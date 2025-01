La Zona d'Interesse: in prima TV su Sky Cinema Uno e NOW per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria arrivasu Sky Cinema in prima TV il filmGran Premio della Giuria a Cannes 2023, Miglior Film Internazionale e Miglior Suono agli Oscar® 2024, LA ZONA D’INTERESSE, in onda domenica 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Diretto da Jonathan Glazer e interpretato magistralmente da Sandra Hüller e Christian Friedel, LA ZONA D’INTERESSE racconta la storia di una famiglia che vive in prossimità del campo di concentramento di Auschwitz, immersi in una quotidianità che nega consapevolmente l’orrore a pochi passi da loro. Il regista mette in scena personaggi che rifiutano di riconoscere sé stessi e ciò che li circonda, perché farlo significherebbe affrontare una verità così insostenibile da poterli annientare. Il titolo stesso, La Zona d’Interesse, riprende la fredda terminologia nazista, “Interessengebiet”, usata per definire l’area di 40 chilometri quadrati attorno al suddetto campo di sterminio. Un’espressione che cela, in modo inquietante, la brutalità e la disumanità di quel luogo.

LA ZONA D'INTERESSE è distribuito in Italia da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

SINOSSI - Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, “La zona d’interesse” è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive - in una bucolica casetta con piscina - una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano. Dal talento di Jonathan Glazer, un’opera imprescindibile sulla perdita dell’umanità e sulla banalità del male, Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes 2023, Miglior Film Internazionale e Miglior Suono agli Oscar® 2024.

SKY CINEMA COLLECTION – GIORNI DELLA MEMORIA - Da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah. Tra i titoli da non perdere, oltre a LA ZONA D’INTERESSE, il documentario diretto da Daniela Völker LA ZONA D’INTERESSE - LA VERA STORIA (dal 25 gennaio alle 21:15 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand) che racconta la vita di Rudolf Höss, uno degli artefici dell’Olocausto, il cui personaggio ha ispirato il libro omonimo di Martin Amis e il film di Jonathan Glazer. Tra gli altri titoli in programmazione, sono inoltre da segnalare: l’esordio alla regia di Liev Schreiber che porta sullo schermo il libro di Jonathan Safran Foer in OGNI COSA È ILLUMINATA, in cui Elijah Wood interpreta uno studente americano deciso a trovare in Ucraina la donna che salvò suo nonno dalla furia nazista; RESISTANCE, il biopic su Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg, che, nella Francia occupata dai nazisti, si unì alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino; LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; IL LABIRINTO DEL SILENZIO, che ripercorre l’inchiesta che portò al processo di Francoforte quando un procuratore scoprì l’identità dei collaboratori del regime nazista e li accusò di crimini di guerra; la pellicola tratta dal best-seller di John Boyne IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; e ONE LIFE l’emozionante storia vera dello “Schindler britannico”, Nicholas Winton, che nel 1938 organizza un piano di salvataggio per centinaia di bambini, con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.

LA ZONA D’INTERESSE | domenica 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

