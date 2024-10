Sky Sport Motori Weekend (17- 20 Ottobre) | F1 USA, MotoGP Australia, SBK, WRC e Ferrari Challenge

In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge.

IL MOTOMONDIALE IN AUSTRALIA – L’incredibile weekend di Sky si apre con il Motomondiale e il Gran Premio d’Australia, live da Phillip Island. Nella notte tra giovedì e venerdì si inizia a scaldare i motori con le prove libere, live dalle 23.55 per tutta la durata della notte. Nella notte tra venerdì e sabato,è tempo di qualifiche, con la lotta alla pole di MotoGP che scatterà all’1.45, mentre bisognerà attendere le 6 di sabato mattina per la Sprint. Nella notte tra sabato e domenica le gare: alle 2 Moto3, alle 3.15 Moto2 e alle 5 MotoGP (repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16). Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGPe in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

SBK ALL’ULTIMO DECISIVO ROUND – Il weekend di Sky Sport continua con l’ultimo avvincente capitolo della stagione 2024 di SBK, il Round di Spagna, che incoronerà il campione del mondo.Grande attesa per Nicolò Bulega, ancora in corsa per il titolo, e per Toprak Razgatlioglu, leader della classifica. L’ultimo decisivo weekend di gara parte venerdì con la prima sessione di libere alle 10.30, mentre la seconda sessione inizierà alle 14.55. Sabato Superpole a partire dalle 10.55, con Gara 1 che scatterà alle 14. Domenica Superpole Race alle 11, mentre alle 14 il semaforo verde di Gara 2. Il weekend di Jerez, dove si correranno anche i campionati Supersport, Supersport 300 e WCR, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

RITORNA LA F1 – Dopo la pausa è tempo di tornare in pista per il mondiale F1, con il Circus che sbarca ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il weekend del COTA, che prevede il formato della Sprint, inizia giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 20.30. Venerdì primi giri in pista, alle 19.30 per le prime libere. Alle 23.30 appuntamento con le qualifiche sprint, che sanciranno l’ordine della gara breve in programma sabato alle 20. Sempre sabato, a mezzanotte, appuntamento con le qualifiche per la gara di domenica, che scatterà alle ore 21. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

WRC E FERRARI CHALLENGE – Il fine settimana motoristico non finisce qui. Nel weekend si tornerà sugli sterrati per il Rally dell’Europa Centrale del WRC. Il penultimo appuntamento dell’anno, nella campagna austriaca, sarà visibile a partire da giovedì alle 15, per la prima TV stage della tappa (Sky Sport Arena e NOW). Sabato due nuove dirette, alle 8.55 e alle 15.25 (Sky Sport F1 e NOW), mentre domenica gran finale, con la quarta TV stage alle 10.30 (Sky Sport 251 e NOW) e la powerstage conclusiva alle 12.55 (Sky Sport F1 e NOW). Grande weekend anche per il Ferrari Challenge, con le finali mondiali in programma sul circuito di Imola. Palinsesto fitto di eventi, con Gara 1 in programma giovedì: alle 10.25 Coppa Shell, alle 15.05 Coppa Shell AM, alle 17.20 Trofeo Pirelli & Pirelli AM. Venerdì si parte con Gara 2 di Coppa Shell AM alle 10.25, Trofeo Pirelli & Pirelli AM alle 12.40 e Coppa Shell alle 15.05. Domenica il giorno delle finali mondiali: alle 9.20 Coppa Shell AM, alle 10.30 Coppa Shell e alle 11.40 Trofeo Pirelli & Pirelli AM.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



MOTOGP: GP D’AUSTRALIA:

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 17 OTTOBRE

Ore 8: conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA 17 E 18 OTTOBRE

Ore 23.35: Moto3 - prove libere 1

Ore 24.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 1.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 4.10: Moto3 - prove libere 2

Ore 5: Moto2 - prove libere 2

Ore 6: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live Show

Ore 7.45: Talent Time

NOTTE TRA 18 E 19 OTTOBRE

Ore 23.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 24.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 1.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 1.45: MotoGP - qualifiche

Ore 2.40: paddock live

Ore 3.45: Moto3 - qualifiche

Ore 4.40: Moto2 - qualifiche

Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 6: MotoGP - Sprint

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

NOTTE TRA 19 E 20 OTTOBRE

Ore 24.35: MotoGP - warm up

Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Moto3 gara

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.15: Moto2 - gara

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: MotoGP - gara (repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16)

