X Factor 2024: Tripudio per Mimì e Manuel Agnelli, record ascolti Sky e social per la finale di Napoli

X FACTOR 2024, PER LA VITTORIA DI MIMÌ (E DEL SUO GIUDICE MANUEL AGNELLI)

QUASI 1,8 MILIONI DI SPETTATORI MEDI E 8,6% DI SHARE:

È LA MIGLIOR FINALE DELLE ULTIME 4 EDIZIONI, +51% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

NEL COMPLESSO, ANCHE LA MEDIA STAGIONALE FA DI #XF2024 LA MIGLIORE DELLE ULTIME QUATTRO EDIZIONI

SUI SOCIAL IL SUCCESSO È CLAMOROSO:

IERI SERA 574MILA INTERAZIONI SOCIAL TV AUDIENCE IN RILEVAZIONE LINEAR, +87% RISPETTO ALLA SCORSA FINALE,

5 MILIONI DI INTERAZIONI COMPLESSIVE PER LA STAGIONE, +58% RISPETTO ALLA PRECEDENTE

GRANDI PROTAGONISTI DELLA FINALE DI NAPOLI I TRE ARTISTI DI ACHILLE LAURO

LES VOTIVES, I PATAGARRI E LORENZO SALVETTI

16MILA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO. ROBBIE WILLIAMS SHOW.

GIGI D’ALESSIO E L’OMAGGIO A PINO DANIELE CON “NAPULE È”

Il trionfo di Mimì e del suo giudice Manuel Agnelli, avvolti dalla bellezza di una Piazza del Plebiscito piena di fuochi d’artificio e premiati da un successo di ascolti. Si è chiuso così X Factor 2024, un’edizione appassionante e intensissima che ha visto il suo epilogo nella prima, straordinaria, finale in esterna nella storia internazionale del format. Secondi classificati Les Votives, terzi I PATAGARRI, quarto Lorenzo Salvetti: tutti protagonisti di un ultimo episodio spettacolare e pieno di talento.

La finalissima dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1 e TV8, è stata la più vista delle ultime 4 stagioni: 1.765.000 spettatori medi, un dato che è in crescita del +51% rispetto alla scorsa stagione. Share tv complessiva, tra TV8 e Sky, dell’8,6%; 4.717.000 contatti tv unici. Nel complesso, i Live Show di questa edizione si chiudono con una media, al giovedì sera, di 739mila spettatori solo su pay (crescita del +23% rispetto alla scorsa edizione); tra Sky e TV8, il dato nei sette giorni (che quindi esclude il gran finale di ieri) sale a 1.878.000, pari ad un +24% rispetto a un anno fa. Sono dati che fanno di #X2024 la migliore delle ultime quattro stagioni.

Sui social la finalissima di #XF2024 ha raggiunto oltre 574mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, in crescita del +87% rispetto allo scorso anno e del +60% rispetto a una settimana fa; nella rilevazione Same Day 24/7 le interazioni sono state oltre 617mila, +78% rispetto a un anno fa e +58% rispetto alla semifinale. Con questi dati social, la finale è stata ovviamente la miglior puntata dell'anno e primo evento della serata televisiva di ieri. Complessivamente, a livello di Social TV Audience in rilevazione Linear, lo show in questa stagione ha ottenuto quasi 5 milioni di interazioni, con una crescita del +58% rispetto all'anno passato.

E quindi X Factor 2024 lo ha vinto Mimì Caruso, per tutti semplicemente Mimì. Ha 17 anni e viene da Usmate Velate (Monza-Brianza). Attraverso la sua musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso. Il suo percorso a X Factor è stato caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle Audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli, “Godspeed” di Frank Ocean, “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator, “Don't Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi, “Something On Your Mind” di Karen Dalton, “I Will Survive” di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone, “Strange Fruit” di Billie Holiday e “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina. Il suo inedito – firmato Warner Music Italy e disponibile, come gli altri brani originali degli altri concorrenti di #XF2024, su tutte le piattaforme digitali – è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

La finalissima è stata coloratissima e vivacissima, si è aperta tra i fuochi d’artificio attorno a Piazza del Plebiscito e con la performance del super ospite internazionale Robbie Williams che ha presentato il suo ultimo singolo “Forbidden Road”, prima di tornare sul palco per un medley con le sue hit “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” e “Angeles” facendo cantare tutti in un immenso karaoke.

Paola Iezzi, per un attimo, ha svestito i panni del giudice e ha presentato live in anteprima assoluta il suo nuovo singolo “Club Astronave”, prima di farsi raggiungere a sorpresa dalla sorella Chiara per un medley dei loro grandi successi “Festival”, “Vamos a bailar”, “Furore” e Festa totale”.

E nella grande serata di Piazza del Plebiscito è arrivato poi il momento di Gigi D’Alessio per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli con una straordinaria interpretazione piano e voce di “Napule è” di Pino Daniele che ha scaldato i 16mila spettatori.

La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo, prima con i rispettivi My Song dei finalisti, in cui ogni artista ha portato un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo ha cantato “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta, Mimì ha sprigionato tutta la sua energia su “Because The Night” di Patti Smith; I PATAGARRI hanno spiazzato a suon di jazz con “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, si sono esibiti con un’intensa “Someone Like You” di Adele.

A seguire, è stato il momento della seconda manche con la giostra dei quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che hanno riassunto il percorso nello show di ciascuno di loro. E infine, nella terza e ultima manche hanno ripresentato il proprio inedito, firmato da Warner Music e disponibili su tutte le piattaforme digitali: Lorenzo Salvetti “Mille concerti”, Mimì “Dove si va”, I PATAGARRI “Caravan” e Les Votives “Monsters”. E poi il gran finale, con lo svelamento della classifica e la proclamazione della vincitrice.

Sono già aperti i casting per la prossima edizione di X Factor 2025: tutte le info per partecipare sono al link https://xfactor.sky.it/info/casting-selezioni.

E a proposito di #XF2025, MSC Crociere, che annuncia oggi la nuova partnership con X Factor Italia, trasforma MSC Lirica in "La nave di X Factor": fino a maggio 2025 i passeggeri di MSC Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione di X Factor e vivere il sogno di diventare concorrenti ufficiali.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2024: TIM, che per la seconda edizione sarà Main Partner di X Factor; gli Official Partner Škoda Italia, Astra Make-Up, Caffè Borbone, Novi Elah Dufour, Trenitalia, isybank, Burger King® Restaurants Italia, Dondi Salotti, Allianz, Lemonsoda Energy, RefrigiWear, MSC Crociere, Ecco Shoes, Passione Beauty, Wella Professionals, Dsquared Icon Fragrances, Airbnb, Medici senza Frontiere. Media partner: RTL 102.5, Urban Vision, Vanity Fair Italia, Rolling Stone Italia, Billboard Italia, Spotify. Capo progetto Paola Costa, produttore esecutivo Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Matteo Lena e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Simone Rossi, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografa Paola Spreafico, regia eng e daily Adriano Galli.

Sito ufficialexfactor.sky.it

Hashtag ufficiale #XF2024

#XF2024 Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita

@xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita Youtube xfactoritalia | Sky



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive