Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP 250 Dallas, Delray Beach, Buenos Aires, WTA 1000 Doha

Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 10 a domenica 16 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.

L’ATP 250 Open 13 Provence, che si disputa a Marsiglia, in Francia, è uno degli appuntamenti storici del circuito ATP 250. Fondato nel 1993, il torneo si gioca su campi in cemento indoor e ha visto negli anni trionfare alcuni dei più grandi nomi del tennis mondiale. Tra i vincitori più celebri figurano Roger Federer, Novak Djokovic e Jo-Wilfried Tsonga, che hanno regalato spettacolo al pubblico francese con partite di altissimo livello. Il torneo si distingue per la sua atmosfera vivace e per il supporto appassionato del pubblico locale, che ogni anno accoglie con entusiasmo i migliori talenti del circuito. La competizione si inserisce nel calendario come un importante banco di prova per i giocatori che puntano a consolidare il loro ranking prima dei grandi eventi della stagione.

Il Delray Beach Open, un altro ATP 250 di prestigio, si svolge nella splendida località di Delray Beach, in Florida, una delle mete più affascinanti del circuito tennistico. Giocato su campi in cemento outdoor, il torneo ha una tradizione che risale al 1993 e si distingue per il suo mix unico di talenti emergenti e giocatori affermati. Delray Beach ha ospitato campioni del calibro di Juan Martín del Potro, Kei Nishikori e Frances Tiafoe, con partite emozionanti e ricche di sorprese. Il clima mite della Florida, unito a un'atmosfera rilassata ma competitiva, rende questo torneo una tappa imperdibile sia per gli atleti sia per gli appassionati.

L’ATP 250 IEB+ Argentina Open di Buenos Aires è il torneo più prestigioso del Sud America sulla terra battuta, parte della cosiddetta "Golden Swing", la serie di eventi su terra che si disputano in America Latina prima della stagione europea. Nato nel 2001, come erede dello storico Buenos Aires Lawn Tennis Club Championship, questo torneo ha visto trionfare alcuni dei più grandi specialisti della superficie, tra cui Rafael Nadal, David Ferrer e Carlos Alcaraz. Giocato in uno degli scenari più suggestivi del circuito, l’Argentina Open richiama ogni anno i migliori interpreti del tennis su terra, offrendo sfide spettacolari e un’atmosfera carica di passione, grazie all’entusiasmo del pubblico argentino, notoriamente tra i più calorosi al mondo.

Per quanto riguarda il circuito femminile, il WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 di Doha rappresenta una delle tappe più prestigiose della stagione WTA. Questo torneo, nato nel 2001, ha saputo conquistarsi rapidamente uno status d’élite, grazie alla presenza costante delle migliori giocatrici del mondo e a un montepremi di alto livello. Giocato su campi in cemento outdoor presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex, il torneo di Doha è diventato sinonimo di spettacolo e competizione ai massimi livelli. Le vincitrici delle passate edizioni includono leggende del calibro di Serena Williams, Victoria Azarenka e Iga Świątek, che hanno regalato momenti indimenticabili al pubblico qatariota. Grazie alle sue strutture all’avanguardia e a un'organizzazione impeccabile, il torneo rappresenta uno degli eventi chiave della stagione, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati di tutto il mondo.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 10 al 16 Febbraio 2025

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 10 al 16 febbraio 2025 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW offrirà agli appassionati un'altra settimana di grande tennis, con una copertura estesa degli eventi più prestigiosi del circuito internazionale.

Lunedì 10 febbraio, Sky Sport Tennis trasmetterà il meglio dei quattro tornei dalle 12 alle 4, mentre Sky Sport Uno proporrà una selezione delle sfide più avvincenti dalle 12 alle 19.15. Martedì 11 febbraio, l'azione proseguirà senza sosta: Sky Sport Tennis sarà in onda dalle 12 alle 4, garantendo una maratona continua, mentre Sky Sport Uno trasmetterà gli incontri principali dalle 2 alle 16. Mercoledì 12 febbraio, la programmazione seguirà lo stesso ritmo, con Sky Sport Tennis attivo dalle 12 alle 4 e Sky Sport Uno che coprirà gli eventi più importanti dalle 12 alle 15.

Giovedì 13 febbraio, gli appassionati potranno seguire su Sky Sport Tennis il meglio delle competizioni dalle 13.30 alle 4, mentre Sky Sport Uno offrirà una selezione delle partite più rilevanti dalle 13.30 alle 17.30. Venerdì 14 febbraio, la programmazione su Sky Sport Tennis si estenderà dalle 2 alle 23.30, mentre su Sky Sport Uno i riflettori saranno puntati sulle semifinali del WTA Doha, con la prima in programma alle 15 e la seconda alle 17. Il weekend entrerà nel vivo sabato 15 febbraio, con una giornata intensa di tennis. Su Sky Sport Tennis, la finale del WTA Doha aprirà il programma alle 16, seguita dalla prima semifinale dell’ATP Marsiglia alle 17, dalla seconda semifinale alle 19, dalla prima semifinale dell’ATP Buenos Aires alle 21, dalla seconda alle 22 e infine dalla seconda semifinale dell’ATP Delray Beach alle 2. Sky Sport Arena trasmetterà la prima semifinale dell’ATP Delray Beach alle 21, mentre Sky Sport Max si concentrerà sulla finale del WTA Doha alle 16, seguita dalla prima semifinale dell’ATP Buenos Aires alle 20 e dalla seconda alle 22.

Domenica 16 febbraio sarà il giorno delle finali. Sky Sport Tennis trasmetterà la finale dell’ATP Marsiglia alle 15.30, seguita dalla finale dell’ATP Buenos Aires alle 20 e dalla finale dell’ATP Delray Beach alle 22. Su Sky Sport Arena, invece, andrà in onda la finale dell’ATP Delray Beach alle 21, concludendo così un'altra settimana di grande spettacolo tennistico.

Lunedì 10 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 12 alle 4 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 19.15 (il meglio dei 4 tornei)

Martedì 11 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 12 alle 4 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 2 alle 16 (il meglio dei 4 tornei)

Mercoledì 12 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 12 alle 4 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 15 (il meglio dei 4 tornei)

Giovedì 13 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 13.30 alle 4 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 13.30 alle 17.30 (il meglio dei 4 tornei)

Venerdì 14 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 2 alle 23.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 15 semifinale 1 WTA Doha; dalle 17 semifinale 2 WTA Doha

Sabato 15 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 16 finale WTA Doha; dalle 17 semifinale 1 ATP Marsiglia; dalle 19 semifinale 2 ATP Marsiglia; dalle 21 semifinale 1 ATP Buenos Aires; dalle 22 semifinale 2 ATP Buenos Aires; dalle 2 semifinale 2 ATP Delray Beach

Sky Sport Arena dalle 21 semifinale 1 ATP Delray Beach

Sky Sport Max dalle 16 finale WTA Doha; dalle 20 semifinale 1 ATP Buenos Aires; dalle 22 semifinale 2 ATP Buenos Aires

Domenica 16 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 15.30 finale ATP Marsiglia; dalle 20 finale ATP Buenos Aires; dalle 22 finale ATP Delray Beach

Sky Sport Arena dalle 21 finale ATP Delray Beach

