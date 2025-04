Champions 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Andata, Palinsesto e Telecronisti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

Martedì alle 21 ARSENAL - PARIS SAINT GERMAIN



BARCELLONA - INTER LIVE SU PRIME VIDEO:

mercoledì alle 21:00 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Arsenal - PSG

In studio Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis ed Elio di Elio e Le Storie Tese

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio. Nel cast anche Max Giusti, nei panni di Aurelio De Laurentiis

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 29 e mercoledì 30 aprile l’andata delle semifinali della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì, alle 21, Arsenal-Paris Saint Germain in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì, alle 21, anche Barcellona-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

STUDI – Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Fabio Capello, Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Martedì in studio anche Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre mercoledì toccherà a Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO – Con le semifinali di UEFA Champions League TV8 Champions Night si sposta al martedì. Nella partita di andata all’Emirates Stadium di Londra l’Arsenal ospita il Paris Saint-Germain, in diretta su TV8, martedì 29 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis ed Elio di Elio e Le Storie Tese. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. All’Emirates Stadium va in scena una semifinale dal sapore speciale: Arsenal-PSG non è solo una sfida tra due filosofie di calcio, ma anche il confronto tra due club affamati di gloria europea. I Gunners, tornati tra le prime quattro della Champions dopo tre anni, vogliono riportare a Londra una finale che manca dal 2006. Il pubblico di casa, carico come non mai, sa che questa può essere l’occasione giusta per riscrivere la storia. Dall’altra parte c’è un Paris Saint Germain che si presenta con il peso delle aspettative, ma anche con la fiducia di chi è alla seconda semifinale consecutiva. I parigini non hanno mai battuto l’Arsenal nei tre precedenti nella competizione, ma questa squadra – costruita per vincere la Champions – sa che è il momento di spezzare quel tabù. La telecronaca sarà affidata alla voce inconfondibile di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre dal bordo campo Gianluigi Bagnulo seguirà ogni dettaglio con interviste e collegamenti in diretta.

In occasione della partita di ritorno TV8 trasmetterà, invece, sempre in diretta, martedì 6 maggio, alle ore 21.00, la sfida tra Inter e Barcellona, decisiva per la qualificazione alla finalissima.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della UEFA Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDI' 29 APRILE 2025

Martedì 29 aprile sarà una serata di grande calcio su Sky e NOW, con il ritorno del “Champions League Show” che accompagnerà i telespettatori prima, durante e dopo la semifinale di andata di Champions League tra Arsenal e Paris Saint Germain. A partire dalle 19.30, Federica Masolin guiderà lo studio affiancata da un parterre di grandi nomi come Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Le ultime sulle formazioni e sugli aggiornamenti in tempo reale saranno invece affidate a Mario Giunta.

Alle 21.00 si accenderanno i riflettori sull’Emirates Stadium, dove l’Arsenal, tornato a disputare una semifinale europea dopo tre stagioni, cercherà di spezzare il tabù contro un PSG che, nonostante i grandi investimenti e la rosa stellare, non è mai riuscito a battere i Gunners nei tre precedenti ufficiali. Per i parigini è invece la seconda semifinale consecutiva in Champions: un segnale di continuità che può fare la differenza. La telecronaca sarà affidata alla voce inconfondibile di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre dal bordo campo ci sarà Gianluigi Bagnulo per interviste e collegamenti.

Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma la copertura più completa e spettacolare sarà in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. A fine partita, si torna in studio alle 23.00 per analisi, highlights e commenti a caldo, e per i nottambuli, l’appuntamento si rinnova a mezzanotte con il frizzante “After Party” sempre targato “Champions League Show”.

Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news



Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League Show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Semifinale Andata: ARSENAL vs PARIS SAINT GERMAIN

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Massimo Marianella- Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed inteviste: Gianluigi Bagnulo

Gunners a una semifinale europea dopo 3 stagioni. PSG alla seconda semifinale di fila in Champions. Non ha mai battuto l'Arsenal nei 3 precedenti.

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

Mercoledì 30 aprile si entra nel vivo della seconda semifinale di Champions League con il match tra Barcellona e Inter, una sfida che profuma di storia e che promette emozioni forti. Dalle 19.30 torna su Sky e NOW il “Champions League Show”, condotto da Federica Masolin, con analisi e approfondimenti affidati a un team di esperti composto da Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban, mentre le ultime notizie saranno fornite da Mario Giunta.

Alle 21.00 riflettori puntati sullo stadio di Barcellona per una partita che segna il ritorno dei blaugrana in semifinale dopo cinque stagioni di assenza. L’Inter, invece, torna tra le prime quattro d’Europa per la seconda volta in tre anni, con l’ambizione di scrivere un’altra pagina importante del proprio percorso europeo. I precedenti in Champions sorridono ai catalani: 6 vittorie a 2 nei 12 scontri diretti, con 4 pareggi a completare il bilancio. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre per le interviste e i collegamenti da Barcellona ci saranno Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà, Gianluca Di Marzio e Andrea Paventi.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile in modo diretto anche tramite l’App Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per tutti gli abbonati Amazon Prime. Inoltre, per chi preferisse la programmazione Sky, saranno disponibili nei giorni successive sintesi e differite con la telecronaca di Andrea Marinozzi. Interviste a cura di Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà, Gianluca Di Marzio, Andrea Paventi. Dopo il match, appuntamento alle 23.00 su Sky Sport con una nuova edizione del “Champions League Show” per tutti gli approfondimenti del post-partita, e a mezzanotte l’immancabile “After Party” per chiudere la serata con analisi, retroscena e commenti esclusivi.

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news



: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League Show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Semifinali Andata : BARCELLONA vs INTER

[in chiaro anche su NOVE - canale 9 DTT, TivùSat e 149 Sky]

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Blaugrana a una semifinale di Champions dopo 5 stagioni. Inter dopo una sola stagione. Barcellona in vantaggio 6 a 2 nei 12 precedenti di Champions, 4 pari. . La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la telecronaca di Andrea Marinozzi. Inviati a Barcellona per interviste e collegamenti: Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà, Gianluca Di Marzio, Andrea Paventi.



