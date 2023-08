Europei Pallavolo Maschili 2023 🏐: Calendario Partite, Orari e Canali TV (diretta Sky, NOW e Rai)

L’Italia di Ferdinando De Giorgi (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport, NOW) si presenta alla 33esima edizione dei Campionati Europei maschili 2023, in programma in Italia dal 28 agosto al 16 settembre, da campione in carica, dopo la vittoria di Katowice dell’19 settembre 2021 dopo la Finale con la Slovenia vinta 3-2.

Sarà Bologna a dare il via al torneo continentale che sarà ospitato da Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele dove si svolgeranno i quattro gironi della prima fase. Gli azzurri, inseriti nel girone A, affronteranno Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia con la gara d’esordio che si giocherà il 28 agosto 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Sarà Roma invece ad ospitare Semifinali e Finali il 14 e 16 settembre mentre Bari (Italia) e Varna (Bulgaria) saranno le sedi di Ottavi e Quarti di Finale.



La composizione dei quattro raggruppamenti

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia.

Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia. Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.

Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna. Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.

Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca. Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

Le pool si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. Il sistema di punteggio prevede che nel caso in cui un match terminerà 3-0 o 3-1, alla squadra vincitrice andranno 3 punti, alla perdente 0. In caso di 3-2, 2 punti alla vincente e 1 alla perdente. Le squadre verranno classificate in base al numero di match vinti, punti, quoziente set e quoziente punti. Ultimo criterio lo scontro diretto.

Questo l’elenco delle azzurre con i numeri di maglia per il Campionato Europeo Femminile 2023

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Come nelle ultime due stagioni la copertura televisiva degli eventi internazionali a cui partecipano le nazionali azzurre sarà garantita dalla doppia esposizione di RAI e SKY. Prosegue, infatti, la partnership tra la Federazione Italiana Pallavolo e le due emittenti. Tutti gli appassionati, potranno dunque seguire tutti i match delle nazionali sulle due piattaforme.

GLI EUROPEI DI VOLLEY MASCHILI IN DIRETTA SU SKY SPORT E NOW



Quando ancora è in corso quello femminile, è già tempo di pensare alla 33^ edizione del CEV EuroVolley maschile che, come per quello delle donne, sta per prendere il via in quattro nazioni, Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele.

Da lunedì 28 agosto, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con la prima fase, quella a gironi, in programma fino al 6 settembre, con tutti gli incontri dell’Italia sempre in diretta.

Cinque le città italiane che ospiteranno il campionato europeo per nazioni, con l’Italia protagonista nella prima fase a Bologna, con la gara inaugurale, Perugia e Ancona, mentre a Bari si giocheranno quattro ottavi e due quarti di finale e Roma sarà la sede delle semifinali e delle finali. Fase a gironi con quattro gruppi da sei squadre ciascuno e con l’Italia inserita nell’A insieme a Belgio, Serbia, Germania, Estonia e Svizzera.

Gli Azzurri del CT Fefè De Giorgi giocheranno, dunque, le loro partite in Italia, a partire da quella di lunedì 28 agosto contro il Belgio all’Unipol Arena di Bologna, live alle ore 21 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. A seguire, l’Italia affronterà a Perugia l’Estonia, giovedì 31 agosto, e la Serbia, venerdì 1° settembre, per spostarsi poi ad Ancona dove se la vedrà con la Svizzera, lunedì 4 settembre, e con la Germania, mercoledì 6 settembre.

Le prime quattro classificate di ogni gruppo accederanno alla fase conclusiva, che prevede gli ottavi di finale (sabato 9 e domenica 10 settembre), i quarti di finale (lunedì 11 e martedì 12 settembre), le semifinali (giovedì 14 settembre) e le due finali, quella per il terzo posto e quella per il titolo (sabato 16 settembre).

Telecronache degli incontri dell’Italia affidate a Stefano Locatelli, affiancato nel commento da Andrea Zorzi.

A partire da lunedì, aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, che dedicherà approfondimenti agli Europei con la conduzione in studio di Federica Lodi, in compagnia di Giacomo Sintini, ex palleggiatore della Nazionale con cui ha vinto l’oro europeo nel 2005, oltre a due scudetti con Macerata e Trento. Ogni giorno collegamenti in diretta e le interviste ai protagonisti curati da Fabrizio Monari e Federica Lodi, che si alterneranno in veste di inviati nelle città dove sarà impegnata l’Italia, prima di lasciare il testimone ad Alessandro Acton, attualmente impegnato nell’europeo femminile.

