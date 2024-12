NBA Christmas Games 2024: Le Sfide Imperdibili del Giorno di Natale su Sky Sport e NOW

La stagione NBA 2024/2025 è entrata nel vivo e ogni giorno propone sfide ad alto tasso di spettacolarità.Anche quest’anno il grande basket americano NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

È da sempre il momento più atteso della stagione: anche quest'anno la NBA mette in mostra il suo meglio a Natale, con cinque grandi sfide una in fila all’altra da godere sui canali di Sky Sport. Si comincia alle 17.45 e si termina all'alba inoltrata di Santo Stefano per dodici ore assolutamente imperdibili con studi, lavagne tattiche e approfondimenti durante ogni pausa di gioco.

Si rinnova la rubrica di Sky Sport 24 “Basket Room”, con queste declinazioni:

Lunedì alle 16.45 “Basket Room con Flavio Tranquillo”

Martedì alle 16.45 “Basket Room Into the Game”, con Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

Giovedì alle 16.30 “Basket Room Talk”, con Andrea Bargnani

Venerdì alle 16.45 “Basket Room Week”, con Francesco Bonfardeci

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 13.45 su Sky Sport 24 uno studio con i risultati e gli highlights delle partite della notte.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sitoskysport.it/nba, da nove anni il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.





In apertura, gli occhi saranno puntati sulla Mecca della pallacanestro, il Madison Square Garden per il debutto natalizio della stella francese Victor Wembanyama, che guiderà i suoi San Antonio Spurs contro i New York Knicks di Jalen Brunson e Karl Anthony Towns. I New York Knicks sono la squadra con più partite giocate a Natale (56) e detengono il record di vittorie nel giorno di Natale, con 24 successi a pari merito con i Lakers. A seguire il match tra i due contender della nomina di “face of the league”: Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves contro Luka Dončić dei Dallas Mavericks.

Il clou del programma sarà lo scontro tra LeBron James e Steph Curry, due leggende che si affronteranno in Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. LeBron, che farà la sua 19ª apparizione natalizia, detiene il record di punti (476) e di partite giocate (18) nel giorno di Natale ed è a pari merito con Dwyane Wade per numero di vittorie, con 10 successi ciascuno. Steph Curry, alla sua 11ª presenza, tenterà di migliorare il suo record personale di Natale (4-6).

Non è Natale senza la partita dei campioni in carica: alle 23:00 al TD Garden scendono in campo i Boston Celtics di Jayson Tatum e l’MVP delle NBA Finals 2024 Jaylen Brown che affronteranno i Philadelphia 76ers di Joel Embiid e Paul George in una sfida infuocata ad Est. I Boston Celtics e i Philadelphia 76ers rappresentano due delle franchigie più storiche e vincenti della NBA. La loro rivalità è tra le più accese e coinvolgenti del basket americano, caratterizzata da una storia ricca di momenti iconici e di giocatori leggendari.

La notte si chiuderà con il duello tra Nikola Jokic vs Kevin Durant: Il due volte MVP Jokic guiderà i suoi Denver Nuggets contro i Phoenix Suns di Kevin Durant, che con 299 punti totali nei Christmas Games potrebbe superare Dwyane Wade a quota 314 punti e diventare il 4° miglior marcatore di sempre nel giorno di Natale.

Non perderti nemmeno un istante del grande spettacolo degli NBA Christmas Games! Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport mentre la partita tra i Minnesota Timberwolves e i Dallas Mavericks sarà visibile anche in chiaro su Cielo.

Mercoledì 25 dicembre – NBA CHRISTMAS DAY

Ore 17:45 Studio NBA Christmas Games 2024

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

con Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino

e dalle 23 Alessandro Mamoli e Matteo Soragna





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW con Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino e dalle 23 Alessandro Mamoli e Matteo Soragna Ore 18:00 New York Knicks vs San Antonio Spurs

