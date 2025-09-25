Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji

Sky Italia
giovedì, 25 settembre 2025 | Ore: 11:50

Sky Motori

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC.

MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 9. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 7.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.05, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 3.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 7.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto domenica alle 7 del mattino. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend di Motegi spazio anche alla storia della MotoGP, con le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 10 su Sky Sport MotoGP e NOW la quinta puntata, “Pilota ingegnere”, dedicata all’anno del passaggio in HRC, mentre alle 10.15 la sesta puntata, “Dream Team”, che ripercorre gli anni del trio stellare Stoner, Pedrosa, Dovizioso e del passaggio in Ducati. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà il momento del settimo episodio, “Rivalità”, con gli anni di sfide con Marquez, Rossi, Stoner e Pedrosa.

SBK E WEC – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Aragon. Sabato, al MotorLand Aragón, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport MotoGP e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW). Domenica alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW). Nel fine settimana motoristico anche il Mondiale Endurance, che dopo la Lone Star Le Mans vola a Oyama, in Giappone, per il penultimo appuntamento stagionale: la 6 ore del Fuji. Appuntamento domenica, dalle 4 alle 10, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: IL GP DEL GIAPPONE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 9: Conferenza stampa piloti
  • Ore 14.15: Paddock Pass

NOTTE TRA GIOVEDI 25 E VENERDI 26 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 1.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 2.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 3.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 6.10: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 7: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 7.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 9.15: Paddock Live Show
  • Ore 9.45: Talent Time
  • Ore 10: Dovi – La Serie episodio 5 “Pilota Ingegnere”
  • Ore 10.15: Dovi – La Serie episodio 6 “Dream Team”
  • Ore 14.30: Dovi – La Serie episodio 7 “Rivalità”

NOTTE TRA VENERDI 26 E SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 1.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 2.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 3.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 3.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 5.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 6.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 7.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 2.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 3.40: Paddock Live
  • Ore 4: Moto3 – Gara
  • Ore 5: Paddock Live
  • Ore 5.15: Moto2 – Gara
  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.30: Grid
  • Ore 7: MotoGP - Gara
  • Ore 8: Zona Rossa
  • Ore 9: Race Anatomy

SBK: ROUND DI ARAGON LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1
  • Ore 13.50: Supersport - Superpole
  • Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2
  • Ore 16: Supersport 300 - Superpole

SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.55: Superbike – Superpole
  • Ore 12.30: Supersport – Gara 1
  • Ore 13.45: Pre-Superbike
  • Ore 14: Superbike – Gara 1
  • Ore 14.35: Post gara
  • Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 1

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.45: Pre-Superbike
  • Ore 11: Superbike – Superpole Race
  • Ore 11.15: Post Superbike
  • Ore 12.30: Supersport – Gara 2
  • Ore 13.45: Pre-Superbike
  • Ore 14: Superbike – Gara 2
  • Ore 14.35: Post gara
  • Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 2

WEC: LA 6 ORE DEL FUJI SU SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 

  • Dalle 4: 6 Ore del Fuji

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

NOTTE TRA VENERDI 26 E SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 03:40 Motori MotoGP GP Giappone: Qualifiche DIRETTA
  • Ore 04:30 Motori MotoGP Paddock Live  DIRETTA
  • Ore 04:50 Motori Speciale Ducati 916  
  • Ore 05:20 Motori Top Riders Fabio Di Giannantonio
  • Ore 05:40 Motori Moto3 GP Giappone: Qualifiche DIRETTA

SABATO 27 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 06:00 Motori Moto2 GP Giappone: Qualifiche DIRETTA
  • Ore 07:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint Gp Giappone DIRETTA
  • Ore 08:00 Motori MotoGP GP Giappone: Sprint Race DIRETTA
  • Ore 08:45 Motori MotoGP Paddock Live Show  DIRETTA
  • Ore 13:00 Motori MotoGP GP Giappone: Sprint Race
  • Ore 13:45 Motori Pre SBK Aragon Live
  • Ore 14:00 Motori WorldSBK GP Aragon: Gara 1 DIRETTA
  • Ore 14:35 Motori Post SBK Aragon Live

