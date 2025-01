Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de «I Delitti del BarLume - Non è un paese per bimbi»

Una produzione Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company)

Regia di ROAN JOHNSON, MILENA COCOZZA e MARCO TETI

Produttore creativo ROAN JOHNSON

Con

FILIPPO TIMI, LUCIA MASCINO, ALESSANDRO BENVENUTI, ATOS DAVINI, MASSIMO PAGANELLI,

MICHELE DI MAURO, ENRICA GUIDI

con CORRADO GUZZANTI

e con STEFANO FRESI

NON È UN PAESE PER BIMBI è la prima delle tre nuove storie:

Rimediotti scomparso, una coppia improbabile, una partita di diamanti e Massimo alle prese con le capre.

Nuova estate, nuove grane, nuovo divertimento.



Primo appuntamento in onda lunedì 13 gennaio,

in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Si parte con “Non è un paese per bimbi” in onda domani, lunedì 13 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il primo film è diretto da Roan Johnson– che delle storie è anche produttore creativo – e vede tornare il cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

SINOSSI - NON È UN PAESE PER BIMBI - Gino è scomparso. Sembrerebbe uno scherzo, ma sulle sue tracce c’è una coppia improbabile coinvolta in un traffico di diamanti e per dipanare la matassa, la Fusco dovrà interpretare un sogno di Massimo. Mentre i vecchini scoprono un segreto di Cosimo, Marchino sogna di diventare un trapper e Pasquali ritrova una vecchia fiamma. Risolto il caso, Vittoria è pronta ad andare in Montenegro sulle tracce della Rusic, ma Tassone si mette in mezzo.

