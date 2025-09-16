Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

martedì, 16 settembre 2025

Inizia una nuova stagione di UEFA Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Quattro italiane in campo, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, pronte a esordire nella “League Phase”.

Tra martedì 16 e giovedì 18 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club - straordinariamente per tre giorni nella giornata inaugurale - con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Martedi 16 alle 21 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Borussia Dortmund (Sky Sport Uno,Sky Sport 252,Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì alle 21 debutto anche per l’Atalanta, a Parigi contro i campioni in carica del PSG (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Giovedì alle 21, sarà la volta del Napoli che volerà in Inghilterra per affrontare il Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Mercoledì alle 21 l’Inter sarà impegnata in casa dell’Ajax: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita da Sara Benci, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta; mercoledì ancora Capello con Zvonimir Boban e Goran Pandev; giovedì Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.

TRIBUTO A BAGLIONI – La copertina di Sky Sport, La vita è adesso - Bentornata Champions League, aprirà gli studi della prima giornata della tanto attesa coppa europea. Le immagini dei gol e dei campioni di questa fantastica competizione si susseguono accompagnate da alcuni estratti del videoclip, firmato da Duccio Forzano, della nuova versione 2025 del pezzo che ha dato il titolo all’album, uscito l’8 giugno del 1985. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

Sono tre le iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e questo leggendario 40^ anniversario: un progetto discografico, uno editoriale e uno dal vivo anticipato da un concerto evento in anteprima.Sony Music Italia propone un progetto discografico unico: un doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati - in cd e in digitale in Dolby Atmos – del remake de "La vita è adesso, il sogno è sempre", che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi. La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito "Il sogno è sempre", che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. Questo lavoro discografico è affiancato da un cofanetto super deluxe, ideato e realizzato da Edizioni Curci – in tiratura limitata di mille copie numerate – disponibile negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi. Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5x31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni dell’album, trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.

Le iniziative per celebrare il quarantesimo anniversario dello storico album di Claudio Baglioni saranno coronate nel 2026 da un’esperienza musicale dal vivo che permetterà agli spettatori di viverne e rinnovarne, ora come allora, le emozioni. Friends & Partners ha infatti annunciato il "Grand Tour – La vita è adesso", 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il prossimo 27 settembre 2025 da uno straordinario concerto evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa. In questa occasione verranno annunciate le date del tour, in programma da fine giugno 2026 fino a metà settembre 2026: questi eccezionali concerti saranno 40, numero simbolico e rappresentativo del 40° leggendario anniversario dell’album. Anche Sky Sport ha voluto festeggiare l’evento abbinando alle emozioni di 40 anni di storia del calcio, le note di un brano indimenticabile… perché la vita è adesso.

La clip è stata ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, realizzata da Massimo Previti, grafica di Salvatore Allegrezza. Sky Sport ringrazia Claudio Baglioni per la straordinaria disponibilità, lo staff dell’artista, Sony Music Italy, Luca Fantacone, Director Catalogue Sony Music Entertainment Italy.

SKY SPORT ULTRA LIVE - A partire da martedì 16 settembre 2025, in concomitanza con l'inizio della nuova edizione della Champions League, Sky lancierà per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming Sky ha deciso di affrontare il problema con "Ultra Live": due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, saranno trasmessi anche in questa versione a bassissima latenza, arrivando a pochissimi secondi di ritardo rispetto all'emissione via satellite. Questo è un risultato notevole, considerando che lo streaming tradizionale può avere un ritardo ben maggiore.  I nuovi canali Ultra Live saranno posizionati su una numerazione dedicata: i canali 215 e 216 ospiteranno le versioni a bassa latenza, mentre le trasmissioni "tradizionali" rimarranno sui canali 201 e 202. Questa innovazione non sarà però disponibile per tutti. I canali Sky Sport Ultra Live saranno fruibili esclusivamente su Sky Glass (il TV di Sky) o sul box Sky Stream

 

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2025
 

  • dalle 17.30 alle 18:35: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport 24 (200)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Paolo Condò
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Athtletic Bilbao vs Arsenal: Filippo Benincampi
    - PSV vs Union Saint Gilloise: Luca Mastrorilli
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: ATHLETIC BILBAO-ARSENAL
    [in differita alle 21:15 su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero
    Nell'unico precedente, l'amichevole dello scorso 9 agosto all'Emirates Stadium, l'Arsenal di Mikel Arteta ha vinto 3-0 con reti di Gyokeres, Saka e Havertz.
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: PSV-UNION SAINT-GILLOISE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Christian Giordano
    Nell'unico precedente, l'amichevole dello scorso 5 luglio ad Eindhoven, il PSV di Peter Bosz ha vinto 1-0 con rete di Joel van den Berg. 
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Juventus vs Borussia Dorttmund: Riccardo Gentile
    - Real Madrid vs Olympique Marsiglia: Dario Massara
    - Benfica vs Qarabag: Paolo Redi
    - Tottenham vs Villarreal:Federico Botti
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi
    inviati Gianluca Di Marzio, Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà
    I bianconeri hanno vinto gli ultimi 2 precedenti di Champions League, negli ottavi del 2015: 2-1 a Torino e 0-3 a Dortmund.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: REAL MADRID-MARSIGLIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Antonio Nucera
    I blancos hanno sempre vinto nei 4 precedenti di Champions League, nella fase a gironi del 2003 e del 2009 con 12 reti all'attivo e 4 gol subiti.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: TOTTENHAM-VILLAREAL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Ciarravano
    Nell'unico precedente, l'amichevole del 29 luglio 2010 a Londra, il Villarreal ha vinto 4-1. In 23 sfide con club inglesi: 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: BENFICA-QARABAG
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Nessun precedente. Il Qarabag, nelle 4 sfide di Europa League del 2018 e del 2024 contro club portoghesi, ha ottenuto una vittoria e 3 sconfitte.

