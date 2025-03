Ferrari accende Milano: alle 17 Leclerc e Hamilton su Sky Sport, NOW e in live streaming

Milano si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli appassionati della Scuderia Ferrari HP: domani, giovedì 6 marzo, Piazza Castello diventerà il palcoscenico dell’evento “Drivers' Presentation by UniCredit”, un’occasione unica per vedere da vicino Charles Leclerc e Lewis Hamilton e stare vicino alla squadra alla vigilia della partenza per Melbourne, sede del Gran Premio d’Australia, prima tappa della stagione di Formula 1 2025. L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra Scuderia Ferrari HP e il Premium Partner UniCredit, con il supporto della municipalità di Milano, segna il ritorno del team tra i tifosi del capoluogo lombardo a sei anni dall’ultima grande celebrazione, in Piazza Duomo per i 90 anni dalla fondazione della squadra. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante, con migliaia di appassionati attesi per salutare i protagonisti della stagione.

Spettacolo in pista e sul palco. A rendere la giornata ancora più speciale ci sarà una spettacolare street demo, che vedrà Leclerc e Hamilton esibirsi al volante di due monoposto di Formula 1. Le auto sfrecceranno, oltre che su piazza Castello, in viale Girolamo Gadio, via Pietro Paleocapa e via Marco Minghetti. Charles sarà al volante di una SF90 identica a quella con la quale ha conquistato le sue prime due vittorie in carriera nel 2019, a Spa-Francorchamps e a Monza, mentre Lewis si calerà nell’abitacolo di una SF21, la monoposto impiegata dal team un paio di stagioni più tardi. I due daranno spettacolo insieme ai meccanici di Ferrari F1 Clienti con accelerazioni brucianti, velocissimi pitstop e spettacolari burn-out. L’evento prenderà il via sul grande palco di Piazza Castello, dove dalle ore 16 inizierà l’intrattenimento musicale con DJ set.

A partire dalle 17 saliranno sul palco Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, e Andrea Orcel, CEO di UniCredit, accolti dai volti di Sky Sport – Media Partner dell’evento – Carlo Vanzini e Vicky Piria. A questo punto l’attenzione si concentrerà sulla street demo, che sarà commentata sul palco da Vanzini con Ivan Capelli, come avviene per il Gran Premi di Formula 1. Al termine di questo spettacolare momento, quasi fosse un dopo gara, il Team Principal Fred Vasseur interagirà con i presentatori e il pubblico, preparando il terreno per un altro segmento attesissimo della giornata: l’arrivo on stage di Leclerc e Hamilton.

I piloti della Scuderia risponderanno alle domande dei tifosi e condivideranno le loro emozioni alla vigilia del via alla nuova stagione. Assiepati nelle vicinanze del palco ci saranno anche i fedelissimi degli Scuderia Ferrari Club, oltre che gli ospiti e i dipendenti di UniCredit provenienti da tutti i Paesi nei quali è presente la banca paneuropea. Ad arricchire l’evento, sul palco, anche alcune monoposto di Formula 1: la vettura impiegata nell’evento di lancio di Londra dello scorso 18 febbraio e due monoposto storiche della Scuderia, la F2004 con cui Michael Schumacher vinse il suo quinto titolo a Maranello e la 248 F1 del 2006, l’ultima guidata per il team italiano dal campione tedesco di cui quest’anno ricorre il 25° anniversario dal primo titolo mondiale con Ferrari.

Accesso con limitazioni e diretta TV. L’accesso alla piazza sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima, con maxischermi posizionati nelle vie adiacenti per permettere a tutti di seguire l’evento. Chi non potrà essere presente a Milano avrà comunque l’opportunità di vivere ogni momento dello show grazie alla diretta su Sky Sport, a partire da poco prima delle ore 17, e in streaming su NOW. Milano è pronta a tingersi di rosso Ferrari per una giornata che promette spettacolo, emozioni e passione per la Formula 1 e la sua squadra più storica.

M&G AL NEGOZIO FLAGSHIP DI SKY A MILANO – La giornata dedicata ai motori inizia già al mattino di giovedì 6 marzo, con un grande appuntamento al negozio flagship Sky di via Torino 66/68 a Milano. Dalle 11 alle 12 gli appassionati e i fan potranno incontrare la squadra di Sky Sport F1 che augurerà buon inizio di stagione e risponderà alle domande e alle curiosità degli appassionati. L’evento è aperto a tutti.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!