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy MotoGP

F1: IL GP DEGLI STATI UNITI IN DIRETTA ESCLUSIVA

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING NOW

GIOVEDI 17 OTTOBRE

Ore 20.30: conferenza stampa piloti

Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 18 OTTOBRE

Ore 19.00: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - prove libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 - qualifiche Sprint

Ore 24.30: Paddock Live

Ore 1: Conferenza stampa – team principal

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 20: F1 Sprint

Ore 21: Paddock Live

Ore 23.15: Warm Up

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 24: F1 - qualifiche

Ore 1.15: Paddock Live

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 - gara

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24.15: Race Anatomy

SBK: IL ROUND DI SPAGNA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 18 OTTOBRE

Ore 10.25: Superbike - FP1

Ore 13.20: WCR – Superpole

Ore 14.05 Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – FP2

Ore 16: Supersport - Superpole

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 10.55: Superbike - Superpole

Ore 11.45: WCR – Gara 1

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 1

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 11.45: WCR – Gara 2

Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 2

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2

WRC: RALLY EUROPA CENTRALE:

LIVE SU SKY SPORT F1, SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 17 OTTOBRE

Ore 15: TV Stage 1 (Sky Sport Arena e NOW)

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 8.55: TV Stage 2 (Sky Sport F1 e NOW)

Ore 15.25: TV Stage 3 (Sky Sport F1 e NOW)

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 10.30: TV Stage 4 (Sky Sport 251 e NOW)

Ore 12.55: Powerstage (Sky Sport F1 e NOW)

FERRARI CHALLENGE: FINALI MONDIALI IMOLA

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 17 OTTOBRE

Ore 10.10: pre gara

Ore 10.25: Coppa Shell - Gara 1

Ore 14.50 pre gara

Ore 15.05: Coppa Shell AM – Gara 1

Ore 17.05: pre gara

Ore 17.20: Trofeo Pirelli & Trofeo Pirelli AM – Gara 1

VENERDI 18 OTTOBRE

Ore 10.10 pre gara

Ore 10.25: Coppa Shell AM – Gara 2

Ore 12.25: pre gara

Ore 12.40: Trofeo Pirelli & Trofeo Pirelli AM – Gara 2

Ore 14.50: pre gara

Ore 15.05: Coppa Shell - Gara 2

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 9.05 pre gara

Ore 9.20: Coppa Shell AM – Finale Mondiale

Ore 10.35: Coppa Shell – Finale Mondiale

Ore 11.40: Trofeo Pirelli & Trofeo Pirelli AM – Finale Mondiale

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Questo fine settimana su TV8 sarà dedicato interamente ai motori. Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, alle 01:50, si terranno le qualifiche del GP d'Australia per la MotoGP, seguite dal Paddock Live alle 02:40. A partire dalle 03:00, sarà il turno del Paddock Pass, mentre alle 03:20 andrà in onda il quinto episodio di "Social Media Rider". Alle 03:35, ci sarà spazio per i "Racconti di Valentino" con un focus sul titolo di Phillip Island 2001. Alle 03:50, le qualifiche della Moto3 prenderanno il via, seguite da quelle della Moto2 alle 04:45. Il programma notturno si concluderà con il Paddock Live Sprint alle 05:30.

Il sabato 19 ottobre inizierà presto con la Sprint della MotoGP del GP d’Australia alle 06:00, seguita dal Paddock Live Show alle 06:45. Nel primo pomeriggio, alle 13:00, ci sarà un nuovo appuntamento con la MotoGP Sprint, prima della diretta del Round 12 della Superbike in Spagna, che inizierà con il pre-evento alle 13:45 e la gara alle 14:00. Subito dopo, alle 14:35, spazio al Pre/Post Superbike. Alle 18:15, partiranno le qualifiche della Sprint per la Formula 1 del GP degli Stati Uniti, seguite dal Paddock Live Pre Sprint alle 19:15 e dalla Sprint vera e propria alle 20:00. La serata si concluderà con il Paddock Live Post Sprint alle 20:45 e, a seguire, il pre-qualifiche della F1 alle 01:00, con le qualifiche del GP degli Stati Uniti che inizieranno alle 01:30. Il post-qualifiche chiuderà la giornata alle 02:45.