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
  • Ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
  • Ore 11:05 Motori Moto3 GP Giappone: Gara
  • Ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3
  • Ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
  • Ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
  • Ore 12:20 Motori Moto2 GP Giappone: Gara
  • Ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
  • Ore 13:15 Motori Paddock Live GP Giappone
  • Ore 13:30 Motori MotoGP Grid
  • Ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
  • Ore 14:05 Motori MotoGP GP Giappone: Gara
  • Ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
  • Ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa
  • Ore 16:00 Motori Pre SBK Aragon
  • Ore 16:10 Motori WorldSBK GP Aragon: S.Pole Race
  • Ore 16:45 Motori Post SBK Aragon
  • Ore 17:00 Motori Pre SBK Aragon
  • Ore 17:15 Motori WorldSBK GP Aragon: Gara 2
  • Ore 17:50 Motori Post SBK Aragon

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

  • Inter 24/7: nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi

    FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro e primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto trasmetterà contenuti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su qualsiasi dispositivo. INTER 24/7 sarà un canale lineare disponibile...
    S
    Sport
    giovedì, 25 settembre 2025

  • X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp

    Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, con l’obiettivo di trasformare la propria passione per la musica in realtà. Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle gli artisti presenteranno una cover o...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente

    L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e Puglia. Un voto che sarà inevitabilmente anche un test per la maggioranza di governo e l’opposizione. A questa sfida elettorale il canale all news diretto da Fabio Vitale risponde preparando una copertura editoriale speciale.   Si inizia con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Digiquest al lavoro per compatibilità decoder Tivùsat Q80 e Q90 con sistema di criptaggio Merlin

    A seguito del comunicato di tivùsat, Digiquest avvisa la propria clientela che stanno lavorando a soluzioni relative ai modelli Tivusat HbbTV Digiquest (Q80-Q90 ) di ultima produzione, essendo gli unici che, con il giusto hardware, possono supportare la migrazione al sistema di criptaggio Merlin previsto per il 2028.Per verificare se il tuo decoder dispone già dell’hardware necessario all’aggiornamento, sarà presto disponibile un modulo...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • La squadra stellare di commentatori NBA su Prime Video: 87 partite di regular season, Playoff, Finals

    L’NBA approda su Prime Video grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. Prime Video garantirà una copertura senza precedenti, accompagnata da una squadra di commentatori d’eccezione che guideranno gli spettatori per tutta la stagione. Tre telecronisti si alterneranno al commento insieme a due voci tecniche. I tre telecronisti saranno Alessandro Mamoli, storica voce dell’NBA in Italia, Mario Castelli, apprezzato commentatore per gli...
    S
    Sport
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • Sky e NOW portano in diretta TOP 14 Francese e URC con il grande rugby di Benetton e Zebre

    Diventa più preziosa l’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. In diretta le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro del mondo e che vede protagonisti tanti fuoriclasse della palla ovale e tanti giocatori della Nazionale Azzurra. Ogni settimana su Sky e in streaming su NOW vedremo il miglior incontro della giornata, oltre alle sfide della fase finale del campionato. Arriva anche un altro prestigioso...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • Europa League 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Mercoledi 24  e Giovedì 25 settembre  INIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA EUROPA LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLDUE LE ITALIANE IN CAMPO:mercoledì alle 21 NIZZA-ROMAgiovedì alle 21 ASTON VILLA-BOLOGNAApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA LEAGUEcon i giornalisti e...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • DAZN lancia il nuovo studio virtuale con realtà aumentata per un racconto calcistico immersivo

    Progettato e realizzato tecnicamente da NVP con l’integrazione della tecnologia wVSet di wTVision Per la nuova stagione di Serie A Enilive, DAZN investe in innovazione per offrire ai tifosi un’esperienza di racconto calcistico più immersiva e coinvolgente. Domenica sera, con Diletta Leotta in conduzione, si sono ufficialmente accese le luci del nuovo studio virtuale di 450 metri quadrati nel centro di produzione di Milano, realizzato in...
    D
    DAZN
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • Rai News 24 arriva su Samsung TV Plus, canale all news Rai in streaming gratuito in Italia

    Rai News 24 sbarca su Samsung TV Plus in Italia. Il servizio streaming gratuito supportato dalla pubblicità di Samsung annuncia il lancio del canale all news targato Rai a partire dal 24 settembre. Per la prima volta, Rai News 24, canale di notizie di Rai, sarà accessibile anche su Samsung TV Plus in Italia, rafforzando l’offerta d’informazione premium del servizio. L’arrivo di Rai News 24 rende...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 24 settembre 2025

