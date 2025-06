IN & OUT su TV8 e Sky Uno: show comico con i migliori giovani comici italiani in prima visione

La comicità è sempre protagonista su TV8. Al via “IN & OUT – Niente di serio”, la nuova produzione originale realizzata da Stand by Me, in onda ogni lunedì alle ore 21.30 in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.

Lo show di pura comicità contemporanea è creato, scritto e interpretato da nove comici della nuova generazione, giovani millenials talentuosissimi, molto popolari sui social, che oggi singolarmente fanno sold out nei teatri di tutta Italia, e che per la prima volta si trovano riuniti in un unico programma tv. Protagonisti di questo nuovo progetto televisivo sono Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone e Daniele Tinti, con Martina Catuzzi, Monir Ghassem e la band de I Vazzanikki.

I nove comedian si alternano sul palco con il loro stile e la loro comicità inconfondibile, senza presentatore e senza presentazione, seguendo un’unica e semplice regola: si entra da una porta “IN” e si esce da una porta “OUT” in un varietà, dove l’unico filo conduttore è l’imprevedibilità. Quando entra sul palco, ciascun comico è libero di esprimersi, infrangere le regole, ogni momento è un’occasione per ribaltare aspettative e linguaggi.

Ma IN & OUT ha anche un altro significato: dentro e fuori dal teatro. Ogni artista, infatti, mette in scena il proprio universo in diverse forme: in teatro, IN, porta monologhi, oppure sketch corali con i colleghi, esibizioni musicali dal vivo e momenti di improvvisazione, fuori dal teatro, OUT, propone clip e sketch filmati. E tra IN & OUT è un gioco di ruoli senza fine. Per la prima volta, infatti, le clip e gli sketch realizzati dai comici vengono proiettati in teatro, davanti al loro pubblico, creando un dialogo continuo tra palco e platea, tra monologhi e filmati, tra IN e OUT appunto, tra chi fa ridere e chiride. Il pubblico, quindi, non è solo spettatore ma parte integrante dello show, coinvolto direttamente in alcuni sketch e reso protagonista dell’esperienza comica. Nessun conduttore. Nessuna giuria. Nessun voto. Nessun premio. Solo la libertà di esprimersi, sorprendere, esagerare, emozionare e far ridere per raccontare cosa c’è dentro e fuori da questa nuova incredibile generazione di comici.

Insieme a loro, sul palco una varietà di ospiti che hanno dato vita a sketch e situazioni esilaranti, e a volte imbarazzanti: Alessandro Borghi, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi, Noemi, Frank Matano, Elio, Paola Barale e Motta. Tutti si rendono protagonisti, e vittime, di incursioni nel backstage e sul palco, ad altissimo grado di comicità.

Il programma è stato realizzato a Roma, presso l’Auditorium Massimo, che ospita oltre 500 persone. Sette date, tutte, prevedibilmente, sold out. Media Partner del programma è l’emittente radiofonica nazionale RDS 100% Grandi Successi. Head of content Stand by me: Davide Acampora. A cura di Francesco Sturlese. Capo progetto: Giovanni Todescan. Scritto da: Maurizio Giambroni, Gero Arnone, Matteo Corradini, Chiara Galeazzi, Francesco Lancia, Francesco Mileto, Stefano Pisani, Matteo Strada, Matteo Tiberia, Alessandro Caroni, Marya Pacifici. Supervisore di Produzione: Maria Teresa Carducci. Produttrice Esecutiva: Claudia Santilio. Regia di Sara Ristori.

