Basket Supercoppa 2021, in diretta integrale su Discovery+ (finale in chiaro su DMAX)

Primo grande appuntamento della nuova stagione di basket, da venerdì 3 a martedì 21 settembre le squadre del campionato italiano s’affronteranno nella Supercoppa Discovery+ in diretta integrale solo su discovery+.

Dal 3 al 14 settembre saranno 12 squadre, suddivise in 4 gironi, a contendersi la Final Eight di Bologna da sabato 18 alla finale di martedì 21 settembre. In fase di qualificazione, due partite al giorno vedranno impegnate le 12 squadre dei gironi così suddivise:

GIRONE A: Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia, Fortitudo Bologna

GIRONE B: Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Basket Cremona, Openjobmetis Varese

GIRONE C: Nutribullet Treviso Basket, Germani Brescia, GeVi Napoli Basket

GIRONE D: Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Tortona

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sede di Final Four, le vincitrici di ogni girone saranno accoppiate alle 4 teste di serie della Supercoppa 2021 sponsorizzata da discovery+: Carpegna Prosciutto Pesaro, Happy Casa Brindisi, A|X Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna.

I QUARTI DI FINALE si disputeranno sabato 18 settembre LIVE su discovery+ (disponibile su Amazon Prime Video e TIMVISION) con i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna in diretta anche su Eurosport 2, disponibile su Sky al canale 211 e DAZN.

Alle 12:00 Carpegna Prosciutto Pesaro – Vincente Girone A

Alle 15:00 Happy Casa Brindisi – Vincente Girone B

Alle 18:00 A|X Armani Exchange Milano – Vincente Girone C

Alle 21:00 Virtus Segafredo Bologna - Vincente Girone D

Lunedì 20 settembre, alle 18:00 e alle 20:45, le semifinali di Supercoppa Discovery+ che verrà assegnata in finale martedì 21 settembre alle 21:00 in diretta su discovery+, Eurosport 2 e in chiaro simulcast su DMAX.

Il calendario della fase di qualificazione della LBA Supercoppa Discovery+:

Venerdì 3/09/21

Umana Reyer Venezia – Fortitudo Bologna ore 19.30 Discovery+ / Eurosport Player

Telecronaca: Mario Castelli

Telecronaca: Mario Castelli GeVi Napoli Basket – NutriBullet Treviso Basket ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Telecronaca: Michele Pedrotti

Sabato 4/09/21

Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste ore 18.30 Discovery+ / Eurosport Player

Telecronaca: Mario Castelli

Telecronaca: Mario Castelli Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Telecronaca: Michele Pedrotti

Domenica 5/09/21

Germani Brescia – NutriBullet Treviso Basket ore 17.00 Discovery+ / Eurosport Player

Telecronaca: Mario Castelli

Telecronaca: Mario Castelli Fortitudo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.30 Discovery+ / Eurosport Player

Telecronaca: Davide Fumagalli

Lunedì 6/09/21

Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese ore 18.30 Discovery+ / Eurosport Player

Allianz Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Martedì 7/09/21

NutriBullet Treviso Basket – Germani Brescia ore 18.30 Discovery+ / Eurosport Player

UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Mercoledì 8/09/21

Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari ore 19.00 Discovery+ / Eurosport Player

Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Giovedì 9/09/21

Fortitudo Bologna – Umana Reyer Venezia ore 19.30 Discovery+ / Eurosport Player

NutriBullet Treviso Basket – GeVi Napoli Basket ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Venerdì 10/09/21

Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino ore 18.30 Discovery+ / Eurosport Player

Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Sabato 11/09/21

UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Bologna ore 18.30 Discovery+ / Eurosport Player

Germani Brescia – GeVi Napoli Basket ore 20.00 Discovery+ / Eurosport Player

Domenica 12/09/21

Bertram Derthona Tortona – Allianz Pallacanestro Trieste ore 17.00 Discovery+ / Eurosport Player

Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona ore 20.30 Discovery+ / Eurosport Player

Lunedì 13/09/21

GeVi Napoli Basket – Germani Brescia ore 18.00 Discovery+ / Eurosport Player

Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia ore 21.00 Discovery+ / Eurosport Player

Martedì 14/09/21