Sport Tennis 🎾 Finali a Cincinnati, ATP 250 Winston-Salem, WTA 500 Monterrey e 250 Cleveland

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Grande appuntamento nella Casa dello Sport con la finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Francis Tiafoe. L’azzurro, alla sua quinta finale in un Masters 1000, sfiderà lo statunitense a partire da mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Luca Boschetto, con il commento tecnico di Raffaella Reggi. A partire dalle 21 appuntamento con la finale del WTA 1000 di Cincinnati, con Sabalenka-Pegula in diretta dalle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con la telecronaca di Dario Massara e commento di Andrea Arnaboldi.

Questa settimana il mondo del tennis sarà animato da tre importanti tornei che prenderanno il via nel continente americano, offrendo agli appassionati di questo sport una serie di sfide entusiasmanti e imperdibili. Da lunedì 19 a sabato 24 agosto, avremo l'opportunità di seguire in diretta gli incontri di un torneo del circuito maschile ATP e due tornei del circuito femminile WTA.

Per quanto riguarda il tennis maschile, l'attenzione sarà focalizzata sull'ATP 250 di Winston-Salem. Questo torneo, che si svolge ogni anno nella città di Winston-Salem, nella Carolina del Nord, è considerato un appuntamento chiave nel calendario estivo. Rappresenta l'ultima occasione per i giocatori di affinare la loro forma prima dell'imminente US Open. Il torneo, con un montepremi di 250 punti ATP per il vincitore, attira una vasta gamma di talenti, dai giovani emergenti ai veterani del circuito, tutti desiderosi di ottenere un buon risultato e consolidare la loro posizione in classifica.

In ambito femminile, il WTA 500 di Monterrey sarà uno degli eventi principali della settimana. Monterrey, una delle città più dinamiche del Messico, ospita questo prestigioso torneo che attira alcune delle migliori giocatrici del mondo. Con un montepremi importante e 500 punti WTA in palio, il torneo rappresenta una grande opportunità per le tenniste di guadagnare terreno in classifica e di prepararsi al meglio per i prossimi tornei del Grand Slam. La superficie veloce di Monterrey esalta le caratteristiche delle giocatrici più aggressive, promettendo incontri di grande intensità e spettacolo.

Parallelamente, si svolgerà anche il WTA 250 di Cleveland. Questo torneo, pur avendo un montepremi inferiore rispetto a Monterrey, rappresenta comunque un'opportunità cruciale per le tenniste di mettersi in mostra e accumulare punti preziosi in vista della conclusione della stagione. Cleveland, con il suo ambiente accogliente e il pubblico appassionato, offre un'atmosfera unica, ideale per le giocatrici che cercano di ritrovare la forma o di confermare il loro stato di grazia. Il livello di competizione sarà alto, con diverse giocatrici che cercheranno di sfruttare al massimo questa occasione per migliorare il loro ranking.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

Lunedì 19 agosto, si aprirà con due finali di grande prestigio. A partire dalle 21:00, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno la finale del WTA 1000 di Cincinnati, con lo scontro tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, un match che promette grande spettacolo tra due delle migliori giocatrici del circuito. Subito dopo, a mezzanotte, gli appassionati potranno seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW la finale dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati, che vedrà in campo il nostro Jannik Sinner contro l’americano Frances Tiafoe, in una sfida che potrebbe segnare un importante capitolo nella carriera di entrambi i giocatori.

Per quanto riguarda la copertura dei tornei ATP 250 di Winston-Salem, WTA 500 di Monterrey e WTA 250 di Cleveland, Sky Sport e NOW offriranno una programmazione completa durante tutta la settimana.

Sempre lunedì 19 agosto, a partire dalle 17:00, su Sky Sport Tennis e NOW, sarà possibile seguire gli incontri, con una copertura che si estenderà anche su Sky Sport Arena e NOW fino alle 21:00, e riprenderà dalle 2:00 su Sky Sport Uno e NOW.

Martedì 20 agosto, la trasmissione continuerà dalle 17:00 su Sky Sport Tennis e NOW, con ulteriori finestre dalle 17:00 alle 21:00 e a partire dall'1:00 su Sky Sport Uno e NOW, garantendo una copertura costante degli incontri in programma.

Mercoledì 21 agosto, la copertura sarà simile, con trasmissioni che inizieranno alle 17:00 su Sky Sport Tennis e NOW, e proseguiranno dalle 17:00 alle 21:00 e dall'1:00 su Sky Sport Uno e NOW.

Giovedì 22 agosto, la programmazione continuerà dalle 17:00 su Sky Sport Tennis e NOW, con ulteriori sessioni dalle 17:00 alle 20:00 e dall'1:00 su Sky Sport Uno e NOW, permettendo di seguire tutte le fasi cruciali dei tornei.

Venerdì 23 agosto, sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti. Dalle 22:00, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno le semifinali dell’ATP Winston-Salem, seguite dalle semifinali del WTA Cleveland alle 23:30 su Sky Sport Arena e NOW. A partire dalle 0:30, si potranno seguire su Sky Sport Uno e NOW le ulteriori semifinali dell'ATP Winston-Salem, mentre dall’1:00 le semifinali del WTA Monterrey saranno in onda su Sky Sport Tennis e NOW.

Infine, sabato 24 agosto, le finali chiuderanno la settimana con tre appuntamenti imperdibili. Alle 13:30, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno la finale del WTA Cleveland, mentre dalle 23:00 sarà la volta della finale dell’ATP Winston-Salem sempre su Sky Sport Tennis e NOW. A seguire, dalle 4:00 del mattino, la finale del WTA Monterrey concluderà la programmazione su Sky Sport Tennis e NOW.

La programmazione dei tornei ATP e WTA della settimana 19-24 luglio

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

LUNEDÌ 19 AGOSTO

dalle 21 Finale WTA 1000 Cincinnati - Sabalenka-Pegula

Sky Sport Tennis e NOW





Finale WTA 1000 Cincinnati - Sabalenka-Pegula Sky Sport Tennis e NOW dalle 24 finale ATP Masters 1000 Cincinnati - Sinner-Tiafoe

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

La programmazione dei tornei ATP 250 Winston-Salem WTA 500 di Monterrey e

ATP 250 di Cleveland sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

LUNEDÌ 19 AGOSTO

dalle 17 alle 21 e dalle 2 Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW dalle 2 Sky Sport Uno e NOW

MARTEDÌ 20 AGOSTO

dalle 17 Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 alle 21 e dall’1 Sky Sport Uno e NOW

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

dalle 17 Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 alle 21 e dall’1 Sky Sport Uno e NOW

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

dalle 17 Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 alle 20 e dall’1 Sky Sport Uno e NOW

VENERDÌ 23 AGOSTO

dalle 22 semifinali ATP Winston-Salem

semifinali ATP Winston-Salem Sky Sport Tennis e NOW





dalle 23.30 semifinali WTA Cleveland

Sky Sport Arena e NOW





semifinali WTA Cleveland Sky Sport Arena e NOW dalle 0.30 semifinali ATP Winston-Salem

Sky Sport Uno e NOW





semifinali ATP Winston-Salem Sky Sport Uno e NOW dall’1 semifinali WTA Monterrey

Sky Sport Tennis e NOW

SABATO 24 AGOSTO

Dale 13.30 Finale WTA Cleveland

Sky Sport Tennis e NOW





Finale WTA Cleveland Sky Sport Tennis e NOW dalle 23 finale ATP Winston-Salem

Sky Sport Tennis e NOW





finale ATP Winston-Salem Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 finale WTA Monterrey

finale WTA Monterrey Sky Sport Tennis e NOW

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!