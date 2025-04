Nuova app NOW dal 22 aprile: interfaccia e funzionalità più semplice e personalizzata

NOW annuncia una completa riorganizzazione della sua app a partire dal 22 aprile. Gli utenti di NOW potranno presto sperimentare un modo inedito di fruire dei contenuti che amano, grazie a un'interfaccia completamente rinnovata e pensata su misura per le loro esigenze.

La piattaforma streaming promette un'esperienza utente "ancora più semplice, unica e personalizzata" grazie all'introduzione di nuove funzionalità. Sebbene l'aspetto dell'app sia destinato a cambiare radicalmente, l'offerta di contenuti rimarrà invariata. Gli abbonati continueranno ad accedere ai loro programmi preferiti, ma con un'esperienza d’uso significativamente migliorata.

L'aggiornamento dell'app NOW sarà progressivo e verrà distribuito su tutti i dispositivi a partire dal 22 aprile. Gli utenti che hanno attivato l'aggiornamento automatico non dovranno fare nulla e si troveranno direttamente la nuova interfaccia al primo avvio. Per coloro che non hanno attivato questa opzione, un messaggio sullo schermo li inviterà a scaricare la nuova versione. NOW assicura che al primo accesso alla nuova app, gli utenti riceveranno una comunicazione dettagliata che illustrerà tutte le nuove funzionalità a loro disposizione.

Ma le novità in casa NOW non si limitano al restyling dell'app. Un ricco palinsesto di eventi e nuove stagioni è pronto a intrattenere il pubblico:

" The Last of Us " fa il suo atteso ritorno con la seconda stagione a partire dal 14 aprile. I fan della serie tratta dall'omonimo videogioco per PlayStation potranno ritrovare Pedro Pascal e Bella Ramsey per nuovi episodi ogni lunedì.





" fa il suo atteso ritorno con la seconda stagione a partire dal 14 aprile. I fan della serie tratta dall'omonimo videogioco per PlayStation potranno ritrovare Pedro Pascal e Bella Ramsey per nuovi episodi ogni lunedì. Gli appassionati di motori avranno un weekend imperdibile con il Gran Premio Gulf Air del Bahrain di Formula 1® il 13 aprile. Le qualifiche si terranno sabato alle 18, mentre la gara sarà trasmessa in diretta streaming solo su NOW domenica alle 17. Nello stesso fine settimana, anche la MotoGP ™ scenderà in pista con l'appuntamento in Qatar domenica alle 19.





avranno un weekend imperdibile con il di Formula 1® il 13 aprile. Le qualifiche si terranno sabato alle 18, mentre la gara sarà trasmessa in diretta streaming solo su NOW domenica alle 17. Nello stesso fine settimana, anche la ™ scenderà in pista con l'appuntamento in Qatar domenica alle 19. Gli amanti del tennis potranno seguire il grande ritorno di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia a partire dal 7 maggio. L'attenzione è ora focalizzata anche sulla finale dell' ATP Masters 1000 di Monte-Carlo , che si terrà questa domenica.





potranno seguire il grande ritorno di Jannik agli a partire dal 7 maggio. L'attenzione è ora focalizzata anche sulla finale dell' , che si terrà questa domenica. Il calcio europeo continuerà a tenere banco con le squadre italiane ancora in corsa in UEFA Champions League, Europa League e Conference League, con i prossimi appuntamenti dedicati ai quarti di finale.

Arttcolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming