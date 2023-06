Uefa Champions League Finale 2023 | Manchester City - INTER (diretta tv Sky Sport, Canale 5)

Finale di Champions League, stasera, tra Manchester City e Inter (diretta Sky Sport e Canale 5). Il match si giocherà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul (Turchia) con calcio d'inizio alle ore 21.00

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul ospita la finale di UEFA Champions League 2023 tra il Manchester City, che cerca di conquistare il trofeo per la prima volta, e i tre volte vincitori dell'Inter. Anche se il City è appena alla sua seconda finale di Coppa dei Campioni, è la seconda in tre stagioni dopo quella del 2021 persa 1-0 contro i connazionali del Chelsea a Oporto. L'Inter non arrivava in finale dal 2010, quando ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni a Madrid; è la sua sesta presenza in finale e, come il City, la seconda in UEFA Champions League. I neocampioni della Premier League non hanno mai perso in questa edizione della UEFA Champions League, vincendo sette gare su 12 ed eliminando il Bayern München e i campioni in carica del Real Madrid. Il City potrebbe diventare la 15esima squadra ad alzare il trofeo senza sconfitte e l'ottava nell'era della UEFA Champions League. L'Inter, vincitrice della Coppa Italia 2022/23, ha subito due sconfitte nel cammino verso la finale, entrambe contro il Bayern all'inizio e alla fine della fase a gironi. Ha vinto quattro delle sei gare a eliminazione diretta, mantenendo la porta inviolata cinque volte. Questa è la prima sfida assoluta tra le due squadre. È la prima volta da Milan-Liverpool del 2005, unica altra finale di UEFA Champions League giocata a Istanbul, che le due finaliste non si erano mai affrontate nelle competizioni UEFA. La seconda finale tra Milan e Liverpool del 2007, vinta dai rossoneri per 2-1 ad Atene, è l'ultima delle quattro finali anglo-italiane di Coppa dei Campioni. In campo c'era sempre il Liverpool, che ha totalizzato due vittorie (entrambe ai rigori) e due sconfitte.

ROAD TO ISTANBUL - Contando anche questa edizione, le ultime dieci disputate dal club di Manchester sono proseguite agli ottavi di finale. Il suo miglior traguardo risale alla stagione 2020/21, quando ha raggiunto la sua prima finale e ha perso contro il Chelsea. In questa stagione, il City ha segnato 11 gol e vinto le prime tre partite, suggellando la qualificazione con un pareggio a reti inviolate in casa del Copenaghen alla quarta giornata. Ha pareggiato anche la partita successiva, 0-0 in casa del Borussia Dortmund, ma poi ha vinto 3-1 in casa contro il Siviglia. La squadra di Guardiola è arrivata prima nel girone di UEFA Champions League per sei stagioni consecutive. Il City ha pareggiato 1-1 in casa del Lipsia all'andata degli ottavi di finale e ha vinto 7-0 al ritorno con cinque gol di Erling Haaland, terzo giocatore a compiere questa impresa in UEFA Champions League. È stata la vittoria complessiva più ampia di sempre per i Cityzens. Quindi, ha battuto il Bayern 3-0 all'andata dei quarti e pareggiato 1-1 al ritorno in Germania, mentre in semifinale ha eliminato il Real Madrid (1-1 t, 4-0 c).

Per i nerazzurri è la 16ª partecipazione alla UEFA Champions League e la quinta consecutiva, striscia più lunga da quando, tra il 2002/03 e il 2011/12, vi hanno partecipato per 10 stagioni consecutive. È la 12esima presenza nella fase a eliminazione diretta. Il cammino dell'Inter nel Gruppo C è iniziato e terminato con una sconfitta per 2-0 contro il Bayern. Tuttavia, i nerazzurri sono rimasti imbattuti tra queste sconfitte, raccogliendo 10 punti, tra cui i quattro decisivi contro il Barcellona (1-0 c, 3-3 t), e concludendo con un successo per 4-0 in casa del Viktoria Plzeň alla quinta giornata. Il club nerazzurro ha poi superato il Porto agli ottavi, vincendo 1-0 a Milano e pareggiando a reti inviolate in Portogallo, e ha superato un'altra squadra portoghese agli ottavi, vincendo 2-0 all'andata in casa del Benfica prima di un 3-3 a Milano (con l'Inter in vantaggio per 3-1 fino all'86'). In semifinale, l'Inter ha poi superato i cugini del Milan vincendo 2-0 in trasferta e 1-0 in casa.

LE FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY - INTER

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore Pep Guardiola.





Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore Pep Guardiola. INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Il Comitato Arbitrale UEFA ha designato Szymon Marciniak per arbitrare la finale di UEFA Champions League 2023 tra Manchester City FC e FC Internazionale Milano, in programma sabato 10 giugno alle 21:00 CET allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul (Turchia). Il 42enne polacco, arbitro internazionale dal 2011, dirigerà la sua prima finale di UEFA Champions League dopo essere stato quarto uomo in quella del 2018. In questa stagione ha diretto otto partite di UEFA Champions League a partire dagli spareggi, compresa la semifinale di ritorno tra Manchester City FC e Real Madrid CF. A dicembre ha arbitrato la finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 tra Argentina e Francia in Qatar. Marciniak sarà assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Vasile Florin Marinescu (Romania) sarà l'assistente di riserva e Istvan Kovacs (Romania) sarà il quarto uomo. Il VAR è stato assegnato a Tomasz Kwiatowski (Polonia), affiancato dal connazionale Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz.

