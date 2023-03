Alessandra De Stefano si dimette da Rai Sport. Marco Franzelli nominato ad Interim

Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di Direttrice di Rai Sport per motivi personali.

L’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vicedirettore anziano di Rai Sport Marco Franzelli Direttore ad Interim e ringrazia Alessandra De Stefano per l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventi sportivi come i Mondiali di Calcio.

CHI E' MARCO FRANZELLI? - Nato a Roma nel 1959, è giornalista professionista dal 1986. Impegnato dal 1980 in Rai in qualità di estensore testi presso il Tg1, avvia il proprio percorso professionale in Rai nel 1982, con una collaborazione presso la stessa Testata e, dove, un anno più tardi svolge il praticantato giornalistico. Nel 1984 è assegnato alla redazione "Sport" della testata. Come inviato segue il campionato del mondo di Formula Uno e i principali avvenimenti sportivi tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, dalle Olimpiadi alla Coppa del Mondo di sci alpino.

Nel 1985 è a Milano nella redazione di "Linea Diretta", il programma quotidiano di attualità curato e condotto da Enzo Biagi. Tra il 1988 e il 1992, anno in cui è promosso caposervizio, realizza le telecronache per l'atletica leggera e collabora alla Domenica Sportiva, con servizi speciali e interviste in studio. Nel 1995 gli viene affidata la posizione mansionaria di vicecaporedattore.

Nel 1997 è caporedattore, responsabile della redazione "Società, Ambiente e Sport". Un anno più tardi, gli viene affidata la responsabilità della redazione "Cultura, Varietà e Spettacolo". Nel 2003 conduce insieme a Roberta Capua l'edizione di Unomattina, su Rai1. Nel novembre 2004, sempre al Tg1, è alla redazione "Servizi Speciali" dove, nel 2006, gli vengono affidate mansioni di Capo Redattore di "line". L'anno successivo assume nuovamente la responsabilità della redazione "Società".

Ad aprile 2014 è nominato vicedirettore di Rainews24. Nel dicembre dello stesso anno passa alla vicedirezione di Rai Sport con la responsabilità delle trasmissioni Rai sul campionato del mondo di Formula 1 e la delega per l'informazione sportiva sul canale all-news della Rai; dall'ottobre 2018 gli viene, inoltre, affidata la responsabilità ad interim della "Segreteria di Redazione" della Testata.

Dal 2016 è inviato nei Gran Premi di Formula 1 che la Rai trasmette in diretta. Nel febbraio 2019 viene assegnato alle dirette dipendenze del Direttore di Rai Sport. Dal gennaio 2022 è vicedirettore della Testata Rai Sport. E' autore di numerosi libri e pubblicazioni sul mondo dello sport.