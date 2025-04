Gangs of Milano – Le Nuove Storie del Blocco: su Sky e NOW con Salmo protagonista assoluto

Un legame che torna ad essere forte come prima e che unisce nella difficoltà, un amore che confonde e rimescola le carte dell’esistenza di due persone. Forti sentimenti condizioneranno le scelte dei protagonisti della serie Sky Original GANGS OF MILANO – LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo, i cui nuovi episodi, quinto e sesto, arriveranno dal 4 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

I NUOVI EPISODI - Nel quinto episodio, che vede la partecipazione, in un cameo tutto da scoprire, di Noyz Narcos, fra i nomi più noti della scena rap italiana, un flashback mostra Lorenzo uccidere Fiorella: Nael era innocente. Bea va da Ludo in ospedale dopo aver rotto con Rosario per il suo atto imperdonabile. Bea, Ludo e Mahdi si ritrovano come ai vecchi tempi. Rosario si allea con Lorenzo per spostare il carico, ma lui la inganna rubando tutto. Mahdi si consegna alla Kasba, che lo risparmia. Rosario viene rapita dagli uomini che minacciano la Misa, e il trio decide di chiedere aiuto ad una vecchia conoscenza.

Protagonista assoluto del sesto episodio è Snake, il personaggio di Salmo. L’episodio, unastoria verticale a lui dedicata interamente, vede nel cast anche Elisa Wong e Alessandro Borghi. In questo esclusivo capitolo, Snake è un latitante ricercato dalla polizia per un tentato omicidio. Si è nascosto in una città-palazzo, un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese. Vive nell’attesa che Arturo (Alessandro Borghi), un pregiudicato della stessa comunità, riesca a procurargli un passaporto nuovo con cui cancellare il suo passato e fuggire con una nuova identità. Ad intralciare il suo piano l’incontro con Li (Lisa Wong), vicina di casa coinvolta in un regolamento di conti criminale. Snake le offre aiuto, e i due finiscono per innamorarsi. Le cose si complicano e Snake dovrà decidere se rinunciare alla sua unica possibilità di lasciare per sempre la città-palazzo in cui aveva trovato rifugio e cambiare vita, o aiutare Li...

LA SERIE - Nella serie prodotta da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint Film e diretta da Ciro Visco (Gomorra – La serie, Doc – Nelle tue mani), che vede la collaborazione del pioniere del rap italiano Salmo in qualità di supervisore musicale della colonna sonora nonché di attore, nuove storie si incrociano con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale che vede protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da qualcosa di più forte delle rispettive appartenenze: l’ambiziosa Bea (Laura Osma, El Chapo), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne (la Misa) con cui controlla lo spaccio di droga nei locali della Milano bene e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani - Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto; e Mahdi (Andrea Dodero - The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva), che improvvisamente a capo del Blocco dovrà affrontare sfide e sentimenti da troppo repressi.

Protagonista di questa nuova stagione della serie Sky Original una nuova realtà, la Kasba, collettivo giovane e caotico come la musica che produce, fra trap, drill e techno. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco. Al suo vertice Zak, interpretato da Fahd Triki. Noè Batita interpreta invece Nael, legato a Zak come a un fratello e morto alla fine del quarto episodio.

In Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco anche il dealer interpretato da Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire) Lorenzo, ora un uomo nuovo: il suo incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità e vorrebbe approfittare della sua seconda chance. Nel cast anche Tommaso Donadoni nei panni di Giacomo, ragazzo della Milano bene che entrerà nella vita di Ludo, col quale nasce un’intesa pericolosa per entrambi, e Anna Manuelli in quelli di Isabella, la fragile sorella di Ludo.

Le sceneggiature sono di Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Ciro Visco. Il soggetto di serie è invece firmato da Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Ivano Fachin, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo, Stefano Voltaggio, Paolo Vari, Ciro Visco. Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco è realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte ed il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 - bando “Piemonte Film TV Fund”.

La serie è in onda per quattro settimane al venerdì in prima serata su Sky Atlantic (oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR). E grazie a Sky Extra, il programma loyalty di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

GANGS OF MILANO – LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO | Dal 4 aprile il quinto e sesto episodio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW