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Il Rookie dell’Anno in carica Victor Wembanyama giocherà per la prima volta nel giorno di Natale . Quando gli Spurs hanno affrontato i Knicks il 29 marzo scorso, la stella francese ha realizzato 40 punti , 20 rimbalzi e 7 assist , diventando il primo rookie NBA con una partita da 40 punti e 20 rimbalzi dai tempi di Shaquille O’Neal nel 1993. È stata la partita in cui ha segnato più punti in carriera fino alla sua prestazione da 50 punti all'inizio della stagione. I Knicks , una delle franchigie storiche della NBA , giocano la loro 57ª partita natalizia , un record assoluto, continuando una tradizione iniziata nel 1947 . Tra le prestazioni memorabili al Madison Square Garden c’è quella di Bernard King , che nel Natale del 1984 segnò un record di 60 punti , di cui quest’anno ricorre il 40º anniversario . Jalen Brunson , guardia dei Knicks , ha segnato un massimo in carriera di 61 punti nell’ultima sfida contro San Antonio . Nella stagione 2023-24 , è stato selezionato per la prima volta sia come All-Star che nel Team All-NBA , finendo quinto nelle votazioni per l’ MVP e guidando i Knicks alle Semifinali di Conference per il secondo anno consecutivo. A Natale , affronterà Chris Pau , 12 volte All-Star . Knicks e Spurs hanno dato vita a una delle partite più emozionanti della scorsa stagione il 29 marzo, quando New York ha rimontato uno svantaggio di 21 punti per passare in vantaggio nel quarto quarto, ma San Antonio ha prevalso 130-126 dopo l’ overtime . Karl-Anthony Towns , nella sua prima stagione con i Knicks , sta dimostrando perché è stato selezionato quattro volte come All-Star . Affronterà Victor Wembanyama , finalista al premio di Defensive Player of the Year 2023-24 e probabile leader nelle stoppate per il secondo anno consecutivo. Gli Spurs e i Knicks si incontrano per la prima volta nel giorno di Natale e San Antonio torna sul palcoscenico natalizio per la prima volta dopo otto anni . New York ospita la prima delle cinque partite del giorno di Natale della NBA per la quarta stagione consecutiva .





IN CHIARO SU Cielo TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Timberwolves e Mavericks si affrontano nel rematch delle Finali della Western Conference della scorsa stagione. La prima sfida di quest’anno è stata un thriller: Kyrie Irving ha segnato 35 punti , Anthony Edwards ne ha realizzati 24 dei suoi 37 nel primo quarto, e Luka Dončić ha siglato una tripla dal logo per chiudere il match sul 120-114 in favore di Dallas . Anthony Edwards , alla sua quinta stagione NBA , debutta nel Christmas Day a soli 23 anni . Dopo aver guidato i Timberwolves alle Finali della Western Conference per la prima volta in 20 anni , Edwards si prepara a sfidare il dinamico duo di Dallas formato da Luka Dončić e Kyrie Irving . Luka Dončić , leader nella classifica marcatori della scorsa stagione e finalista MVP , ha offerto una prestazione storica a Natale nel 2023 : 50 punti , 15 assist , 6 rimbalzi , 4 palle rubate e 3 stoppate nella vittoria contro Phoenix . È stato il primo giocatore in 39 anni a segnare almeno 50 punti nel giorno di Natale . Dopo essere arrivati alle Finali NBA ( Dallas ) e a un passo dalla prima finale nella storia della franchigia ( Minnesota ), entrambe le squadre puntano al titolo quest’anno. Dallas ha aggiunto Klay Thompson , cinque volte All-Star , mentre Minnesota ha acquisito Julius Randle , tre volte All-Star . Luka Dončić e Kyrie Irving , una delle coppie di backcourt più talentuose nella storia NBA , hanno guidato Dallas alle Finali NBA nella loro prima stagione completa insieme. A Natale , giocheranno la loro prima partita natalizia come duo.





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino

Una delle rivalità più storiche della NBA scrive un nuovo capitolo con i campioni in carica di Boston che ospitano Philadelphia nel primo incontro stagionale. Le due squadre, avversarie da 75 anni , si sono affrontate in 22 serie di playoff , record assoluto NBA . L’ultimo scontro natalizio tra le due squadre, nel 2018 , fu deciso ai tempi supplementari . Guidati dal cinque volte All-Star Jayson Tatum e dal MVP delle Finali Jaylen Brown , i Celtics cercano di vincere il titolo NBA per il secondo anno consecutivo , impresa mai riuscita negli ultimi 50 anni . Boston ha raggiunto i playoff 10 anni di fila e le Finali di Conference in sei delle ultime otto stagioni. Una vittoria in trasferta contro i campioni NBA in carica contribuirebbe a rilanciare la stagione dei 76ers , che cercano un'impennata a metà stagione grazie all' MVP NBA 2022-23 Joel Embiid , al nove volte NBA All-Star Paul George e al NBA Most Improved Player 2023-24 Tyrese Maxey . Philadelphia è una delle migliori squadre della Eastern Conference , con sette partecipazioni consecutive ai playoff e cinque vittorie in altrettanti anni . Boston vanta uno dei migliori attacchi della storia NBA , capace di schierare cinque giocatori in campo contemporaneamente che possono palleggiare, passare, tirare da tre e segnare in vari modi. Fermare i Celtics è una delle sfide più difficili della lega. Tyrese Maxey , All-Star per la prima volta nella scorsa stagione, e Jared McCain , rookie emergente , danno a Philadelphia un backcourt promettente . Affronteranno Jrue Holiday e Derrick White , due tra i migliori difensori perimetrali della lega.





