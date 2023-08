Roshn Saudi League live La7 dal 14 agosto con protagonisti Cristiano Ronaldo e Benzema

L'Arabia Saudita si appresta a diventare il nuovo El Dorado del calcio mondiale. Dal 14 agosto, giorno d'inizio della Roshn Saudi League 2022-2023, i riflettori saranno puntati sul campionato saudita grazie all'accordo siglato da La7 per trasmettere le partite più spettacolari. In Arabia Saudita è in atto una rivoluzione copernicana nel mondo del pallone, con i petrodollari dei club locali che stanno attirando i fuoriclasse di tutto il pianeta.

La Roshn Saudi League è il massimo campionato calcistico dell'Arabia Saudita. Si compone di 16 squadre ed è stata fondata nel 1976. Negli ultimi anni, grazie ai petrol-dollari investiti dai club locali, la lega saudita si è affermata come una delle più ricche e competitive al mondo. L'Al-Hilal e l'Al-Ittihad sono le società di maggior successo con oltre 50 titoli nazionali in due. L'ultima edizione è stata vinta dall'Al-Hilal, che ha interrotto l'egemonia dell'Al-Ittihad durata 5 anni. Proprio l'Al-Ittihad detiene il record di vittorie consecutive con 4 campionati tra il 2009 e il 2013

Il Public Investment Fund (PIF) è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, uno dei più grandi al mondo con asset stimati intorno ai 620 miliardi di dollari. Si ritiene che il PIF abbia contribuito in modo sostanziale agli ingaggi faraonici che hanno portato fenomeni come Cristiano Ronaldo, Benzema e Mané a trasferirsi nei club sauditi. Il fondo sovrano saudita sta quindi cambiando gli equilibri del calcio attraverso massicci investimenti, con l'intento di rendere l'Arabia Saudita una protagonista di primo piano in questo sport a livello globale.

La Roshn Saudi League sta attirando letteralmente le stelle della galassia calcistica internazionale. L'ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte dell'Al-Nassr è soltanto la punta dell'iceberg di una rivoluzione senza precedenti. CR7 ritroverà in Arabia il partner d'attacco ai tempi del Real Madrid, Karim Benzema, approdato all'Al-Ittihad assieme a mostri sacri come Fabinho e Kanté. L'Al-Hilal non è stato da meno, assicurandosi le prestazioni di fenomeni del calibro di Mané, Koulibaly e Milinkovic-Savic. Un poker da sogno per il tecnico Ramón Díaz! L'Al-Nassr oltre a Ronaldo può vantare gli innesti di Fofana e dell'ex interista Brozovic, mentre all'Al-Ahli sono arrivati bomber Firmino, la freccia Mahrez e i portieri Mendy e Sels. Oltre ai top player ingaggiati quest'anno come CR7, Benzema e Mané, in passato hanno militato nella Saudi League fuoriclasse del calibro di Romário, Gervinho, Giovinco e Sami Al-Jaber.

Dal prossimo 14 agosto la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell'Arabia Saudita, approda sui canali La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all'accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.

Il primo incontro trasmesso sarà Al-Ettifaq vs Al-Nassr in onda lunedì 14 Agosto in differita su La7 alle ore 23:15 dal "Prince Mohammad bin Fahd Stadium" di Dammam