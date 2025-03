Sky Sport Motori 27 - 30 Marzo 2025 | MotoGP delle Americhe, SuperBike Round Portogallo

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento stagionale del Motomondiale, che sbarca ad Austin, Texas, per il Gran Premio delle Americhe, e il secondo round della Superbike, in Portogallo.

MOTOMONDIALE IN TEXAS – Si parte giovedì 27 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 18, per poi scendere in pista dalle 14.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 16.40, mentre alle 20.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 16.45,mentre alle 20.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 18, la Moto2 alle 19.15 e la MotoGP alle 21.

Tutto il fine settimana americano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

LA PRIMA TV DI AGO - Nella classe 500 ha conquistato 8 Mondiali con 68 vittorie. Nella 350, 7 titoli iridati e 54 successi. Insieme a Mike Hailwood è il pilota che ha vinto più gare nello stesso anno. Nessuno è stato come lui. Nessun motociclista ha mai raggiunto i suoi record. Un mito delle due ruote, un’icona, un divo, un sopravvissuto. Questa è la storia di Giacomo Agostini. Già presentato alla 19° Festa del Cinema di Roma, e reduce dal successo nelle sale, arriva su Sky AGO. PRIMA DI TUTTI, in esclusiva su Sky Documentaries e TV8 sabato 29 marzo alle 21.45 e in simulcast anche su Sky Sport Uno. In streaming solo su NOW e disponibile on demand.

SBK A PORTIMAO – Nuovo appuntamento anche per la Superbike, impegnata all’Autodromo Internacional do Algarve per il Round del Portogallo,tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato Superpole a partire dalle 11.55, con Gara 1 che scatterà alle 15. Domenica Superpole Race alle 12, mentre alle 15 si tornerà in pista per Gara 2.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: GP DELLE AMERICHE



LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGPE IN STREAMING SU NOW

Giovedì 27 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 18: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 21.15: Racebook

Venerdì 28 marzo

Ore 14.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 15.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 16.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 19.10: Paddock Live

Ore 19.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 20: Moto2 - prove libere 2

Ore 20.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 22.15: Paddock Live Show

Ore 22.45: Talent Time

Sabato 29 marzo

Ore 14.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 15.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 16.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 16.45: MotoGP - qualifiche

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 18.35: Paddock Live

Ore 18.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 19.40: Moto2 - qualifiche

Ore 20.30: Paddock Live – Sprint

Ore 20.55: MotoGP - Sprint

Ore 21.45: Paddock Live Show

Ore 22.30: Talent Time

Domenica 30 marzo

Ore 16.35: MotoGP - Warm Up

Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: Moto3 - gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.15: Moto2 - gara

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: MotoGP - gara

Ore 22: Zona Rossa

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

SUPERBIKE: ROUND DEL PORTOGALLO

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Venerdì 28 marzo

Ore 11.30: Superbike – prove libere 1

Ore 14.50: Supersport – superpole

Ore 15.55: Superbike – prove libere 2

Ore 16.55: Supersport 300 - superpole

Sabato 29 marzo

Ore 11.55: Superbike - superpole

Ore 13.35: Supersport - gara 1

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike – gara 1

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – gara 1

Domenica 30 marzo

Ore 11.45: pre-Superbike

Ore 12: Superbike - superpole Race

Ore 12.15: post gara

Ore 13.35: Supersport - gara 2

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike - gara 2

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 29 MARZO 2025

ore 14:45 Motori Pre WorldSBK Pre Superbike 2025 Round 2 29/03/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori World Superbike 2025 Round 2 Portogallo - World Sbk Race 1 29/03/2025 DIRETTA

ore 15:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 2 29/03/2025 DIRETTA

ore 16:00 Motori Dream On Ep1

ore 16:15 Motori Dream On Ep2

ore 16:35 Motori Dream On Ep3

ore 16:50 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Motogp Qualifiche 29/03/2025 DIRETTA

ore 17:40 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 18:00 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 18:30 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 18:50 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Moto3 Qualifiche 29/03/2025 DIRETTA

ore 19:45 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Moto2 Qualifiche 29/03/2025 DIRETTA

ore 20:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 29/03/2025 DIRETTA

ore 21:00 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Motogp Sprint 29/03/2025 DIRETTA

ore 21:45 Documentario Ago Prima TV

DOMENICA 30 MARZO 2025

ore 13:50 Motori Pre/Post Superbike Pre SBK Portogallo Round 2

ore 14:05 Motori WorldSBK Portogallo

ore 14:30 Motori Pre/Post Superbike Post SBK Portogallo Round 2

ore 14:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 2 30/03/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori Motori World Superbike 2025 Round 2 Portogallo - World Sbk Race 2 30/03/2025 DIRETTA

ore 15:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 2 30/03/2025 DIRETTA

ore 19:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 20:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 20:05 Motori MotoGP Moto3 Gara: GP Americhe DIRETTA

ore 20:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 21:00 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 21:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 21:20 Motori MotoGP Moto2 Gara: GP Americhe DIRETTA

ore 22:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 22:15 Motori Paddock Live Gara GP Americhe Live DIRETTA

ore 22:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA

ore 23:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 23:05 Motori MotoGP Gara: GP Americhe Live DIRETTA

ore 23:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 00:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA

