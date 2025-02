Europa League 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Ritorno, Palinsesto Telecronisti

UEFA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE | 2024/2025



Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 20 febbraio,il ritorno dei playoff per la fase a eliminazione diretta. Saranno 16 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW).

L’ITALIANA – Giovedì alle 18.45,la Roma affronta allo Stadio Olimpico il Porto. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 20 Febbraio con la sfida di Europa League. Anderlecht affronterà il Fenerbache, con la telecronaca di Antonio Nucera. Entrambe per ritrovare un ottavo europeo dopo una sola stagione. Andelecht sconfitto 3-0 all'andata. Turchi in vantaggio 4 a 1 nei 7 precedenti, 2 pari. Presenta la serata dalle 20:30 'Europa League Show, che vedrà Mario Giunta condurre insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Lo spazio dedicato alle news sarà condotto da Vittoria Orlando.

SKY EUROPA LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

UEFA EUROPA LEAGUE

Giovedì 20 febbraio 2025, la programmazione su Sky e NOW offrirà una serata emozionante di grande calcio europeo con il ritorno dei playoff di knockout della UEFA Europa League 2024/25. Gli appuntamenti inizieranno con lo "Europa League Show", condotto da Mario Giunta insieme ad Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini, con aggiornamenti curati da Vittoria Orlando. Successivamente, l'approfondimento "After Party Best of Europe" vedrà protagonisti Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside, pronti ad analizzare il meglio della giornata calcistica.

Alle 18:45 sarà trasmesso "Diretta Gol", disponibile in esclusiva su Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go. Questo programma coprirà tutte le principali partite della serata, con le seguenti sfide: AS Roma contro FC Porto, commentata da Federico Zancan, FK Bodø/Glimt contro FC Twente con la telecronaca di Andrea Voria, Fotbal Club FCSB contro PAOK FC raccontata da Paolo Ciarravano, e Galatasaray A.Ş. contro AZ Alkmaar, seguita da Dario Massara. Il match tra Roma e Porto, con il risultato dell'andata in parità 1-1, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento di Lorenzo Minotti. Le interviste e il bordocampo saranno curati da Angelo Mangiante e Paolo Assogna. La Roma, per l'undicesima volta consecutiva, è in corsa per gli ottavi di finale, mentre il Porto cercherà di qualificarsi per la quinta volta. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria recente: i giallorossi hanno battuto l'Eintracht per 2-0, mentre il Porto ha superato il Maccabi Tel Aviv per 1-0. Per quanto riguarda il match Galatasaray contro AZ Alkmaar, che parte con il risultato di 1-4 in favore degli olandesi, la telecronaca sarà affidata a Matteo Marceddu, con i turchi che cercheranno una rimonta per ritrovare gli ottavi dopo due stagioni di assenza.

Sempre alle 18:45, Bodø/Glimt e Twente si affronteranno con la telecronaca di Cristiano Tognoli. Il match, con un risultato dell'andata di 1-2 a favore degli olandesi, vedrà i norvegesi cercare una qualificazione che manca da due stagioni, mentre gli olandesi tenteranno di accedere agli ottavi per la prima volta dopo 13 anni. Infine, Steaua Bucarest e PAOK FC giocheranno con la telecronaca di Paolo Redi. I rumeni, vincitori per 2-1 all'andata, cercano di ritrovare un ottavo di finale dopo 12 anni, mentre il PAOK cercherà di qualificarsi per la seconda volta consecutiva.

Alle 21:00 altre partite di grande interesse. La "Diretta Gol" sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251, con il commento di Gianluigi Bagnulo per Ajax contro R. Union Saint-Gilloise, Christian Giordano per Viktoria Plzeň contro Ferencvárosi TC, Alessandro Sugoni per Real Sociedad contro FC Midtjylland, e Daniele Barone per Anderlecht contro Fenerbahçe. Il match tra Anderlecht e Fenerbahçe, che parte con un vantaggio di 3-0 per i turchi, sarà trasmesso in chiaro anche su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky). La telecronaca sarà affidata a Antonio Nucera, con le squadre che cercheranno entrambe di qualificarsi per gli ottavi dopo un anno di assenza. Sempre alle 21:00, Ajax e Union Saint-Gilloise si sfideranno con la telecronaca di Nicolò Ramella. Gli olandesi, vincitori per 2-0 all'andata, cercheranno di qualificarsi per gli ottavi dopo due stagioni di assenza, mentre i belgi puntano a ottenere il loro terzo pass consecutivo per gli ottavi.

Infine, Real Sociedad e Midtjylland si affronteranno con la telecronaca di Elia Faggion, con gli spagnoli, vittoriosi per 2-1 all'andata, che cercheranno di ottenere la loro terza qualificazione consecutiva agli ottavi, mentre i danesi tenteranno di qualificarsi per la prima volta nella loro storia. Viktoria Plzeň e Ferencvárosi TC giocheranno con la telecronaca di Manuel Favia, con i cechi che, dopo la sconfitta per 1-0 all'andata, cercheranno di qualificarsi per il secondo anno consecutivo agli ottavi, mentre gli ungheresi tenteranno di tornare agli ottavi dopo una sola stagione.

