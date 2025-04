RDS Social TV APP: musica, dirette e contenuti esclusivi disponibili su Sky Q, Glass e Stream

Grande successo per il weekend, a Milano, dedicato a una delle serie più amate di sempre: sabato 5 e domenica 6 aprile l’evento THE LAST OF US: REWATCH & SURVIVE, organizzato da Sky e NOW in partnership con Billboard Italia al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, ha visto la partecipazione di più di 1000 persone, che hanno vissuto in prima persona le inquietanti atmosfere post-apocalittiche della serie Sky Exclusive targata HBO vincitrice...