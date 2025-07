Serie C Sky WiFi 2025-2026: calendario 1ª-7ª giornata in diretta su Sky Sport e streaming NOW

La Lega Pro ha ufficialmente pubblicato il "COMUNICATO N. 1/DIV", svelando il programma delle gare per le prime sette giornate di andata del Campionato Serie C SKY WIFI 2025-2026. Firmato dal Presidente Matteo Marani, il comunicato rappresenta la prima comunicazione concreta per club e tifosi in vista della nuova stagione.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C Sky WiFi!

Passiamo ora in rassegna il dettaglio partita per partita delle prime sette giornate.

1ª Giornata di Andata – 22-25 Agosto 2025

La prima giornata prenderà il via venerdì 22 agosto con diverse sfide del Girone B, tutte alle ore 21:15: l'Arezzo ospiterà il Forlì, il Livorno affronterà la Ternana, il Perugia giocherà contro il Guidonia Montecelio, il Pineto sfiderà il Vis Pesaro, e la Sambenedettese incontrerà il Bra .

Sabato 23 agosto vedrà in campo diverse squadre del Girone A, tutte alle 18:00 o 21:00: alle 18:00 la Giana Erminio giocherà con il Trento e l'Alcione Milano con la Triestina; alle 21:00 scenderanno in campo Albinoleffe contro Dolomiti Bellunesi, Lecco contro Ospitaletto Franciacorta e Union Brescia contro Arzignano Valchiampo. Nel Girone B, sempre sabato, si terranno: Ascoli contro Pianese e Carpi contro Juventus Next Gen alle 18:00; Ravenna contro Campobasso e Rimini contro Gubbio alle 21:00; e Torres contro Pontedera alle 17:30.Per il Girone C, sabato si giocheranno: Cavese contro Catania, Foggia contro Sorrento, Potenza contro Audace Cerignola, Siracusa contro Monopoli, e Trapani contro Latina.

Domenica 24 agosto sarà il turno di altre partite del Girone A: alle 18:00 la Pergolettese affronterà il Renate e il Virtus Verona il Cittadella; alle 21:00 scenderanno in campo la L.R. Vicenza contro il Lumezzane e la Pro Patria contro la Pro Vercelli. Nel Girone C, sempre domenica: alle 18:00 il Giugliano affronterà il Potenza, la Latina giocherà contro l'Atalanta U23, e il Sorrento contro la Cavese; alle 21:00 il Casarano incontrerà il Trapani, il Catania il Foggia, e il Monopoli il Cosenza.

La giornata si concluderà lunedì 25 agosto, con l'incontro del Girone A tra Novara e Inter U23 alle 20:30, posticipato per la concomitanza con un altro evento nella città di Novara. Nel Girone C, lunedì sera si terranno le seguenti partite, tutte alle 21:00: Audace Cerignola contro AZ Picerno, Casertana contro Team Altamura, Crotone contro Benevento, e Salernitana contro Siracusa .

2ª Giornata di Andata – 29 Agosto – 01 Settembre 2025

La seconda giornata avrà inizio venerdì 29 agosto: nel Girone A, il Cittadella giocherà contro l'Alcione Milano e la Pro Vercelli contro l'Albinoleffe, entrambe alle 21:00 . Nel Girone B, il Pontedera ospiterà l'Arezzo e il Vis Pesaro il Rimini, sempre alle 21:00. Per il Girone C, l'Atalanta U23 affronterà il Casarano alle 21:00.

Sabato 30 agosto, nel Girone A, il Renate sfiderà la Giana Erminio e la Triestina il Lecco, entrambe alle 18:00. Nel Girone B: il Bra giocherà contro il Perugia e il Campobasso contro il Torres alle 18:00; il Gubbio contro la Sambenedettese e la Juventus Next Gen contro il Livorno alle 21:00. Nel Girone C, le partite del sabato includeranno Cavese contro Catania alle 18:00, e Foggia contro Sorrento, Potenza contro Audace Cerignola, e Trapani contro Latina alle 21:00.

Domenica 31 agosto, nel Girone A, si disputeranno numerosi incontri: Arzignano Valchiampo contro Virtus Verona e Trento contro Union Brescia alle 18:00; Dolomiti Bellunesi contro Novara, Inter U23 contro Pro Patria, e Lumezzane contro Pergolettese alle 15:30; e Ospitaletto Franciacorta contro L.R. Vicenza alle 21:00. Nel Girone B, la Pianese incontrerà il Carpi alle 18:00 e la Ternana l'Ascoli alle 21:00. Nel Girone C, la domenica sarà ricca di match serali, tutti alle 21:00: AZ Picerno contro Giugliano alle 18:00; Benevento contro Casertana, Cosenza contro Salernitana, Siracusa contro Monopoli, e Team Altamura contro Crotone.

