Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari: segui la giornata storica in diretta con Sky

Il momento tanto atteso è arrivato: Lewis Hamilton domani, 22 gennaio, debutterà sulla Ferrari. La sua avventura in rosso avrà inizio sul tracciato di Fiorano, in una giornata storica che potrete seguire in diretta su Sky. Dalle 8 del mattino tutti gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il LiveBlog di SkySport.it, con le prime immagini disponibili sia sul sito che sui nostri social. Sarà l'inviata Mara Sangiorgio a raccontarci i momenti salienti da Fiorano, dove è prevista l'alternanza in pista tra il 7 volte campione e il compagno di squadra Charles Leclerc per macinare i primi chilometri della stagione. Ma non solo: nel corso della mattina ci sarà uno spazio che vi coinvolgerà direttamente.

Il racconto da Fiorano sarà arricchito da un live streaming con Vicky Piria, Davide Camicioli e Marc Gené ai quali potrete inviarele vostre domande sul canale YouTube di Sky Sport F1, dove potrete seguire dalle 11 lo streaming presenta anche sul profilo Tik Tok di NOW e sul sito SkySport.it.

Da mezzogiorno, inoltre, potrete seguire la prima di Hamilton in Ferrari anche attraverso Sky Sport24 che racconterà in modo dettagliato l’evento con collegamenti live, commenti e approfondimenti per non perdere nulla di una giornata epica per la Ferrari, per la F1 e tutto il mondo dello sport.

Lewis comincerà a girare al mattino, poi lascerà il posto a Charles. I due si alterneranno alla guida della SF-23 e della F1-75, ovvero le monoposto con almeno due anni di età ammesse dal regolamento dei T.P.C (test of previous cars). Non si tratta dunque della nuova vettura che invece conosceremo il 19 febbraio (il 18 l’evento di Londra dove verranno svelate tutte le nuove livree dei team), ma è comunque un modo per prendere o riprendere confidenza con la pista in vista del Mondiale che scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne. Tutta la stagione, come sempre, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW



