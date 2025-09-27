Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Love Bugs torna su TV8: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com
Immagine di Love Bugs torna su TV8: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com - Scopri di più su Sky Italia

Love Bugs torna su TV8: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
sabato, 27 settembre 2025 | Ore: 16:06

Torna la sit-com che racconta con ironia e autenticità la vita delle coppie di oggi

BRENDA LODIGIANI e MICHELE ROSIELLO

Prodotto da  Blu Yazmine

Regia di IVAN COTRONEO

DAL 24 NOVEMBRE SU TV8 IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE ORE 19.30

I tempi cambiano, ma l’amore inciampa sempre negli stessi “bug”. Questa la premessa che introduce la nuova versione di “Love Bugs”, la sit-com senza tempo pensata per raccontare con ironia e autenticità le dinamiche delle coppie di oggi, diretta dal regista, scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo, in prima visione assoluta su TV8, dal 24 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.30.

Al centro della trama una coppia del tutto inedita composta da Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Brenda, comica e attrice amatissima, nella sit-com veste i panni di una fidanzata passionale e imprevedibile che tutti vorrebbero incontrare: bella, energica, brillante, ma anche polemica, ossessiva ed eccessiva. Michele, attore versatile noto al pubblico per ruoli in fiction di successo (Mina Settembre. Guida astrologica per cuori infranti, Kostas), interpreta, invece, il compagno ideale: romantico, simpatico, un po’ “mammone” e profondamente partenopeo, che ama la cucina, le tradizioni, la famiglia e il Napoli, la sua squadra del cuore. Insieme i due formano una coppia divertente, credibile e straordinariamente affiatata, che ravviva la routine con il divertimento, l’ironia, ma soprattutto con tanto sesso.

Intorno a Brenda e Michele si muove un microcosmo eterogeneo di personaggi: gli amici di Michele del calcetto, le amiche di Brenda onnipresenti su whatsapp, la suocera invadente, la mamma di Brenda con un debole per il genero, una manager un po’ troppo sexy, il maestro di salsa cubano, i vicini rumorosi e i colleghi.

La struttura narrativa si compone di sketch brevi, un ritmo serrato e una comicità immediata. La coppia affronta le sfide sentimentali tipiche di una nuova generazione che adatta i propri modi di stare insieme a un mondo ormai cambiato dalle nuove tecnologie, in cui il cellulare è diventato una estensione della mano e di conseguenza un “personaggio” molto presente nella loro vita di coppia.

Dopo aver conquistato milioni di telespettatori nei primi anni 2000, “Love Bugs” torna in un contesto sociale ben diverso, in cui imperversano gli smartphone, i social e le serie da vedere insieme o in segreto, ma i “bug” dell’amore restano sempre gli stessi: gelosie, incomprensioni, litigi con le suocere. La sit-com fotografa tutto questo con leggerezza, ironia e comicità. Perché l’amore, anche quando è in trasformazione, resta la materia più comica, tenera e universale che ci sia. E Brenda e Michele sono la coppia perfetta per raccontarne le evoluzioni.

Il programma è prodotto da Blu Yazmine.Supervisione creativa di Ivan Cotroneo. Regia di Ivan Cotroneo e Michele Rho. Scritto da Massimo Chiellini con Andrea Camerini, Andrea De Marinis, Matteo Levati, Marianna Stefanucci.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi

    PETRA – TERZA STAGIONE L’8 e il 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi. In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky 2025-2026: tutte le serie nei prossimi mesi in esclusiva streaming NOW con titoli attesissimi

                ENTRO IL 2025 THE PITT Dal 24 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Fra ascolti record e critica entusiasta (e una seconda stagione già sul set), in America è un vero e proprio fenomeno di costume, appena consacrato dalla vittoria agli ultimi Emmy Awards come miglior serie drammatica. Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia

