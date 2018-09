Serie A 2018 - 19, gli anticipi e posticipi dalla 4a alla 19esima giornata

Il derby Roma-Lazio e il big match Juventus-Napoli, entrambe in programma sabato 29 settembre, si giocheranno rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18. Lo ha disposto la Lega di Serie A che ha reso noto il calendario degli anticipi e dei posticipo fino alle 16/a giornata del girone di andata. Il derby di Milano, in calendario il 21 ottobre, si giocherà alle 20.30, così come Napoli-Roma, in programma una settimana più tardi al San Paolo

4ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 15 settembre 2018 ore 15.00 INTER – PARMA ESCLUSIVA SKY

Sabato 15 settembre 2018 ore 18.00 NAPOLI – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

Sabato 15 settembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16 settembre 2018 ore 12.30 ROMA – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16 settembre 2018 ore 18.00 EMPOLI – LAZIO ESCLUSIVA SKY

Domenica 16 settembre 2018 ore 20.30 CAGLIARI – MILAN ESCLUSIVA SKY

Lunedì 17 settembre 2018 ore 20.30 SPAL – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

RECUPERO 1ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledi 19 settembre 2018 ore 17.00 SAMPDORIA - FIORENTINA # ESCLUSIVA SKY

5ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 21 Settembre 2018 ore 20.30 SASSUOLO – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

Sabato 22 settembre 2018 ore 15.00 PARMA – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

Sabato 22 settembre 2018 ore 18.00 FIORENTINA - SPAL ESCLUSIVA SKY

Sabato 22 settembre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – INTER ESCLUSIVA DAZN

Domenica 23 settembre 2018 ore 12.30 TORINO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 23 settembre 2018 ore 18.00 MILAN – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

Domenica 23 settembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

6ª GIORNATA DI ANDATA

Martedì 25 settembre 2018 ore 21.00 INTER – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY



Mercoledì 26 settembre 2018 ore 19.00 UDINESE – LAZIO ESCLUSIVA SKY

Giovedì 27 settembre 2018 ore 19.00 SPAL – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY



Giovedì 27 settembre 2018 ore 21.00 EMPOLI – MILAN ESCLUSIVA DAZN



7ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 29 settembre 2018 ore 15.00 ROMA – LAZIO * ESCLUSIVA SKY

Sabato 29 settembre 2018 ore 18.00 JUVENTUS – NAPOLI * ESCLUSIVA SKY

Sabato 29 settembre 2018 ore 20.30 INTER – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 30 settembre 2018 ore 12.30 BOLOGNA – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 30 settembre 2018 ore 18.00 PARMA – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

Domenica 30 settembre 2018 ore 20.30 SASSUOLO – MILAN ESCLUSIVA SKY

Lunedì 1 ottobre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – SPAL ESCLUSIVA SKY

8ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 5 ottobre 2018 ore 20.30 TORINO – FROSINONE ESCLUSIVA SKY

Sabato 6 ottobre 2018 ore 15.00 CAGLIARI – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

Sabato 6 ottobre 2018 ore 18.00 UDINESE – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

Sabato 6 ottobre 2018 ore 20.30 EMPOLI – ROMA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 7 ottobre 2018 ore 12.30 GENOA – PARMA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 7 ottobre 2018 ore 18.00 NAPOLI – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

Domenica 7 ottobre 2018 ore 20.30 SPAL – INTER ESCLUSIVA SKY

9ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 20 ottobre 2018 ore 15.00 ROMA – SPAL ESCLUSIVA SKY

Sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00 JUVENTUS – GENOA ESCLUSIVA SKY

Sabato 20 ottobre 2018 ore 20.30 UDINESE – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21 ottobre 2018 ore 12.30 FROSINONE – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21 ottobre 2018 ore 18.00 FIORENTINA – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

Domenica 21 ottobre 2018 ore 20.30 INTER – MILAN * ESCLUSIVA SKY

Lunedì 22 ottobre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

10ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 27 ottobre 2018 ore 15.00 ATALANTA – PARMA ESCLUSIVA SKY

Sabato 27 ottobre 2018 ore 18.00 EMPOLI – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

Sabato 27 ottobre 2018 ore 20.30 TORINO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28 ottobre 2018 ore 12.30 SASSUOLO – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28 ottobre 2018 ore 18.00 MILAN – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

Domenica 28 ottobre 2018 ore 20.30 NAPOLI – ROMA * ESCLUSIVA SKY

Lunedì 29 ottobre 2018 ore 20.30 LAZIO – INTER ESCLUSIVA SKY

RECUPERO 1ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledi 31 ottobre 2018 ore 20.30 MILAN - GENOA ESCLUSIVA SKY

11ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 2 novembre 2018 ore 20.30 NAPOLI – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

Sabato 3 novembre 2018 ore 15.00 INTER – GENOA ESCLUSIVA SKY

Sabato 3 novembre 2018 ore 18.00 FIORENTINA – ROMA ESCLUSIVA SKY

Sabato 3 novembre 2018 ore 20.30 JUVENTUS – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 4 novembre 2018 ore 12.30 LAZIO – SPAL ESCLUSIVA DAZN

Domenica 4 novembre 2018 ore 18.00 BOLOGNA – ATALANTA ESCLUSIVA SKY

Domenica 4 novembre 2018 ore 20.30 UDINESE – MILAN ESCLUSIVA SKY

12ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 9 novembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

Sabato 10 novembre 2018 ore 15.00 TORINO – PARMA ESCLUSIVA SKY

Sabato 10 novembre 2018 ore 18.00 SPAL – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

Sabato 10 novembre 2018 ore 20.30 GENOA – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 11 novembre 2018 ore 12.30 ATALANTA – INTER ESCLUSIVA DAZN

Domenica 11 novembre 2018 ore 18.00 SASSUOLO – LAZIO ESCLUSIVA SKY

Domenica 11 novembre 2018 ore 20.30 MILAN – JUVENTUS * ESCLUSIVA SKY

13ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 24 novembre 2018 ore 15.00 UDINESE – ROMA ESCLUSIVA SKY

Sabato 24 novembre 2018 ore 18.00 JUVENTUS – SPAL ESCLUSIVA SKY

Sabato 24 novembre 2018 ore 20.30 INTER – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 25 novembre 2018 ore 12.30 PARMA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

Domenica 25 novembre 2018 ore 18.00 LAZIO – MILAN ESCLUSIVA SKY

Domenica 25 novembre 2018 ore 20.30 GENOA – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

Lunedì 26 novembre 2018 ore 20.30 CAGLIARI – TORINO ESCLUSIVA SKY

14ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 1 dicembre 2018 ore 15.00 SPAL – EMPOLI ESCLUSIVA SKY

Sabato 1 dicembre 2018 ore 18.00 FIORENTINA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

Sabato 1 dicembre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 2 dicembre 2018 ore 12.30 MILAN – PARMA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 2 dicembre 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

Domenica 2 dicembre 2018 ore 20.30 ROMA – INTER * ESCLUSIVA SKY

Lunedì 3 dicembre 2018 ore 20.30 ATALANTA – NAPOLI ESCLUSIVA SKY

15ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 7 dicembre 2018 ore 20.30 JUVENTUS – INTER * ESCLUSIVA SKY

Sabato 8 dicembre 2018 ore 15.00 NAPOLI – FROSINONE ESCLUSIVA SKY

Sabato 8 dicembre 2018 ore 18.00 CAGLIARI – ROMA ESCLUSIVA SKY

Sabato 8 dicembre 2018 ore 20.30 LAZIO – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 9 dicembre 2018 ore 12.30 SASSUOLO – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 9 dicembre 2018 ore 18.00 GENOA – SPAL ESCLUSIVA SKY

Domenica 9 dicembre 2018 ore 20.30 MILAN – TORINO ESCLUSIVA SKY

16ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 15 dicembre 2018 ore 18.00 INTER – UDINESE ESCLUSIVA SKY

Sabato 15 dicembre 2018 ore 20.30 TORINO – JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16 dicembre 2018 ore 12.30 SPAL – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16 dicembre 2018 ore 18.00 CAGLIARI – NAPOLI ESCLUSIVA SKY

Domenica 16 dicembre 2018 ore 20.30 ROMA – GENOA ESCLUSIVA SKY

Lunedì 17 dicembre 2018 ore 20.30 ATALANTA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

Martedì 18 dicembre 2018 ore 20.30 BOLOGNA – MILAN ESCLUSIVA SKY

17ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 22 dicembre 2018 ore 12.30 LAZIO – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

Sabato 22 dicembre 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – INTER ESCLUSIVA SKY

Sabato 22 dicembre 2018 ore 20.30 JUVENTUS – ROMA * ESCLUSIVA DAZN

18ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 12.30 FROSINONE – MILAN ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 18.00 ROMA – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 18.00 TORINO – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 20.30 INTER – NAPOLI * ESCLUSIVA SKY

19ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 29 dicembre 2018 ore 12.30 JUVENTUS – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

Sabato 29 dicembre 2018 ore 18.00 NAPOLI – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

Sabato 29 dicembre 2018 ore 20.30 MILAN – SPAL ESCLUSIVA DAZN

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n.12 del 31 luglio 2018

(#) Orario fissato in ottemperanza ai vigenti accordi tra UEFA e Leghe Europee (CU n. 8 del 25 Luglio 2018).

COME SI POTRA' VEDERE LA PROSSIMA SERIE A IN TV



COSA VEDREMO SU SKY - Per ogni giornata su Sky saranno trasmesse 7 partite su 10, il 70% dell’intero torneo. In diretta esclusiva due anticipi del sabato (ore 15 e ore 18), due match della domenica pomeriggio alle 15, quello delle 18, oltre al posticipo della domenica sera alle 20.30 e la novità del Monday Night lunedì alle 20.30.

COSA VEDREMO SU DAZN - Su DAZN saranno visibili in esclusiva assoluta, per i prossimi tre anni: l’anticipo delle 20.30 del sabato sera, il lunch-time della domenica alle 12.30, e una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. Inoltre saranno disponibili gli highlights degli altri 7 match. Nei turni infrasettimanali o con palinsesto differente, DAZN trasmetterà comunque 3 partite in esclusiva.

I VANTAGGI DI SEGUIRE LA SERIE A SU SKY:

PIU’ ESCLUSIVE: Sky avrà 266 partite in esclusiva (più del doppio rispetto al triennio precedente) vs Perform 114 incontri

Sky avrà 266 partite in esclusiva (più del doppio rispetto al triennio precedente) vs Perform 114 incontri PIU’ BIG MATCH ESCLUSIVI: Solo su Sky ci saranno ben 16 big-match su 20, ovvero l'80% dei big-match dell'intero campionato) vs Perform che ne avrà solo 4

Solo su Sky ci saranno ben 16 big-match su 20, ovvero l'80% dei big-match dell'intero campionato) vs Perform che ne avrà solo 4 7 GARE SU 10 A WEEKEND IN ESCLUSIVA -> 2 match su 3 il sabato, 4 su 6 la domenica incluso il posticipo, il Monday Night che avrà in campo una big dell’Europa League (Lazio, Milan, Atalanta)

-> 2 match su 3 il sabato, 4 su 6 la domenica incluso il posticipo, il Monday Night che avrà in campo una big dell’Europa League (Lazio, Milan, Atalanta) SU TUTTE LE PIATTAFORME -> per la prima volta la Serie A di Sky non soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. E grazie a Sky Q le partite anche in 4K HDR

ECCO IN MANIERA SCHEMATICA DOVE SARA' POSSIBILE VEDERE LA PROSSIMA SERIE A:

Sabato h 15 -> ESCLUSIVA SKY

Sabato h 18 -> ESCLUSIVA SKY

Sabato h 20.30 -> ESCLUSIVA PERFORM

Domenica h 12.30 -> ESCLUSIVA PERFORM

Domenica h 15 -> ESCLUSIVA SKY

Domenica h 15 -> ESCLUSIVA SKY

Domenica h 15 -> ESCLUSIVA PERFORM

Domenica h 18 -> ESCLUSIVA SKY

Domenica h 20.30 -> ESCLUSIVA SKY

Lunedì h 20.30 -> ESCLUSIVA SKY

ACCORDO SKY - PERFORM

Grazie ad un accordo tra Sky e DAZN, Sky permette ai propri clienti di accedere a condizioni dedicate all’applicazione DAZN per vedere anche gli altri 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Prossimamente con Sky Q sarà ancora più semplice avere tutto comodamente sulla propria TV, integrato nella Home.

DAZN è una piattaforma che trasmette i suoi contenuti in streaming online; ci si può accedere da più dispositivi connessi a internet, in casa e fuori, come Smart TV, Smartphone, Tablet, Computer, Console di gioco e prossimamente anche comodamente tramite Sky Q. Per accedere ai contenuti in streaming online di DAZN è necessario una velocità di connessione di almeno 2 Mbit/sec se utilizzi uno smartphone o tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una Smart TV o una console di gioco.

La visione dei contenuti di DAZN non sarà compresa nell’abbonamento Sky, ma sarà comunque riservata ai clienti Sky un’offerta agevolata.



