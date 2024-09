In prima TV su Sky Cinema e NOW arriva 'Flaminia', il debutto alla regia di Michela Giraud

In arrivo su Sky Cinema in prima TV “Flaminia”, il primo film di e con Michela Giraud, in onda sabato 7 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Con il debutto alla regia, la stand up comedian Michela Giraud mette in gioco la sua tipica visione ironica e allo stesso tempo complessa dei personaggi della storia, ispirati a situazioni prese dalla sua esperienza personale. La vita nell'alta borghesia romana della protagonista Flaminia (interpretata dalla stessa Giraud) viene stravolta dall’arrivo della sua sorellastra Ludovica, una trentenne nello spettro autistico. Il film è una produzione Eagle Original Content e Pepito Produzioni in collaborazione con Vision Distribution e Sky, prodotto da Giuseppe Saccà e Stefano Basso per Eagle Original Content, Agostino Saccà per Pepito Produzioni.

SINOSSI - Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo. Proprio quando la convivenza delle sorelle fa riaffiorare il sentimento di un rapporto dimenticato, un evento inaspettato mette di nuovo a repentaglio tutto.

FLAMINIA, sabato 7 settembre in prima tv alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