LA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA SU SKY



Atto conclusivo della UEFA Champions League 2022/2023. Sabato 10 giugno, in campo Manchester City-Inter, per la finale della massima competizione europea live su Sky e in streaming su NOW.

Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita, con studi dedicati sia da Istanbul che da Milano e la squadra di Sky Sport pronta a svelare in tempo reale le ultime sulle squadre direttamente dai ritiri. Ricco il programma già dalla vigilia di oggi, venerdì 9 giugno, con oltre 12 ore di diretta, tutto il giorno live su Sky Sport 24. Sabato, collegamenti live con gli inviati a partire dalle 10, con gli aggiornamentidalla terrazza panoramica di Piazza Duomo a Milano, dai ritiri delle squadre a Istanbul - con diretta non stop a partire dalla rifinitura delle squadre fino all’accompagnamento dei pullman allo stadio - e da San Siro, dove migliaia di tifosi si raduneranno per seguire la partita grazie al maxischermo. Inoltre, aggiornamenti continui anche grazie al liveblog sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social di Sky Sport.

Dalle 19.30, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW, pre e post-partita con Champions League Show direttamente dall’Ataturk Stadium. In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti. Confermati Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso, direttamente dal campo di gioco. Spazi news affidati a Mario Giunta.La telecronaca della finale sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con Gianluca Di Marzio, Gianluigi Bagnulo, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi in collegamento da bordocampo.

Tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati all'offerta Sky Business, così come già avviene ogni weekend in occasione di tutte le partite della Serie A, avranno accesso alla serata anche attaverso il canale Sky Sport BAR disponibile alla posizione 215 del proprio ricevitore.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

#SKYESTATEITALIANA - Al via l’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky: in arrivo tre mesi no stop di grande sport a 360°, da vivere tutti su Sky e in streaming su NOW per non perdere neanche un minuto del ricco programma estivo con tanti italiani protagonisti. In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi attesi a partire dalla prossima settimana, previste 3 Nations League tra calcio e volley, 3 Europei con basket, pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby. Senza dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli ATP Masters 1000 e 500, la Ryder Cup di golf e tanto altro ancora.Per tifare tutti insieme per i grandi campioni azzurri, impegnati in una sequenza di eventi mozzafiato, arriverà un nuovo canale dedicato, Sky Sport Summer, attivo dall’11 giugno sul 201 (al posto di Sky Sport Uno). Come sempre, Sky Sport garantirà una copertura di altissimo livello, trasversale e multi-disciplina, grazie alla qualità delle immagini e del racconto. A tutto questo si aggiungeranno le Produzioni Originali di Sky Sport e la nuova puntata di “Federico Buffa Talks”, con protagonista il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu. Senza dimenticare un grande classico, appuntamento irrinunciabile dell’estate italiana di Sky Sport: “Calciomercato – L’Originale”, che a partire dal 5 giugno tornerà ad animare le serate estive tra notizie di mercato e intrattenimento, anche con una nuovissima sigla a cura di Alessandro Bonan.

Con NOW l'Estate Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming

La programmazione della finale di UEFA Champions League live su Sky e in streaming su NOW

Studio - Europa Conference League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Dallo studio Sky all'Ataturk di Istanbul: Anna Billò, Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

ore 19:30 " Anteprima Finale Uefa Champions League" Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 20:00 “Prepartita Finale Uefa Champions League ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 23:00 “Postpartita Finale Uefa Champions League ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 21:00 Uefa Champions Europa League | Finale: Manchester City - INTER [disponibile anche in 4K HDR]

Ataturk Olympic Stadium - Istanbul

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Solo abbonamenti per utenze commerciali (bar, hotel, ecc..): diretta su Sky Sport BAR (215)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Gianluca Di Marzio, Gianluigi Bagnulo, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

City per il secondo trofeo europeo dopo una Coppa delle Coppe nel 1970. Inter per la seconda Champions League dopo quella del 2010. In bacheca anche 2 Coppe dei Campioni.

LA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA SU CANALE 5



Sabato 10 giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul, teatro della sfida “Manchester City-Inter” che assegnerà la Champions League 2022-2023. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Canale 5. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super e propone una vera e propria maratona per avvicinarsi al match, tutto in diretta da Istanbul: si parte su Italia 1, dalle ore 19.00 con un’edizione speciale di ‘Studio Aperto Mag’, alle ore 19.30 la palla passa al Canale 20 e a Mediaset Infinity, e alle 20.45 la diretta si sposterà su Canale 5 per assaporare l’atmosfera poco prima del fischio iniziale. Il pre-partita è condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

La telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati sul campo per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Alessio Conti, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.

A seguire, su Canale 5, ricco post-partita, sempre live da Istanbul, condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Partita e post-partita sono anche in live streaming su sportmediaset.it.

SABATO 10 GIUGNO

Prepartita condotto da Benedetta Radaelli su Italia 1 dalle 19.00

sul Canale 20, Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle 19.30 e su Canale 5 dalle 20.45.





condotto da Benedetta Radaelli su Italia 1 dalle 19.00 sul Canale 20, Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle 19.30 e su Canale 5 dalle 20.45. Manchester City-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Francesca Benvenuti, Alessio Conti, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.