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2025

  • dalle 17.30 alle 18:35: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport 24 (200)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Paolo Condò
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Olympiacos vs Pafos: Giovanni Poggi
    - Sparta Praga vs Bodoe Glimt: Manuel Favia
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: OLYMPIACOS-PAFOS
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Elia Faggion
    Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 26 sfide contro club ciprioti, l'Olympiacos ha ottenuto 19 vittorie, 4 pareggi e appena 3 sconfitte.
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: SPARTA PRAGA-BODOE GLIMT
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Calogero Destro
    Nessun precedente tra le due formazioni. In 3 sfide contro club norvegesi, lo Slavia Praga ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. 
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Bayern Monaco vs Chelsea: Daniele Barone
    - Liverpool vs Atletico Madrid: Antonio Nucera
    - PSG vs Atalanta: Paolo Ciarravano
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata:  PSG-ATALANTA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zancan, commento Luca Marchegiani
    inviati Marina Presello e Massimiliano Nebuloni
    Nell'unico precedente, ai quarti di Champions League del 2020 a Lisbona, il PSG ha vinto in rimonta 2-1 con reti di Marquinhos al 90' e Choupo-Moting al 93'.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata:  LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
    [in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti
    inviata Valentina Mariani
    Nei 6 precedenti di Champions League il bilancio e' in perfetto equilibrio, sia in casa sia fuori: 2 vittorie a testa e 2 pareggi.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: BAYERN MONACO-CHELSEA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
    Nei 6 precedenti europei il bilancio, comprese due vittorie ai calci di rigore, e' di 4 vittorie del Bayern Monaco e 2 successi del Chelsea.

  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: AJAX-INTER
    Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)
    Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)
    Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini 
    Nei 5 precedenti, tra coppa Campioni e Champions, il bilancio e' di 3 vittorie nerazzurre, un pareggio e una sconfitta (nella finale del 1972 a Rotterdam). La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la Telecronaca: di Maurizio Compagnoni. Inviato ad Amsterdam: Matteo Barzaghi

GIOVEDI 16 SETTEMBRE 2025
 

  • dalle 17.30 alle 18:35: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport 24 (200)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Paolo Di Canio
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Club Brugge vs Monaco: Filippo Benincampi
    - Copenaghen vs Bayer Leverkusen: Luca Mastrorilli
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: COPENHAGEN-BAYER LEVERKUSEN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
    Nessun precedente tra le due formazioni. Nelle 26 sfide contro club ciprioti, l'Olympiacos ha ottenuto 19 vittorie, 4 pareggi e appena 3 sconfitte.
     
  • ore 18.45 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: BRUGGE-MONACO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Daniele Barone
    Nei 4 precedenti di Champions League, il bilancio e' di 2 vittorie del Brugge (una in casa e una fuori), un successo del Monaco in casa e un pareggio a Bruges.
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Eintracht Francoforte vs Galatasaray: Antonio Nucera
    - Manchester City vs Napoli: Riccardo Gentile
    - Newcastle vs Barcellona: Paolo Ciarravano
    - Sporting Lisbona vs Kairat Almaty: Alessandro Sugoni
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: MANCHESTER CITY-NAPOLI
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
    inviati Gianluigi Bagnulo, Francesco Modugno e Massimo Ugolini
    Nei 4 precedenti di Champions, il bilancio e' di 2 vittorie del City (una in casa e una fuori), un successo del Napoli (in casa) e un pareggio a Manchester. 
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: NEWCASTLE-BARCELLONA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero
    Nei 4 precedenti di Champions League, il bilancio e' di 3 vittorie del Barcellona (2 in casa e una fuori) e un successo del Newcastle in casa.
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: EINTRACHT FRANCOFORTE-GALATASARAY
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Dario Massara
    Negli unici 2 precedenti di coppa Uefa 1992/1993, il bilancio e' di un successo del Galatasaray in Turchia (1-0) e un pareggio a Francoforte (0-0).
     
  • ore 21.00 Uefa Champions League 2025/26 1a Giornata: SPORTING LISBONA-KAIRAT ALMATY
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Andrea Menon

  Arttcolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog  

 

