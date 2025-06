Sale attesa per Wimbledon (dal 2003 e fino al 2030) in esclusiva su Sky e NOW

Mancano pochi giorni all’evento più prestigioso e atteso del tennis mondiale: da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio la 138esima edizione del torneo di Wimbledon, “The Championships”, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Un appuntamento che resterà solo su Sky anche per il quadriennio 2027-2030, oltre che per le edizioni 2025 e 2026. Copertura ricchissima nella Casa dello Sport di Sky: oltre 750 ore live tra partite e studi di analisi e commento, per due settimane di appassionanti sfide di singolare e doppio del tabellone maschile e femminile.

Federico Ferri, Direttore di Sky Sport:

“Wimbledon ci vede impegnati ogni anno con la massima copertura editoriale. È l'appuntamento della tradizione che però riesce a rinnovarsi ogni anno, come per Sky Sport, che ha il privilegio di raccontare questo evento da quando esiste la nostra piattaforma. Ma in tanti anni mai c'era stata questa aspettativa e questa attesa per i tennisti italiani, Sinner, Paolini e non solo. Questo rende la nostra missione ancora più appassionante e avvincente, una narrazione completa, sia dentro che fuori dal campo, con i telecronisti e gli inviati a Londra pronti a far vivere l’atmosfera di questo evento unico, i talent che hanno vissuto il torneo in campo. Con l'aggiunta di Boris Becker, che l'ha vinto tre volte. Studi, nuovi strumenti di analisi grafica e statistica, approfondimenti e rubriche garantiranno aggiornamenti continui, non ci perderemo nulla, grazie alla squadra di Sky Sport a Wimbledon e in redazione. Non mancheranno le nostre produzioni originali, con i nuovi appuntamenti insieme a Panatta e Bertolucci e i loro racconti sui campioni del tennis di tutti i tempi, e l'approfondimento esclusivo "Insider". Da quest'anno torna anche Diretta Wimbledon, dove seguiremo il meglio da tutti i campi, in una sorta di Tutto Wimbledon Minuto per Minuto, sul nuovo canale Sky Sport Mix”.

Andrea Duilio, Chief Executive Officer di Sky Italia:

"Wimbledon è molto più di un torneo, è passione, eleganza, emozione pura. Il tempio del tennis internazionale. Siamo orgogliosi di portare nelle case dei nostri abbonati tutto il fascino intramontabile di un evento così prestigioso, in un momento straordinario per il tennis italiano con tanti campioni e campionesse protagonisti sul campo. Dietro a ogni immagine, ogni scambio, ogni sfida ci sarà come sempre la squadra di giornalisti di Sky Sport, a cui faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova, fantastica avventura. Ci aspettano tante ore di grande tennis, raccontate come solo Sky Sport sa fare."

11 CANALI E TANTI APPUNTAMENTI LIVE – Il racconto del torneo londinese si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K. Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. E grazie allo Split Screen - accessibile dal tasto verde del telecomando Sky - sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea.

