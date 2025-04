Sky Sport Motori Weekend | Motomondiale GP Spagna e WRC Isole Canarie

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale e il WRC.

MOTOMONDIALE A JEREZ – Si inizia giovedì 24 aprile con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Il fine settimana spagnolo sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

WRC NELLE ISOLE CANARIE – Nel fine settimana anche il WRC con il Rally delle Isole Canarie, su Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport F1 e NOW. Appuntamento a partire da sabato, con la prima tv stage alle 9. Più tardi, alle 16, tv stage 2, mentre domenica mattina, alle 10, la tv stage numero 3. Nel primo pomeriggio, alle 14, la quarta e ultima tappa.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

MOTOMONDIALE: GP DI SPAGNA



LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 24 APRILE

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

VENERDI 25 APRILE

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 26 APRILE

Ore 8.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 27 APRILE

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

WRC: IL RALLY DELLE ISOLE CANARIE

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MAX, SKY SPORT F1 E NOW

SABATO 26 APRILE

Ore 9: TV Live Stage 1 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e in streaming su NOW)

Ore 16: TV Live Stage 2 (Sky Sport F1 e in streaming su NOW)

DOMENICA 27 APRILE

Ore 10: TV Live Stage 3 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e in streaming su NOW)

Ore 14: TV Live Stage 4 (Sky Sport Max, Sky Sport F1 e in streaming su NOW)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 26 aprile 2025 sarà una giornata tutta da vivere per gli appassionati delle due ruote. Si parte alle 10:45 con le qualifiche della MotoGP per il Gran Premio di Spagna, trasmesse in diretta, seguite alle 11:40 dal consueto appuntamento con Paddock Live, anch’esso in live, che continua alle 12:00 con Paddock Pass, il momento di approfondimento tra tecnici, dati e impressioni dei protagonisti. Alle 12:10 spazio al lato più social del paddock con Social Media Rider, episodio 3, prima di tornare alle 12:30 con un nuovo collegamento live dal paddock.

Alle 12:45 è il turno della Moto3 con le qualifiche in diretta, mentre alle 13:40 toccherà ai piloti della Moto2 conquistare le prime file per la gara di domenica. Alle 14:30 nuovo speciale Paddock Live dedicato alla Sprint Race, che farà da apripista alla Sprint della MotoGP, in programma alle 14:55, tutta da seguire in diretta. A chiudere la giornata, ancora Paddock Live alle 15:45 con tutte le analisi post-Sprint.

Domenica 27 aprile 2025 si accende la passione con le gare. Si comincia alle 13:35 con Paddock Live, poi alle 14:00 il pre gara della Moto3, che scatterà alle 14:05 con il Gran Premio di Spagna. Alle 15:00 spazio alla premiazione con il podio Moto3, quindi si torna nel paddock alle 15:10 per analizzare tutto e prepararsi al via della Moto2, anticipato alle 15:15 dal pre gara e poi in pista alle 15:20. Anche in questo caso, cerimonia del podio alle 16:15, seguita da Paddock Live Gara alle 16:20.

Alle 16:30 occhi puntati sulla griglia di partenza della MotoGP, con il pre gara che inizierà alle 16:55. L’attesissima gara della MotoGP prenderà il via alle 17:00, con tutti i protagonisti pronti a darsi battaglia per il titolo sul tracciato spagnolo. Dopo l’arrivo, riflettori puntati sul podio alle 18:00 e infine, alle 18:15, si chiude in bellezza con Zona Rossa, il talk conclusivo dedicato a commenti, analisi e retroscena del weekend.

SABATO 26 APRILE 2025



ore 10:45 Motori Motogp Qualifiche 26/04/2025 DIRETTA

ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 12:10 Motori Social Media Rider Ep. 3

ore 12:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:45 Motori Moto3 Qualifiche 26/04/2025 DIRETTA

ore 13:40 Motori Moto2 Qualifiche 26/04/2025 DIRETTA

ore 14:30 Motori Paddock Live Sprint 2025 26/04/2025 DIRETTA

ore 14:55 Motori Motogp Sprint 26/04/2025 DIRETTA

ore 15:45 Motori Paddock Live Sprint 2025 26/04/2025 DIRETTA

DOMENICA 27 APRILE 2025

ore 13:35 Motori MotoGP Paddock Live

ore 14:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 14:05 Motori MotoGP Moto3 Gara: GP Spagna

ore 15:00 Motori Podio Gara Moto3

ore 15:10 Motori MotoGP Paddock Live

ore 15:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 15:20 Motori MotoGP Moto2 Gara: GP Spagna

ore 16:15 Motori Podio Gara Moto2

ore 16:20 Motori Paddock Live Gara GP Spagna

ore 16:30 Motori MotoGP Grid

ore 16:55 Motori Pre Gara Motogp

ore 17:00 Motori MotoGP MotoGP Gara: GP Spagna

ore 18:00 Motori Podio Gara Motogp

ore 18:15 Motori MotoGP Zona Rossa





