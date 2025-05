Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 9 Maggio alle 20:45 | MILAN - BOLOGNA



Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazieal ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K.

36° GIORNATA – Da venerdì 9 a lunedì 12 maggio appuntamento con la 36° giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Venerdì alle 20.45 Milan-Bologna in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45, Empoli-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 18, in campo Torino-Inter, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì apreil weekend Friday Night,condotto da Sara Benci che sarà in compagnia di Massimo Marianella, Gianfranco Teotino e Riccardo Montolivo, in collegamento da San Siro. Sabato, invece, su Sky Sport 24 sarà il momento della Casa dello Sport,ritroveremo Sara Benci in conduzione, insieme a lei Michele Padovano, Andrea Marinozzi e Nando Orsi per analizzare gli anticipi. Sabato sera tornano Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio con L’Originale,con Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

La domenica appuntamento con la Casa dello SportconSara Benci alla conduzione,in compagnia di Riccardo Gentile e Fabio Quagliarella. Nel pomeriggio, appuntamento con Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Lorenzo Minotti e Stefano Borghi mentre a seguire Goleador,con Roberta Noè, Paolo Assogna e Luca Marchetti.La domenica sera, Campo Aperto Domenica,con Leo Di Bello alla conduzione insieme a Luca Marchetti, Stefano De Grandis e Dario Massara. Sky Calcio Club, con Fabio Caressa in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani – impegnati anche nell’anteprima - Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Gli studi continuano anche lunedì, con Monday Nightcondotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano con Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights,gli highlights marchiati Sky Sport, mini-film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Per la 36ª giornata della Serie A Enilive 2024/2025, la programmazione in diretta proposta da Sky e NOW si presenta ricca e articolata, con tre match trasmessi integralmente su satellite, fibra e streaming, affiancati da studi pre e post gara con ospiti fissi e bordocampisti di alto livello. Ecco nel dettaglio tutto ciò che andrà in onda.

Venerdì 9 maggio 2025 si apre il weekend con Friday Night Football in onda dalle 20:00 alle 20:40 e poi dalle 22:40 fino a mezzanotte. In studio, Sara Benci, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino e Massimo Marianella guidano l’analisi del giorno. Alle 20:45 riflettori puntati su Milan vs Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), NOW e Sky Go. Telecronaca affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo, mentre a bordo campo ci saranno Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Rossoneri a caccia dell’Europa dopo il successo sul Genoa, Bologna in piena lotta Champions a -1 da Juve, Roma e Lazio, ma non vince a San Siro da nove anni.

Sabato 10 maggio 2025, dalle 14:00 alle 18:00 spazio allo studio Sabato della Casa dello Sport con Sara Benci, Michele Padovano, Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Alle 15:00 e 18:00, rispettivamente Como vs Cagliari e Lazio vs Juventus, entrambi visibili su DAZN con opzione attiva. Dalle 20:00 e nuovamente alle 22:40 va in onda lo studio Sky Calcio – L’Originale, con Alessandro Bonan, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini e Paolo Condò. Alle 20:45, in diretta su Sky e NOW, si gioca Empoli vs Parma, con telecronaca di Daniele Barone e commento di Lorenzo Minotti, mentre da bordo campo interverranno Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti. Empoli senza successi da 20 giornate, mentre il Parma, battuto dal Como, cerca riscatto con un rassicurante +6 sulla zona retrocessione.

Domenica 11 maggio 2025 parte alle 12:00 con lo studio Casa dello Sport condotto da Sara Benci, Fabio Quagliarella e Riccardo Gentile. Alle 12:30, DAZN propone Udinese vs Monza, mentre alle 15:00 è la volta di Hellas Verona vs Lecce, sempre in esclusiva DAZN. Dalle 15:30 alle 17:55 si torna su Sky con Sunday Football: Leo Di Bello, Paolo Assogna e Lorenzo Minotti approfondiscono il pomeriggio calcistico. Alle 18:00, Sky e NOW trasmettono Torino vs Inter: al microfono Andrea Marinozzi con Massimo Gobbi al commento, e Paolo Aghemo, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi a bordocampo. I granata cercano di invertire la rotta dopo un solo punto nelle ultime due, mentre l’Inter, reduce dall’1-0 sul Verona, resta in piena corsa scudetto a -3 dal Napoli e imbattuta a Torino negli ultimi cinque confronti. Dalle 18:30 alle 19:30 va in onda Goleador, con Roberta Noè, Paolo Assogna e Luca Machetti. Alle 20:00 inizia l’Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Luca Marchegiani, mentre dalle 20:40 il campo si scalda con Campo Aperto Domenica condotto da Leo Di Bello con Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara. In contemporanea su DAZN, alle 20:45, tocca a Napoli vs Genoa. La serata si conclude dalle 22:40 con il consueto appuntamento con Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Lunedì 12 maggio 2025, la giornata inizia con Venezia vs Fiorentina alle 18:30, in esclusiva su DAZN. In serata, dalle 20:00 alle 20:40 e poi dalle 22:45 a mezzanotte, spazio allo studio Monday Night Football con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Stefano Borghi e Stefano De Grandis. Alle 20:45, chiusura del turno con Atalanta vs Roma, live solo su DAZN.

