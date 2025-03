Finché Notte Non Ci Separi, commedia romantica con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano su Sky e NOW

È in arrivo in prima TV su Sky Cinema una commedia in cui tutto può succedere con protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI, in onda lunedì 24 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Basato sulla pellicola Honeymood di Tayla Lavie, FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI è una commedia fresca e allegra di Riccardo Antonaroli ed è il racconto di una rocambolesca prima notte di nozze in cui Pilar Fogliati (Eleonora) e Filippo Scicchitano (Valerio), coppia di novelli sposi, si troverà a vagare per le strade di Roma in cerca di risposte sulla loro relazione e su loro stessi. Compagni di viaggio in questa notte avventurosa saranno, insieme ad altri personaggi irresistibili, i genitori di Valerio, interpretati da Lucia Ocone e Giorgio Tirabassi, e un minaccioso tassista(Francesco Pannofino). All’alba i due protagonisti si troveranno ad aver messo in discussione il loro amore e le loro certezze, in un susseguirsi di situazioni imprevedibili, e saranno costretti a riflettere sulle proprie scelte e sul futuro insieme.

SINOSSI - Si sono scambiati le fedi e giurato amore eterno solo poche ore fa ed ora eccoli qui, Eleonora e Valerio, mano nella mano nell’albergo più lussuoso di Roma, pronti a godersi la luna di miele. Non sanno che invece di lì a poco verranno catapultati nella notte di una Roma affascinante e misteriosa, in cerca di qualcosa… e forse di loro stessi.

FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI | lunedì 24 marzo in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.



