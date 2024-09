Basket EuroCup 2024: inizia la stagione con Trento e Venezia su Sky Sport e NOW

Su Sky e in streaming su NOW parte una nuova, grande stagione di basket europeo. Da martedì 24 settembre, la prima delle 18 giornate di regular season di BKT EuroCup, il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Due le squadre italiane al via: Dolomiti Energia Trento, impegnata nel gruppo A, e Umana Reyer Venezia, inserita nel gruppo B.

La prima sfida, in diretta stasera alle 21 su Sky Sport Uno e NOW, sarà Dreamland Gran Canaria-Dolomiti Energia Trento, con la telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. Mercoledì 25 settembre sarà la volta di Umana Reyer Venezia-Aris Midea Salonicco, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 20, con il commento di Geri De Rosa e Davide Pessina.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

Programmazione 1ª giornata di EuroCup su Sky e NOW

Martedì 24 settembre

Alle 21 su Sky Sport Uno e NOW

Dreamland Gran Canaria-Dolomiti Energia Trento

(commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

Mercoledì 25 settembre

Alle 20 su Sky Sport Arena e NOW

Umana Reyer Venezia-Aris Midea Salonicco

(commento di Geri De Rosa e Davide Pessina)

Per la prossima stagione, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in EuroLeague – EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna-e in EuroCup –Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata.

Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, due rubriche settimanali (“Basket Room Europa” ogni mercoledì ed“EuroLeague Mixtape”ogni week end),le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

L’EuroLeague e l’EuroCup maschili continuano così ad essere importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende le competizioni delle squadre nazionali FIBA, oltre allo spettacolo del campionato professionistico americano NBA.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky:

“È un annuncio importante che testimonia il forte legame tra Sky e il mondo del basket, da sempre centrale all’interno della Casa dello Sport. Sky dedicherà una grande copertura a EuroLeague ed EuroCup, con un’attenzione speciale per il cammino delle squadre italiane, oltre allo spettacolo della NBA. Continueremo a raccontare questo sport con la nostra inconfondibile firma, un mix di passione, professionalità e qualità tecnologica, che ci portano a essere un riferimento per i tanti appassionati.”

"Rinnovare la nostra partnership con SKY Italia è un passo importante per garantire che i nostri appassionati tifosi italiani possano continuare a godere del meglio dell'EuroLeague di basket. L'impegno di SKY nell'offrire una copertura di alta qualità e analisi approfondite ne fa il partner perfetto per portare l'emozione delle nostre competizioni agli spettatori di tutta Italia", ha dichiarato Paulius Motiejunas, CEO di Euroleague Basketball.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutto lo Sport in onda su Sky!