Sara Benci, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino, Massimo Marianella



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti

Rossoneri noni dopo il 2-1 sul Genoa. -6 dall'Europa. Bologna settimo in corsa per la Champions. -1 da Juve, Roma e Lazio. Non vince a San Siro da 9 anni.

dalle 14 alle 18:00 Studio - Sabato della Casa dello Sport

ore 15:00 Como vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 18:00 Lazio vs Juventus [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



Alessandro Bonan, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò

I commenti e le interviste degli anticipi di serie A. E i gol di tutti i campionati.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Danìele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti

Toscani senza vittorie da 20 turni. -2 dalla quartultima. Parma reduce dal ko contro il Como. +6 sulla terzultima. Tre vittorie a testa a Empoli in 9 sfide di A.

dalle 12:00 alle 15:30 Studio - Casa dello Sport

ore 12:30 Udinese vs Monza [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 15:00 Hellas Verona vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Lorenzo Minotti



in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Lorenzo Minotti ore 18:00 Serie A Enilive 2024/2025 36a Giornata: Torino vs Inter

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi

Granata con un solo punto in 2 giornate. Inter reduce dall'1-0 sul Verona. -3 dal Napoli. Imbattuta a Torino negli ultimi 5 precedenti, 4 vittorie e un pari.



Roberta Noè, Paolo Assogna, Luca Machetti



Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani



In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Dario Massara



ore 20:45 Napoli vs Genoa [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini

ore 18:30 Venezia vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Stefano Borghi, Stefano De Grandis



ore 20:45 Atalanta vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

Sky Business porta il gran finale della stagione di Serie BKT nei bar, ristoranti e hotel abbonati, offrendo agli esercenti una nuova opportunità per arricchire la propria proposta e coinvolgere ancora di più i loro clienti, 7 giorni su 7. A partire dalla 36a giornata, verranno trasmesse quattro partite a turno di Serie BKT 2024/2025 e tutti i potenziali playoff e i playout, oltre agli highlights.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2024/2025. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdì 9 maggio 2025, alle 20:45, il Milan affronterà il Bologna in una partita importante per entrambe le squadre. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Genoa, si trovano al nono posto, a sei punti dalla zona Europa, mentre il Bologna, settimo in classifica, è a un solo punto da Juventus, Roma e Lazio, ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League. I rossoblù non vincono a San Siro da nove anni. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento di Riccardo Montolivo. Le interviste a bordo campo saranno a cura di Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.

Sabato 10 maggio 2025, alle 15:00, il Como ospiterà il Cagliari in un incontro fondamentale per la salvezza. Il Como arriva da una serie di cinque vittorie consecutive e sembra aver trovato la sua forma, mentre il Cagliari, reduce dalla sconfitta contro l'Udinese, ha bisogno di un punto per garantirsi la permanenza in Serie A. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215), con la telecronaca di Andrea Voria e Massimiliano Nebuloni inviato a Como per le interviste e i collegamenti. Sempre sabato, alle 18:00, la Lazio ospiterà la Juventus in un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione alla Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 63 punti e arrivano da risultati positivi: la Lazio ha vinto 1-0 contro l'Empoli, mentre la Juventus ha pareggiato 1-1 con il Bologna. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215), con la telecronaca di Davide Polizzi e gli inviati Matteo Petrucci e Giovanni Guardalà per le interviste a Roma. Alle 20:45 di sabato, l'Empoli affronterà il Parma in una sfida tra due squadre che stanno lottando per la salvezza. L'Empoli non vince da venti turni ed è a soli due punti dalla quartultima posizione, mentre il Parma, reduce da una sconfitta contro il Como, è a +6 sulla terzultima. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Business 1 (canale 215), con la telecronaca di Daniele Barone, il commento di Lorenzo Minotti e le interviste a bordo campo a cura di Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti.

