Maria Antonietta: Intrighi e Rivoluzione nella Seconda Stagione su Sky e NOW

La Parigi delle Lumières, animata da nuove idee radicali, moderne, in una Francia scossa da una rivoluzione che monta e si fa sempre più minacciosa, fa da sfondo ai nuovi episodi della serie Sky Exclusive MARIA ANTONIETTA, la cui seconda stagione, dal sottotitolo Lo scandalo della collana, è in partenza sabato, 29 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Se la prima stagione vedeva Maria Antonietta (interpretata da EMILIA SCHÜLE)emergere come una trionfante regina di Francia che sa di essere sola ad affrontare i suoi nemici e i futuri ostacoli dopo la morte di sua madre, in questo nuovo capitolo l’iconica sovrana si troverà a fronteggiare pericoli e insidie ancora più grandi. Il suo gusto porta Parigi ad essere la capitale della moda, a fiorire sotto il suo regno, ma il suo atteggiamento anticonvenzionale attira l’attenzione dei suoi nemici. Tra problemi politici e tormenti personali, un clima di cospirazione si fa strada alla Corte. Ma mentre la Rivoluzione bussa alle porte di Versailles, Maria Antonietta è una Regina temibile e coraggiosa, che arriverà persino a governare al posto del marito.

Nel cast anche Louis Cunningham (Bridgerton), Freya Mavor (The Keeper), Jack Archer (Call the Midwife) e Roxane Duran (Riviera). La serie è prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen. I primi quattro episodi sono diretti da Ed Bazalgette, regista candidato ai BAFTA, noto per il suo lavoro su “Poldark”.

SINOSSI - All'apice del loro potere, Maria Antonietta e Luigi affrontano una crisi finanziaria senza precedenti. Gli incessanti attacchi dei loro nemici fomentano l'odio dei nobili mentre si profilano conseguenze disastrose. Da Versailles al Palais-Royal, la rivolta rimbomba…

MARIA ANTONIETTA – SECONDA STAGIONE | Dal 29 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW





