Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC.

MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 9. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 7.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.05, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 3.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 7.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto domenica alle 7 del mattino. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend di Motegi spazio anche alla storia della MotoGP, con le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 10 su Sky Sport MotoGP e NOW la quinta puntata, “Pilota ingegnere”, dedicata all’anno del passaggio in HRC, mentre alle 10.15 la sesta puntata, “Dream Team”, che ripercorre gli anni del trio stellare Stoner, Pedrosa, Dovizioso e del passaggio in Ducati. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà il momento del settimo episodio, “Rivalità”, con gli anni di sfide con Marquez, Rossi, Stoner e Pedrosa.

SBK E WEC – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Aragon. Sabato, al MotorLand Aragón, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport MotoGP e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW). Domenica alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW). Nel fine settimana motoristico anche il Mondiale Endurance, che dopo la Lone Star Le Mans vola a Oyama, in Giappone, per il penultimo appuntamento stagionale: la 6 ore del Fuji. Appuntamento domenica, dalle 4 alle 10, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: IL GP DEL GIAPPONE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025

Ore 9: Conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

NOTTE TRA GIOVEDI 25 E VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

Ore 1.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 2.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 3.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 6.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 7: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 7.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live Show

Ore 9.45: Talent Time

Ore 10: Dovi – La Serie episodio 5 “Pilota Ingegnere”

Ore 10.15: Dovi – La Serie episodio 6 “Dream Team”

Ore 14.30: Dovi – La Serie episodio 7 “Rivalità”

NOTTE TRA VENERDI 26 E SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Ore 1.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 2.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 3.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 3.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 5.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 6.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 7.55: MotoGP - Sprint

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Ore 2.35: Warm Up MotoGP

Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 3.40: Paddock Live

Ore 4: Moto3 – Gara

Ore 5: Paddock Live

Ore 5.15: Moto2 – Gara

Ore 6.15: Paddock Live

Ore 6.30: Grid

Ore 7: MotoGP - Gara

Ore 8: Zona Rossa

Ore 9: Race Anatomy

SBK: ROUND DI ARAGON LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1

Ore 13.50: Supersport - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 16: Supersport 300 - Superpole

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.30: Supersport – Gara 1

Ore 13.45: Pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 1

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 1

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Ore 10.45: Pre-Superbike

Ore 11: Superbike – Superpole Race

Ore 11.15: Post Superbike

Ore 12.30: Supersport – Gara 2

Ore 13.45: Pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 2

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 2

WEC: LA 6 ORE DEL FUJI SU SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Dalle 4: 6 Ore del Fuji

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



NOTTE TRA VENERDI 26 E SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Ore 03:40 Motori MotoGP GP Giappone: Qualifiche DIRETTA

Ore 04:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

Ore 04:50 Motori Speciale Ducati 916

Ore 05:20 Motori Top Riders Fabio Di Giannantonio

Ore 05:40 Motori Moto3 GP Giappone: Qualifiche DIRETTA

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Ore 06:00 Motori Moto2 GP Giappone: Qualifiche DIRETTA

Ore 07:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint Gp Giappone DIRETTA

Ore 08:00 Motori MotoGP GP Giappone: Sprint Race DIRETTA

Ore 08:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

Ore 13:00 Motori MotoGP GP Giappone: Sprint Race

Ore 13:45 Motori Pre SBK Aragon Live

Ore 14:00 Motori WorldSBK GP Aragon: Gara 1 DIRETTA

Ore 14:35 Motori Post SBK Aragon Live

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live

Ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3

Ore 11:05 Motori Moto3 GP Giappone: Gara

Ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3

Ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live

Ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2

Ore 12:20 Motori Moto2 GP Giappone: Gara

Ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2

Ore 13:15 Motori Paddock Live GP Giappone

Ore 13:30 Motori MotoGP Grid

Ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp

Ore 14:05 Motori MotoGP GP Giappone: Gara

Ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp

Ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

Ore 16:00 Motori Pre SBK Aragon

Ore 16:10 Motori WorldSBK GP Aragon: S.Pole Race

Ore 16:45 Motori Post SBK Aragon

Ore 17:00 Motori Pre SBK Aragon

Ore 17:15 Motori WorldSBK GP Aragon: Gara 2

Ore 17:50 Motori Post SBK Aragon

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!