GIOVEDI 20 FEBBRAIO 2025

Studio - Europa League Show : Mario Giunta, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando

: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Knockout Playoff Ritorno: Diretta Gol

- AS Roma vs FC Porto: Federico Zancan

- FK Bodø/Glimt vs FC Twente : Andrea Voria

- Fotbal Club FCSB vs PAOK FC : Paolo Ciarravano

- Galatasaray A.Ş. vs AZ Alkmaar: Dario Massara



Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante e Paolo Assogna

Roma per l'11esima volta di fila a un ottavo europeo. Porto per la quinta volta. Un solo ko portoghese nei 7 precedenti, 3 vittorie e 3 pari.





ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Knockout Playoff Ritorno: GALATASARAY vs AZ ALKMAAR [and. 1-4]

Telecronaca: Matteo Marceddu

I turchi, sconfitti 4-1 all'andata, vogliono ritrovare un ottavo europeo dopo 2 stagioni. Olandesi per ritrovarlo dopo una sola stagione.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Norvegesi sconfitti 2-1 all'andata, per ritrovare un ottavo europeo dopo 2 stagioni. Olandesi dopo 13 anni. In vantaggio 5 a 1 in 7 sfide con club norvegesi.



Telecronaca: Paolo Redi

I rumeni vittoriosi nei 2 precedenti (1-0 lo scorso ottobre e 2-1 all'andata) vogliono ritrovare un ottavo europeo dopo 12 sanni. Paok per la 2a volta consecutiva.



- AFC Ajax vs R. Union Saint-Gilloise : Gianluigi Bagnulo

- FC Viktoria Plzeň vs Ferencvárosi TC : Christian Giordano

- Real Sociedad de Fútbol vs FC Midtjylland: Alessandro Sugoni

- RSC Anderlecht vs Fenerbahçe : Daniele Barone



[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Telecronaca: Antonio Nucera

Entrambe per ritrovare un ottavo europeo dopo una sola stagione. Andelecht sconfitto 3-0 all'andata. Turchi in vantaggio 4 a 1 nei 7 precedenti, 2 pari.



Telecronaca: Nicolò Ramella

Gli olandesi, vittoriosi 2-0 all'andata, cercano un ottavo europeo dopo 2 stagioni. Belgi per la terza qualificazione consecutiva a un ottavo europeo.



Telecronaca: Elia Faggion

Gli spagnoli, vittoriosi 2-1 all'andata cercano la 3a qualificazione consecutiva ad un ottavo europeo. Danesi per la prima storica qualificazione.,



Telecronaca: Manuel Favia

I cechi, sconfitti 1-0 all'andata, cercano la 2a qualificazione consecutiva a un ottavo europeo. Ungheresi per ritrovare un ottavo europeo dopo una sola stagione.

UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 20 febbraio 2025, Sky e NOW offriranno un'altra serata imperdibile di grande calcio internazionale con il ritorno dei Knockout Playoff della UEFA Conference League 2024/25. Come di consueto, gli studi pre e post-partita accompagneranno i telespettatori per tutta la serata con analisi approfondite e ospiti d'eccezione.

Si parte con lo "Studio Europa League Show", condotto da Mario Giunta, affiancato da Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con Vittoria Orlando a curare gli aggiornamenti. A chiudere la serata, spazio all'analisi post-partita con l'"After Party Best of Europe", che vedrà protagonisti Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside, pronti a commentare tutti i temi più caldi delle sfide della serata.

Dalle 18:45, in esclusiva su Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, andrà in onda "Diretta Gol", per seguire in contemporanea tutte le partite della sessione pomeridiana dei Knockout Playoff di ritorno. Tra gli incontri in programma: 1. FC Heidenheim 1846 vs F.C. Copenhagen, con il commento di Riccardo Morelli, NK Olimpija Ljubljana vs FK Borac, raccontato da Giovanni Cristiano, Pafos FC vs Omonoia FC, affidato a Calogero Destro, e Real Betis Balompié vs KAA Gent, con la voce di Pietro Scognamiglio.

In prima serata, alle 21:00, proseguirà la copertura con la seconda parte di "Diretta Gol", in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, NOW e Sky Go. Tra gli incontri in programma: APOEL FC vs NK Celje, con Alberto Pucci, Jagiellonia Białystok vs FK TSC, affidato a Andrea Menon, Panathinaikos FC vs Vikingur Reykjavík, con il commento di Marco Pagano, e Shamrock Rovers FC vs Molde FK, raccontato da Fabrizio Redaelli.

GIOVEDI 20 FEBBRAIO 2025

Studio - Europa League Show : Mario Giunta, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando

: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Knockout Playoff Ritorno: Diretta Gol

- 1. FC Heidenheim 1846 vs F.C. Copenhagen: Riccardo Morelli

- NK Olimpija Ljubljana vs FK Borac: Giovanni Cristiano

- Pafos FC vs Omonoia FC: Calogero Destro

- Real Betis Balompié vs KAA Gent : Pietro Scognamiglio



- APOEL FC vs NK Celje: Alberto Pucci

- Jagiellonia Biatystok vs FK TSC: Andrea Menon

- Panathinaikos FC vs Vfkingur Reykjavik: Marco Pagano

- Shamrock Rovers FC vs Molde FK: Fabrizio Redaelli