Basteranno due semplici passi:

acquisto : sarà possibile acquistare i TICKET DAZN a prezzi agevolati sul sito di Sky, su App Fai Da Te, presso i punti vendita Sky o presso il servizio clienti Sky. A partire da Settembre sarà possibile anche l’acquisto via sms o tramite un risponditore automatico.

: sarà possibile acquistare i sul sito di Sky, su App Fai Da Te, presso i punti vendita Sky o presso il servizio clienti Sky. A partire da Settembre sarà possibile anche l’acquisto via sms o tramite un risponditore automatico. attivazione: a seguito dell’acquisto del ticket, il cliente riceverà via SMS un codice promozione da inserire sulla pagina di attivazione DAZN riservata ai clienti Sky creando la propria username e password. Da li’ sarà possibile iniziare la visione di DAZN sui dispositivi abilitati.

Si potranno acquistare 3 diversi tipi di ticket:

TICKET DAZN 9 MESI – La soluzione più conveniente che ti permette di risparmiare oltre il 22% rispetto al canone DAZN: a partire da metà agosto, attiva il ticket 9 mesi e, grazie alle 3 partite di Serie A e alla Serie B di DAZN, completa il tuo abbonamento e goditi l’intera stagione . Tutti i clienti Sky possono acquistare il TICKET DAZN 9 MESI al prezzo scontato pari a 69,99€.





– La soluzione più conveniente che ti permette di risparmiare oltre il 22% rispetto al canone DAZN: a partire da metà agosto, attiva il ticket 9 mesi e, grazie alle 3 partite di Serie A e alla Serie B di DAZN, completa il tuo abbonamento e goditi l’intera stagione . TICKET DAZN 3 MESI – Goditi 3 mesi di visione delle gare di Serie A e Serie B di DAZN con uno sconto del 25% (circa 8€) rispetto al canone DAZN. Tutti i clienti Sky possono acquistare il TICKET DAZN 3 MESI al prezzo scontato pari a 21,99€.





– Goditi 3 mesi di visione delle gare di Serie A e Serie B di DAZN con uno sconto del 25% (circa 8€) rispetto al canone DAZN. TICKET DAZN 1 MESE – Il massimo della libertà di scelta in base alle partite della mia squadra del cuore e agli eventi di mio interesse all’interno del palinsesto DAZN. Solo i clienti Sky da più di un anno con extra potranno avere il TICKET 1 MESE DAZN a 7,99€ con uno sconto di 2€ rispetto al prezzo di listino. Per tutti gli altri clienti sarà comunque possibile acquistare il TICKET DAZN 1 MESE a prezzo di listino, pari a 9,99€.

La differenza tra il prezzo di listino in vigore ed il prezzo riservato ai clienti Sky sarà a carico di Sky.

Tutti i clienti Sky (satellite, digitale terrestre e fibra) che pagano il proprio abbonamento Sky con carta di credito o addebito su conto corrente possono acquistare i TICKET DAZN da Sky. I prezzi scontati sui TICKET DAZN 3 MESI e TICKET DAZN 9 MESI sono destinati a tutti i clienti Sky, mentre il prezzo speciale per il TICKET DAZN 1 MESE è riservato ai clienti Sky da più di un anno con extra. Per tutti gli altri clienti sarà comunque possibile acquistare il TICKET DAZN 1 MESE a prezzo di listino, pari a 9,99€.

I TICKET DAZN acquistati da Sky daranno diritto di utilizzare l’app DAZN su tutti i dispositivi dove DAZN è disponibile: computer, tablet, smartTV, smartphone, e le console di gioco Playstation 4 e XBOX One, ma l’esperienza di fruizione su Sky Q sarà quella in grado di rendere tutto molto semplice, come cambiare canale con un unico telecomando e disponibile anche per chi non ha una smart TV.

Su DAZN puoi guardare anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d'Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sundamericana, la UFC, la MLB, la NHL.

ACCORDO MEDIASET PREMIUM - PERFORM

I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand.

DAZN offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi:

Serie A: tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite

tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite Serie B: tutti i match in esclusiva assoluta pay

DAZN annuncerà presto ulteriori contenuti che andranno ad arricchire la sua offerta calcio e altri sport.

I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere a DAZN senza dover sottoscrivere altri abbonamenti. Il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali comprese le smart tv. Grazie a questo accordo con il Gruppo Perform, Premium garantisce ai propri abbonati un’offerta sportiva di valore che continua inoltre a comprendere i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)