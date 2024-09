Sky Sport Tennis 🎾 in diretta WTA 500 Guadalajara e WTA 250 Monastir su Sky e NOW

Jannik Sinner trionfa agli US Open e su Sky. Il match conclusivo in streaming su NOW dell’ultimo Slam dell’anno tra l’azzurro e Taylor Fritz - in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha registrato il terzo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, con 1 milione 466 mila spettatori medi in Total Audience*, il 7,4% di share tv e 2 milioni 626 mila spettatori unici**. Ascolti che si impennano in occasione del match point decisivo, con un picco di oltre 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* e il 9,8% di share tv.

La finale di Flushing Meadows è stata un successo anche sul sito Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport: la sezione Tennis è stata la più visitata sul sito, raggiungendo 441 mila Utenti Unici, 2.6 milioni di Pageviews e 486 mila Video Views. A livello social la finale ha realizzato 1.1 milioni di interazioni Social TV Audience, mentre le pagine Sky hanno raggiunto 670 mila interazioni e 3 milioni di Video Views.

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da lunedì 9 a domenica 15 settembre, il mondo del tennis si concentra su due tornei di grande prestigio. Il torneo WTA 500 di Guadalajara rappresenta uno degli eventi più importanti del circuito, attirando le migliori giocatrici da tutto il mondo. Guadalajara, con la sua vivace atmosfera e il pubblico appassionato, offre una cornice ideale per incontri ad alto livello e spettacolo puro sul campo. Nel contempo, il torneo WTA 250 di Monastir si svolge con altrettanto entusiasmo e intensità. Monastir, con il suo clima accogliente e le strutture all'avanguardia, ospita un torneo che, pur con un ranking inferiore rispetto al WTA 500, promette un'ottima competizione e performance eccezionali da parte di atlete emergenti e veterane.

Da lunedì 9 a domenica 15 settembre, gli appassionati di tennis potranno seguire le emozioni dei tornei WTA grazie alla copertura offerta da Sky Sport Tennis e NOW. Lunedì 9 settembre, la diretta inizierà alle 17, con una visione estesa anche su Sky Sport Uno dalle 21. Martedì 10 e mercoledì 11 settembre, le trasmissioni cominceranno alle 21:30 su Sky Sport Tennis e NOW, con una ripresa su Sky Sport Uno a partire rispettivamente dalle 21:45. Giovedì 12 settembre, le dirette continueranno sempre alle 21:30 su Sky Sport Tennis e NOW, con una programmazione completa su Sky Sport Uno. Venerdì 13 settembre, si potrà seguire il torneo dalle 21:30, mentre Sky Sport Uno offrirà la visione a partire dalle 2. Sabato 14 settembre, le semifinali di Guadalajara saranno trasmesse a partire dall’1, con la copertura su Sky Sport Uno. Infine, domenica 15 settembre, la finale di Guadalajara sarà trasmessa in diretta a partire dall’1:30, sempre su Sky Sport Tennis e NOW.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno.



Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA della settimana 9-15 settembre

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

LUNEDI 9 SETTEMBRE



Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 (anche su Sky Sport Uno dalle 21)

MARTEDI 10 SETTEMBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 21.30 (anche su Sky Sport Uno dalle 21.45)

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 21.30 (anche su Sky Sport Uno dalle 21.45)

GIOVEDI 12 SETTEMBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 21.30 (anche su Sky Sport Uno)

VENERDI 13 SETTEMBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 21.30 (anche su Sky Sport Uno dalle 2)

SABATO 14 SETTEMBRE

Sky Sport Tennis e NOW dall’1 semifinali Guadalajara (anche su Sky Sport Uno)

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Sky Sport Tennis e NOW dall’1.30 finale Guadalajara

