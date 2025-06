Sky Cinema DreamWorks: un intero canale per celebrare l’uscita del live action di Dragon Trainer

In occasione dell’uscita del remake live action di DRAGON TRAINER, al cinema da venerdì 13 giugno, Sky Cinema in streaming su NOW propone un canale interamente dedicato ai capolavori d’animazione targati DreamWorks Animation: Sky Cinema DreamWorks.

Dal 7 al 15 giugno, sul canale 304, andrà in onda una speciale programmazione con 15 tra i titoli più amati dello studio che ha dato vita a franchise di successo come Shrek, Kung Fu Panda e, naturalmente, Dragon Trainer.

Tanti i titoli da non perdere, come il film candidato agli Oscar® 2025 come Miglior film d’animazioneIL ROBOT SELVAGGIO; tre dei film che vedono protagonista il tenerissimo Po, il Guerriero Dragone, ossia KUNG FU PANDA, KUNG FU PANDA 3 e KUNG FU PANDA 4; tutti i capitoli della saga dell’orco più famoso di Hollywood, SHREK, SHREK 2, SHREK TERZO e SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI; ma anche BABY BOSS, con le spassosissime spie in pannolino.

Non potrà mancare infine la trilogia animata originale delle avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato: DRAGON TRAINER, DRAGON TRAINER 2 e il capitolo conclusivo DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO. E per celebrare il film in uscita, uno speciale ed esclusivo Making Of del nuovo live action DRAGON TRAINER, per scoprire curiosità e retroscena della sua realizzazione.

SKY CINEMA DREAMWORKS | da sabato 7 a domenica 15 giugno su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand.