La giornata si chiuderà lunedì 1° settembre, con il Forlì che ospiterà il Ravenna alle 20:30 e il Guidonia Montecelio che affronterà il Pineto alle 21:00, entrambi nel Girone B .

3ª Giornata di Andata – 06-07 Settembre 2025

La terza giornata si svolgerà tra sabato 6 e domenica 7 settembre. Sabato 6 settembre, nel Girone A, l'Albinoleffe affronterà il Renate e l'Alcione Milano il Lumezzane, entrambi alle 15:00. Alle 20:30, la Pergolettese giocherà contro il Cittadella, l'Union Brescia contro la Pro Vercelli, e il Virtus Verona contro l'Inter U23 . Nel Girone B, alle 17:30 si terranno: Arezzo contro Vis Pesaro, Ascoli contro Juventus Next Gen, Carpi contro Campobasso, e Torres contro Pianese. Il Gubbio giocherà contro il Perugia alle 15:00. Nel Girone C, tutti alle 20:30, si affronteranno: Casarano contro Benevento, Casertana contro Potenza, e Catania contro Monopoli. Alle 17:30, il Giugliano affronterà il Foggia e il Sorrento il Trapani.

Domenica 7 settembre, per il Girone A, la Giana Erminio giocherà contro la Pro Patria e la L.R. Vicenza contro l'Arzignano Valchiampo alle 17:30. Alle 15:00, il Lecco sfiderà il Dolomiti Bellunesi, il Novara il Trento, e la Triestina l'Ospitaletto Franciacorta. Nel Girone B, alle 20:30, il Livorno giocherà contro il Guidonia Montecelio, il Rimini contro la Ternana, e la Sambenedettese contro il Forlì. Alle 17:30, il Pineto ospiterà il Pontedera e il Ravenna il Bra. Per il Girone C, alle 20:30 si scontreranno: Audace Cerignola contro Siracusa, Latina contro AZ Picerno, e Team Altamura contro Cavese. Alle 17:30, il Crotone affronterà il Cosenza e la Salernitana l'Atalanta U23 .

4ª Giornata di Andata – 12-15 Settembre 2025

La quarta giornata si estenderà dal venerdì 12 al lunedì 15 settembre. Venerdì 12 settembre, nel Girone A, l'Arzignano Valchiampo ospiterà la Giana Erminio e l'Ospitaletto Franciacorta la Pergolettese, entrambe alle 20:30 . Nel Girone C, tutti alle 20:30, si affronteranno: Foggia contro Latina, Monopoli contro Audace Cerignola, e Potenza contro Crotone.

Sabato 13 settembre, nel Girone A, alle 15:00 si giocheranno: Dolomiti Bellunesi contro Alcione Milano, Lumezzane contro Triestina, Pro Vercelli contro Virtus Verona, e Renate contro Union Brescia. Nel Girone B, alle 17:30, il Campobasso sfiderà il Pineto, il Forlì il Gubbio, e il Pontedera il Rimini. Alle 15:00, il Guidonia Montecelio incontrerà il Ravenna e la Pianese la Sambenedettese. Nel Girone C, l'AZ Picerno giocherà contro il Casarano e il Siracusa contro il Benevento, entrambi alle 17:30.

Domenica 14 settembre, nel Girone A, alle 15:00, l'Inter U23 affronterà il Lecco e il Trento l'Albinoleffe. La Pro Patria sfiderà il Novara alle 17:30. Nel Girone B, la Juventus Next Gen giocherà contro l'Arezzo alle 12:30. Alle 15:00, il Bra affronterà il Torres e il Perugia l'Ascoli. Alle 20:30, la Ternana ospiterà il Carpi. Il Vis Pesaro giocherà contro il Livorno alle 17:30. Nel Girone C, l'Atalanta U23 giocherà contro il Team Altamura e il Cosenza contro il Catania alle 15:00. La Salernitana sfiderà il Sorrento alle 20:30 e il Trapani la Casertana alle 17:30.

La giornata si concluderà lunedì 15 settembre: nel Girone A, il Cittadella affronterà la L.R. Vicenza alle 20:30. Nel Girone C, la Cavese ospiterà il Giugliano alle 20:30 .

5ª Giornata di Andata – 19-21 Settembre 2025

La quinta giornata si svolgerà tra venerdì 19 e domenica 21 settembre. Venerdì 19 settembre, nel Girone B, tutti alle 20:30, si giocheranno: Arezzo contro Guidonia Montecelio, Pontedera contro Campobasso, Ravenna contro Perugia, e Rimini contro Forlì .

