Champions League in chiaro🏆 Oggi Real Madrid - Arsenal in Diretta TV8 + Gialappas Night

Una nuova, grande domenica di ascolti per lo sport su Sky. Vola oltre i due milioni la MotoGP, con il Gran Premio del Qatar, in onda alle 19 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, che totalizza 2,1 milioni telespettatori medi complessivi in Total Audience* con il 13,4% di share TV. Il Gran Premio del Qatar di MotoGP ha visto Marc Márquez trionfare per la settima volta in otto gare della stagione, consolidando la sua leadership nel campionato. La gara è stata...