Digital News Report 2025: Sky TG24 si conferma ai vertici per affidabilità e primo tra gli under 35

Sky TG24 si conferma nuovamente tra le testate italiane più affidabili secondo il Digital News Report 2025, il principale studio sul mondo dei media pubblicato ogni anno dal Reuters Institute di Oxford.Da anni il Reuters Institute dedica, nel report, un focus ad ogni Paese presente. Nella versione italiana un ampio approfondimento è dedicato all’interesse dell’opinione pubblica per il mondo delle news. Sky TG24 è ancora saldamente sul podio delle testate più affidabili secondo l’audience, seguendo subito l’Agenzia Ansa.

Il report italiano offre inoltre un interessante spaccato per età, dove Sky TG24 è al primo posto per affidabilità tra l’audience under 35, una posizione che consolida quella dello scorso anno quando il vertice della classifica era in condivisione con Ansa.

“Sky TG24 si impegna ogni giorno, su tutte le piattaforme possibili, per garantire un’informazione accurata, attenta, verificata. Un impegno - ha dichiarato il direttore del canale all news Giuseppe De Bellis - che garantiamo ai nostri spettatori e ai nostri utenti, oggi più che mai sottoposti a una pressione mediatica figlia della complessità del mondo e della sua rapida evoluzione. Vedere che il pubblico riconosce questi sforzi attribuendo un grado di fiducia e attendibilità sempre molto alto al nostro lavoro ci spinge a continuare a insistere sempre di più. E a farlo anche e soprattutto pensando alla generazione degli Under 35 che evidentemente sentono ancora di più il bisogno di trasparenza”.

Altro parametro preso in considerazione dal report è il genere, dove Sky TG24 è secondo a pari merito con Il Sole 24 Ore tra il pubblico femminile, mentre per quello maschile la testata all news è sola al secondo posto.

Infine, in base all’auto collocazione politica, secondo il Report, Sky TG24 ha l’attestazione di fiducia più alta sia tra chi si auto colloca nel centrosinistra (76%) che nel centrodestra (74%).