Sabato 20 settembre, nel Girone B, tutti alle 15:00, scenderanno in campo: Gubbio contro Bra, Livorno contro Ascoli, Pineto contro Juventus Next Gen, Sambenedettese contro Carpi, Torres contro Ternana, e Vis Pesaro contro Pianese. Nel Girone C, tutti alle 17:30, si affronteranno: Audace Cerignola contro Foggia, Casertana contro Cosenza, Catania contro Sorrento, Crotone contro Siracusa, e Latina contro Monopoli.

Domenica 21 settembre sarà una giornata molto intensa per il Girone A: alle 12:30 l'Alcione Milano affronterà il Renate e la Pergolettese l'Inter U23. Alle 15:00, la L.R. Vicenza giocherà contro la Pro Patria, il Lecco contro il Trento, e il Novara contro la Pro Vercelli. Alle 17:30, il Lumezzane ospiterà l'Ospitaletto Franciacorta, la Triestina l'Arzignano Valchiampo, e il Virtus Verona il Dolomiti Bellunesi. Infine, alle 20:30, l'Albinoleffe sfiderà il Cittadella e l'Union Brescia la Giana Erminio. Nel Girone C, il Benevento affronterà l'Atalanta U23 alle 17:00. Alle 15:00, il Casarano giocherà contro la Cavese e il Team Altamura contro il Trapani. Alle 17:30, il Giugliano ospiterà la Salernitana e il Potenza l'AZ Picerno .

6ª Giornata di Andata – 23-25 Settembre 2025

La sesta giornata si svolgerà tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. Martedì 23 settembre, tutte le partite saranno del Girone B: alle 18:30 si terranno: Campobasso contro Gubbio, Forlì contro Vis Pesaro, Guidonia Montecelio contro Rimini, Juventus Next Gen contro Torres, Pianese contro Arezzo, e Ternana contro Pontedera. Alle 20:45, l'Ascoli affronterà il Pineto, il Bra il Livorno, il Carpi il Ravenna, e il Perugia la Sambenedettese .

Mercoledì 24 settembre sarà il turno del Girone C: alle 18:30 si giocheranno: Cavese contro Latina, Cosenza contro Giugliano, Foggia contro Casertana, Salernitana contro Audace Cerignola, Siracusa contro Potenza, e Sorrento contro Casarano. Alle 20:30, il Trapani sfiderà il Catania. Alle 20:45, l'Atalanta U23 affronterà il Crotone, l'AZ Picerno il Benevento, e il Monopoli il Team Altamura.

Giovedì 25 settembre sarà interamente dedicato al Girone A: alle 18:30 si affronteranno: Arzignano Valchiampo contro Alcione Milano, Cittadella contro Lumezzane, Giana Erminio contro Virtus Verona, Pro Patria contro Albinoleffe, Renate contro Ospitaletto Franciacorta, e Trento contro Pergolettese. Alle 20:45, il Dolomiti Bellunesi ospiterà la L.R. Vicenza, l'Inter U23 la Triestina, la Pro Vercelli il Lecco, e l'Union Brescia il Novara .

7ª Giornata di Andata – 27-29 Settembre 2025

La settima giornata chiuderà il primo blocco di partite, disputandosi tra sabato 27 e lunedì 29 settembre. Sabato 27 settembre, tutte le partite saranno del Girone B: alle 17:30 si terranno: Arezzo contro Carpi, Perugia contro Pianese, Pineto contro Rimini, Pontedera contro Forlì, e Vis Pesaro contro Gubbio. Alle 15:00, il Bra affronterà il Guidonia Montecelio, il Livorno il Campobasso, il Ravenna la Ternana, la Sambenedettese la Juventus Next Gen, e il Torres l'Ascoli .

Domenica 28 settembre, nel Girone A, alle 12:30 il Trento ospiterà l'Arzignano Valchiampo. Alle 15:00, l'Albinoleffe affronterà il Novara, la Triestina il Renate, e il Virtus Verona l'Union Brescia. Alle 17:30, la Pergolettese sfiderà il Dolomiti Bellunesi. Alle 20:30, il Lecco giocherà contro la Giana Erminio e il Lumezzane contro l'Inter U23. Nel Girone C, alle 12:30, il Potenza affronterà l'Atalanta U23. Alle 15:00, il Benevento giocherà contro il Trapani, il Casarano contro la Salernitana, e il Crotone contro la Casertana. Alle 17:30, l'Audace Cerignola ospiterà il Catania, la Latina il Team Altamura, e il Siracusa il Cosenza. Alle 20:30, il Monopoli sfiderà la Cavese.

La settimana e questo primo ciclo di partite si concluderanno lunedì 29 settembre: nel Girone A, il Cittadella affronterà la Pro Patria, la L.R. Vicenza la Pro Vercelli, e l'Ospitaletto Franciacorta l'Alcione Milano, tutte alle 20:30. Nel Girone C, l'AZ Picerno giocherà contro il Foggia e il Giugliano contro il Sorrento, sempre alle 20:30.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C Sky WiFi!