Champions League su Sky: Federica Masolin insider dietro le quinte con i campioni del calcio

Federica Masolin, volto noto di Sky Sport, abbandona il suo ruolo di conduttrice per diventare sul magazine online Sky Sport Inside la vostra guida privilegiata nel backstage della Champions League. Con uno sguardo intimo e personale, Federica ci porta dietro le quinte della copertura televisiva, svelando i momenti non trasmessi, le emozioni nascoste e le dinamiche che animano lo studio durante le prime elettrizzanti giornate della rinnovata competizione europea. Dai ricordi nostalgici dell'Estate Italiana del '90 alle interazioni con leggende del calcio come Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alex Del Piero, questo racconto offre uno sguardo unico su come si prepara e si vive lo spettacolo del calcio internazionale a Sky.

Insider Champions, il diario di Federica Masolin

"Quel sogno che comincia da bambino E che ti porta sempre più lontano Non è una favola e dagli spogliatoi Escono i ragazzi e siamo noi Notti magiche Inseguendo un gol… " Questa, è la mia colonna sonora in questi giorni. E' tornata la Champions League, tutta nuova, con la promessa di regalare sogni ed emozioni.

Più spettacolo, più calcio, più imprevedibilità. Si parla di pallone, vero, ma "quei sogni che portano sempre più lontano", gli occhi dei giocatori nel tunnel, le braccia alzate al cielo, i sorrisi, i pianti, la gioia condivisa per un gol, sono tutte immagini che per chi ama questo gioco, vogliono dire qualcosa in più.

E per noi, che in quell'Estate Italiana, eravamo solo dei bambini, gli occhi di Totò Schillaci saranno comunque per sempre l'emblema di chi con il lavoro e la determinazione ce l'ha fatta. A ricordarlo in studio è stato Paolo Di Canio, che con lui ci ha giocato e l'idea di immaginarlo riunito a Gianluca Vialli, ci ha strappato un dolce sorriso. Le nostre notti magiche, quelle che viviamo a Sky nell'attesa delle partite, sono così. Fatte di ricordi e aneddoti di vita che si mescolano alle scalette per la trasmissione.

Poter lavorare ed imparare da chi ha fatto la storia di questo sport, per me è un privilegio. Lo dico sempre. E ogni volta che ci sediamo attorno al tavolo delle nostre riunioni pre diretta, ne ho la certezza. Abbiamo una squadra di super campioni, gente che ha fatto la storia, che ha vinto tanto, ma il loro aspetto più bello è la voglia di condividere. Il Mister, Fabio Capello, dirige i lavori e mette ordine. I suoi aneddoti sono un tuffo nel passato che sembra più attuale che mai e poi, quando cerca lo sguardo complice di Billy e si scatenano in grosse risate, è uno spettacolo! E quando penso che Billy, al secolo Alessandro Costacurta, che di Champions ne ha alzate 5, è uno di noi… beh è fantastico!

E per uno di noi, intendo uno di noi per davvero, eh! Quello che, lo scorso anno, conquistato dalla 'cremona', portata dal Cuchu, organizza proprio con Cambiasso, l'arrivo in sala riunioni di specialità argentine ? Generoso, intelligente e puntuale lo era in campo, il Cuchu. E lo è anche nella vita. Cerco di arrivare puntualissima in riunione principalmente per lui. "19.01, anche stavolta sei in ritardo… proprio non ce la fai ad essere puntuale, eh!". Solitamente questa è l'accoglienza, condita da una risata…

Non è servito accogliere, invece, Zvone Boban che è tornato a casa. Schietto e disincantato, disponibile e genuino. Un piacere sentirlo chiacchierare di storie e aneddoti con il Mister, Paolo Condò, Billy e Paolo Di Canio. Quest'ultimo sempre il più carico ed entusiasta. Non vi sorprende, vero? Un giorno, prometto, gli farò un video quando in riunione o durante le partite, mima le azioni da gioco e ci propone la sua versione dello SkyTech 'umanizzato'. La sua passione ed energia sono contagiose. E difficili da placare. Può anche capitare che in studio si alzi e cominci a palleggiare. Non lo avete visto ma è successo anche in questi giorni.

E con lui in quel momento in studio non c'era Alex Del Piero, se no sarebbero stati impossibili da interrompere… Perché quando c'è il nostro numero 10 la fantasia è assicurata! Il mio countdown è già partito, non vedo l'ora di vivere con loro "un'avventura in più" . Ci vediamo il 1° ottobre!!!