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

LeBron James e Stephen Curry , due leggende viventi della NBA , si affrontano in un nuovo capitolo della loro storica rivalità. Dopo essersi sfidati in quattro Finali NBA consecutive , i due continuano a competere al massimo livello, rappresentando un’era indimenticabile del basket. I Warriors , dopo un avvio di stagione scintillante, puntano a riaffermarsi come squadra da battere nella Western Conference , dieci anni dopo la conquista del loro primo titolo nell’era Curry . Un roster profondo e bilanciato li mantiene tra i contendenti al titolo NBA . LeBron James , leader assoluto della NBA per punti segnati a Natale , è pronto a giocare la sua 19ª partita natalizia , un record, cinque giorni prima di compiere 40 anni . Nella sua 22ª stagione , James continua a stupire con prestazioni dominanti. Anthony Davis , nove volte All-Star , ha iniziato la stagione con una forma da MVP , guidando i Lakers verso un promettente inizio. Il suo duello natalizio contro Draymond Green , uno dei migliori difensori della sua generazione, sarà imperdibile. Due outsider hanno contribuito all’ottimo inizio di stagione dei Lakers : Austin Reaves , terzo miglior marcatore della squadra , e Dalton Knecht , rookie emergente noto per la sua capacità di segnare in vari modi.





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live originale in lingua inglese

La rivalità tra Nuggets e Suns si è intensificata negli ultimi anni, con due scontri playoff negli ultimi quattro anni, tra cui la semifinale di Conference 2022-23, vinta da Denver nella corsa al loro primo titolo NBA. L'inizio fenomenale della stagione 2024-25 dell'MVP in carica della NBA Nikola Jokić lo ha messo subito in lizza per diventare il sesto giocatore di sempre a vincere il premio MVP per quattro volte. Il genio cestistico della stella serba è stato messo in mostra contro Phoenix il giorno di Natale del 2022, quando ha registrato 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist per unirsi a Oscar Robertson e James Harden come unici giocatori con 40/15/15 in una partita di regular season. I Nuggets e i Suns, due delle squadre più costanti della Western Conference, si affidano a stelle MVP per guidarli al titolo: Nikola Jokić per Denver e Kevin Durant per Phoenix. Entrambe le franchigie mirano a dominare la Conference, con Denver che difende il titolo e Phoenix che punta alla sua prima vittoria in assoluto. Kevin Durant e Devin Booker di Phoenix formano una delle coppie di giocatori con il punteggio più alto dell'NBA, ognuno capace di una prestazione speciale in qualsiasi momento. Durant, quattro volte campione NBA, sta per diventare l'ottavo giocatore a raggiungere i 30.000 punti in carriera. Booker, alla sua decima stagione con i Suns, sta per diventare il leader di tutti i tempi della franchigia in questa stagione.

Notte giovedì 26-venerdì 27 dicembre

Phoenix vs Houston in diretta alle 2

su Sky Sport NBA e NOW

(commento originale)

Notte venerdì 27-sabato 28 dicembre

Orlando vs New York in diretta all’1

su Sky Sport NBA e NOW

(commento originale)

Sabato 28 dicembre

Miami vs Atlanta in diretta alle 21

su Sky Sport NBA e NOW

(telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

Notte sabato 28-domenica 29 dicembre

Los Angeles Lakers vs Sacramento in diretta alle 4.30

su Sky Sport NBA e NOW

(commento originale)

Domenica 29 dicembre

Orlando vs Brooklyn in diretta alle 21.30

su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Notte domenica 29-lunedì 30 dicembre

Oklahoma City vs Memphis in diretta all’1

su Sky Sport NBA e NOW

(commento originale)

Come ogni anno, Sky Sport augura buone Feste agli appassionati di sport celebrando i grandi eventi, i campioni, i trionfi che lo hanno caratterizzato attraverso un videoclip speciale, che racchiude le emozioni condivise con gli abbonati. In occasione del 40° anniversario dell'uscita di "Cuore", album capolavoro di Antonello Venditti (ristampato in una versione speciale per celebrare la ricorrenza), la colonna sonora scelta da Sky è "Ci vorrebbe un amico", omaggio a una delle più grandi hit del cantautore romano.