Domenica 11 maggio 2025, alle 12:30, l'Udinese ospiterà il Monza, che è ormai aritmeticamente retrocesso in Serie B. L'Udinese, dopo una lunga serie di risultati negativi, ha finalmente vinto 2-1 contro il Cagliari e cerca di continuare a risalire la classifica. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215) con la telecronaca di Calogelo Destro e l'inviata Marina Presello per le interviste a Udine. Alle 15:00, l'Hellas Verona ospiterà il Lecce in una sfida importante per la salvezza. Verona, reduce da due sconfitte contro Inter e Napoli, è a 32 punti, mentre Lecce, con 27 punti, è appena sopra la zona retrocessione. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215) con la telecronaca di Manuel Favia e l'inviato Edoardo Cozza per i collegamenti e le interviste a Verona.

Alle 18:00 di domenica, il Torino affronterà l'Inter in una partita che potrebbe decidere le sorti della zona Champions. Il Torino ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite, mentre l'Inter, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Verona, è a -3 dal Napoli. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215), con la telecronaca di Andrea Marinozzi, il commento di Massimo Gobbi e le interviste a bordo campo di Paolo Aghemo, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Alle 20:45, il Napoli ospiterà il Genoa in una partita che vedrà i partenopei cercare di consolidare la loro posizione in vetta alla classifica. Napoli è reduce da quattro vittorie consecutive e ha 77 punti, mentre il Genoa è già salvo, ma non vince a Napoli da 16 anni. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215) con la telecronaca di Federico Botti e gli inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno per le interviste.

Lunedì 12 maggio 2025, alle 18:30, il Venezia ospiterà la Fiorentina in una partita che potrebbe decidere le sorti della zona retrocessione. Il Venezia è attualmente in zona retrocessione e cerca punti vitali per la salvezza, mentre la Fiorentina, pur venendo da una sconfitta contro la Roma, è ancora in corsa per l'Europa. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215) con la telecronaca di Antonio Nucera e l'inviata Vanessa Leonardi per le interviste.

Alle 20:45 di lunedì, l'Atalanta affronterà il Sampdoria in un match che potrebbe essere decisivo per la lotta per l'Europa League. L'Atalanta arriva da una sconfitta contro Roma e ha bisogno di tornare alla vittoria, mentre la Sampdoria è in piena crisi e non vince da quattro turni. La diretta sarà su Sky Sport Business 1 (canale 215) con la telecronaca di Marco Cattaneo e gli inviati Andrea Paventi e Andrea Crippa per le interviste.

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (canale 202)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti

Rossoneri noni dopo il 2-1 sul Genoa. -6 dall'Europa. Bologna settimo in corsa per la Champions. -1 da Juve, Roma e Lazio. Non vince a San Siro da 9 anni.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni

Lariani con una serie di 5 vitrtorie di fila. Cagliari reduce dal ko con l'Udinese, ma basta un punto per salvarsi. Sempre sconfitto a Como nei 3 precedenti di A.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Davide Polizzi

Inviati a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci e Giovanni Guardalà

Entrambe a quota 63 in corsa per la Champions. Lazio dopo l'1-0 sull'Empoli, Juve dopo il 1-1 il Bologna. Un solo successo all'Olimpico nelle ultime 6 sfide.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Danìele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti

Toscani senza vittorie da 20 turni. -2 dalla quartultima. Parma reduce dal ko contro il Como. +6 sulla terzultima. Tre vittorie a testa a Empoli in 9 sfide di A.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Calogelo Destro

Inviata a Udine per collegamenti ed interviste: Marina Presello

Bianconeri tornati a vincere (1-2 a Cagliari) dopo 7 giornate. Monza aritmeticamente recesso in Serie B. In A non ha mai battuto l'Udinese, 3 pari e 2 ko.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza

Reduci dalle sconfitte contro Inter e Napoli. Veneti 16esimi a quota 32. Lecce 17esimo a quota 27, +1 sulla terzultima. A Verona non ha mai vinto in 9 sfide di A.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi

Granata con un solo punto in 2 giornate. Inter reduce dall'1-0 sul Verona. -3 dal Napoli. Imbattuta a Torino negli ultimi 5 precedenti, 4 vittorie e un pari.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno

Azzurri a quota 77 con 4 vittorie consecutive. Genoa già salvo nonostante un solo punto in 4 giornate. Non vince a Napoli da 16 anni, 5 pareggi e 9 sconfitte.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviata a Venezia per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi

Veneti in zona retrocessione dopo l'1-1 di Torino. Viola in corsa per l'Europa anche dopo il ko con la Roma. Un solo successo a Venezia nelle ultime 7 sfide.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviati a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Paolo Assogna

Reduci dalle vittorie contro Monza e Fiorentina, Atalanta terza a quota 68. Roma a quota 63. Un solo successo a Bergamo nelle ultime 6 sfide, unm pari e 4 ko.