La giornata di domenica 20 ottobre inizia con "Informazione TV8 Sport" alle 07:45, seguito dal MotoGP Paddock Live alle 08:30 e il pre-gara della Moto3 alle 09:00. La gara della Moto3 per il GP d'Australia partirà alle 09:05, seguita dalla cerimonia del podio alle 09:55. Il Moto2 prenderà il via con il pre-gara alle 10:15, la gara alle 10:20 e il podio alle 11:10, seguito dal Paddock Live Gara alle 11:15. A mezzogiorno, ci sarà il pre-gara della MotoGP con l’inizio della gara alle 12:05 e il podio alle 12:55. A seguire, alle 13:05, sarà la volta della WorldSBK in Spagna, con il post-evento alle 13:30, il pre-gara del Round 12 della Superbike alle 13:45 e la Race 2 alle 14:00. Il post-gara della Superbike concluderà questa sezione della giornata alle 14:35.

In serata, la Formula 1 ritorna alle 19:45 con le qualifiche del GP degli Stati Uniti, seguite dal Paddock Live Pre Gara alle 21:00. La gara della F1 inizierà alle 22:30, con la cerimonia del podio alle 00:15 e il Paddock Live Post Gara alle 00:30, chiudendo così un weekend intenso di sport motoristici.

NOTTE TRA 18 E 19 OTTOBRE

ore 01:50 Gp Australia Motogp Qualifiche 19/10/2024 DIRETTA

ore 02:40 Paddock Live DIRETTA

ore 03:00 Paddock Pass

ore 03:20 Social Media Rider Ep. 5

ore 03:35 I racconti di Valentino Phillip Island 2001 - Il titolo

ore 03:50 Gp Australia Moto3 Qualifiche 19/10/2024 DIRETTA

ore 04:45 Gp Australia Moto2 Qualifiche 19/10/2024 DIRETTA

ore 05:30 Paddock Live Sprint 2024 19/10/2024 DIRETTA

SABATO 19 OTTOBRE

ore 06:00 Gp Australia Motogp Sprint 19/10/2024 DIRETTA

ore 06:45 Paddock Live Show DIRETTA

ore 13:00 MotoGP Sprint: GP Australia

ore 13:45 Pre Superbike 2024 Round 12 19/10/2024 DIRETTA

ore 14:00 Superbike 2024 Round 12 Spagna - World Sbk Race 1 19/10/2024 DIRETTA

ore 14:35 Pre / Post Superbike Post Superbike 2024 Round 12 19/10/2024 DIRETTA

ore 18:15 F1 GP Stati Uniti Qualifiche Sprint

ore 19:15 F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 20:00 F1 2024 Gp Stati Uniti Sprint 19/10/2024 DIRETTA

ore 20:45 F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

ore 01:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 01:30 F1 2024 Gp Stati Uniti Qualifiche 19/10/2024

ore 02:45 F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 20 OTTOBRE

ore 07:45 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 08:30 Moto GP Paddock Live

ore 09:00 Pre Gara Moto3

ore 09:05 Gp Australia '24 Moto3 Gara 20/10/2024

ore 09:55 Podio Gara Moto3

ore 10:00 Paddock Live

ore 10:15 Pre Gara Moto2

ore 10:20 Moto2 Gara: GP Australia

ore 11:10 Podio Gara Moto2

ore 11:15 Paddock Live Gara GP Australia

ore 11:30 Moto Gp Grid

ore 12:00 Pre Gara Motogp

ore 12:05 MotoGP Gara: GP Australia

ore 12:55 Podio Gara Motogp

ore 13:05 WorldSBK Spagna

ore 13:30 Superbike Post GP Spagna Round 12

ore 13:45 Pre Superbike 2024 Round 12 20/10/2024 DIRETTA

ore 14:00 World Superbike 2024 Round 12 Spagna - World Sbk Race 2 20/10/2024 DIRETTA

ore 14:35 Post Superbike 2024 Round 12 20/10/2024 DIRETTA

ore 19:45 F1 Gp Stati Uniti Qualifiche 19/10/2024

ore 21:00 F1 Paddock Live Pre Gara

ore 22:30 F1 2024 Gp Stati Uniti Gara 20/10/2024

ore 00:15 F1 Podio 2024

ore 00:30 F1 Paddock Live Post Gara