    BRUNO BARBIERI 4 HOTEL I nuovi episodi sono già disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > È già partito alla grande il nuovo viaggio di Bruno Barbieri nell’hôtellerie italiana. Dopo le sfide all’Isola d’Elba, a Trapani e all’Aquila, nel Wild Abruzzo, lo chef che non teme rivali quando si parla di eleganza e stile è pronto a mettere alla prova le strutture alberghiere nella...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky Content Factory e i nuovi vodcast originali: crime, economia, sport, storie per ampliare informazione digitale

    Nasce la Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l’obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l’evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky TG24 rinnova palinsesto, rilancia Il Confronto e Live In per una stagione di grande informazione

    Sky TG24 riparte, sotto la guida di Fabio Vitale, con un palinsesto che unisce autorevolezza e innovazione, confermando la missione della testata: raccontare il presente con un’informazione di qualità, affidabile e ricca di approfondimenti, capace di affrontare i grandi temi del nostro tempo. Con oltre 7.000 ore di diretta all’anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, il canale all news di Sky si distingue per inchieste, analisi, reportage e...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Piedone – Uno sbirro a Napoli: in arrivo la seconda stagione su Sky e NOW con Salvatore Esposito

    Proseguono le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer Con  SALVATORE ESPOSITO,  SILVIA D’AMICO,  FABIO BALSAMO Un poliziesco Sky Original prodotto da Sky Studios, Wildside e Titanus Regia di ALESSIO MARIA FEDERICI Creata da PEPPE FIORE NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW Sky annuncia oggi la seconda stagione di PIEDONE – UNO SBIRRO...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Money Road torna nel 2026 su Sky e NOW: Fabio Caressa guida la nuova edizione dello strategy game

    Torna con una nuova edizione lo show rivelazione della scorsa stagione, autentico fenomeno televisivo della primavera Conduce FABIO CARESSA NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW È stato lo show rivelazione della scorsa stagione tv, un viaggio che di settimana in settimana ha saputo conquistare e appassionare il pubblico fino a diventare un autentico fenomeno televisivo. Ora è ufficiale: “Money Road – Ogni tentazione ha un...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Love Bugs torna su TV8: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com

    Torna la sit-com che racconta con ironia e autenticità la vita delle coppie di oggi BRENDA LODIGIANI e MICHELE ROSIELLO Prodotto da  Blu Yazmine Regia di IVAN COTRONEO DAL 24 NOVEMBRE SU TV8 IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE ORE 19.30 I tempi cambiano, ma l’amore inciampa sempre negli stessi “bug”. Questa la premessa che introduce la nuova versione di “Love...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Pechino Express 2026 su Sky e NOW prime 5 coppie in gara, nuova rotta Indonesia-Cina-Giappone

    Ecco i primi annunci delle tante novità attese nella nuova edizione,  condotta come sempre da Costantino della GherardescaLa nuova avventura dello show Sky Original Prodotto da Banijay Italia Conduce COSTANTINO  DELLA GHERARDESCA Nuovi inviati LILLO  GIULIA SALEMI  GUIDO MEDA PROSSIMAMENTE IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW Si annunciano oggi le prime novità della nuova stagione di Pechino Express, show...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Gucci – Fine dei Giochi: la nuova serie Sky e NOW sulla famiglia che ha fatto la storia della moda

    Un family drama prodotto da Sky Studios e Lucky Red Regia di GABRIELE MUCCINO Scritta da Isabella Aguilar, Flaminia Gressi e Gabriele Muccino PROSSIMAMENTE IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW Sky annuncia oggi la nuova serie originale GUCCI – FINE DEI GIOCHI (working title), un family drama prodotto da Sky Studios e Lucky Red diretto da Gabriele Muccino (“L’ultimo bacio”, “La ricerca della felicità”,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile

    In vista del weekend, Sabato 27 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (26 - 29 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. . Da venerdì 26 a domenica 28 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Sabato 27 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Io sono la fine del mondo, la commedia di Gennaro Nunziante che vede protagonista Angelo Duro in un ruolo tanto irriverente quanto esilarante. Il film racconta di un uomo costretto a prendersi cura dei genitori anziani, ma che...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Settembre - 2 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 26 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