News e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport e su skysport.it con tutti i live blog delle partite dell'Italia, gli highlights dei match e un’ampia fotogallery.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL CEV EUROVOLLEY MASCHILE

SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Lunedì 28 agosto

ore 21 ITALIA - Belgio

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

Giovedì 31 agosto

ore 21 ITALIA - Estonia

Sky Sport Summer e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

Venerdì 1° settembre

ore 21 ITALIA - Serbia

Sky Sport Summer e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

Sabato 2 settembre

ore 17 Olanda - Repubblica Ceca

Sky Sport Action e NOW

Lunedì 4 settembre

ore 21 ITALIA - Svizzera

Sky Sport Uno e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

Martedì 5 settembre

ore 21 Germania - Serbia

Sky Sport Uno e NOW

Mercoledì 6 settembre

ore 21 ITALIA - Germania

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

GLI EUROPEI DI VOLLEY MASCHILI IN DIRETTA SULLA RAI

Con le Azzurre di Davide Mazzanti già qualificate per i quarti (affronteranno la Francia martedì sera a Firenze, diretta Rai 2), da lunedì 28 agosto tocca agli Azzurri di Ferdinando De Giorgi difendere il titolo continentale conquistato due anni fa (e poi suggellato con il Mondiale dell'anno scorso). L'edizione 2023 del campionato europeo di volley maschile, che si giocherà tra Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord, vede ai nastri di partenza 24 squadre, divise in quattro gironi da sei, che giocheranno in otto città: Roma - che ospiterà le due semifinale e le finali per il terzo posto e per il titolo - Ancona, Bari, Bologna, Perugia, Varna, Tel Aviv e Skopje.

L'esordio dell'Italia, inserita nel girone A insieme con Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera, è fissato per lunedì alle 21.00 al Pala Evangelisti - Pala Barton di Perugia, contro il Belgio: tutte le gare degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Rai 2, con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e, in studio, Simona Rolandi e Fabio Vullo.

Tutte le gare dell'Italia andranno in onda sulle reti generaliste Rai (Rai 2 o Rai 3) e in streaming su Rai Play. Gli altri incontri saranno disponibili sul canale tematico Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat), disponibile anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

LA COPERTURA DELLA PRIMA FASE:

28/08, ore 21.15: Belgio - ITALIA DIRETTA RAI 2

30/08, ore 21: Svizzera - Serbia DIRETTA RAI SPORT

31/08, ore 18: Serbia - Belgio DIRETTA RAI SPORT

31/08, ore 21.15: Estonia - ITALIA DIRETTA RAI SPORT

1/09, ore 21.15: Serbia - ITALIA DIRETTA RAI 2



4/09, ore 18: Serbia - Estonia DIRETTA RAI SPORT

4/09, ore 21.15: ITALIA -Svizzera DIRETTA RAI 2

-Svizzera 5/09, ore 21: Germania - Serbia DIRETTA RAI SPORT

6/09, ore 21.15: Germania - ITALIA DIRETTA RAI 2

IL CALENDARIO COMPLETO DEL TORNEO



Il calendario generale della prima fase



POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

28 agosto: ore 21.00 Belgio- Italia

30 agosto: ore 18.00 Germania-Estonia, ore 21.00 Svizzera-Serbia

31 agosto: ore 18.00 Serbia-Belgio, ore 21.15 Estonia- Italia

1 settembre: ore 18.00 Germania-Svizzera, ore 21.15 Serbia- Italia

3 settembre: ore 18.00 Estonia-Svizzera, ore 21.00 Belgio-Germania

4 settembre: ore 18.00 Serbia-Estonia, ore 21.15 Italia -Svizzera

-Svizzera 5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia

6 settembre: ore 18.00 Svizzera-Belgio, ore 21.00 Germania-Italia

POOL B - Bulgaria (Varna)

29 agosto: ore 20.30 Spagna-Bulgaria

30 agosto: ore 17.30 Slovenia-Ucraina, ore 20.30 Finlandia-Croazia

31 agosto: ore 17.30 Ucraina-Croazia, ore 20.30 Finlandia-Bulgaria

1 settembre: ore 17.30 Finlandia-Slovenia, ore 20.30 Croazia-Spagna

2 settembre: ore 17.30 Slovenia-Spagna, ore 20.30 Bulgaria-Ucraina

3 settembre: ore 17.30 Spagna-Finlandia, ore 20.30 Bulgaria-Croazia

4 settembre: ore 17.30 Ucraina-Finlandia, ore 20.30 Croazia-Slovenia

5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria

POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)

30 agosto: ore 20.00 Macedonia del Nord-Danimarca

31 agosto ore 17.00 Montenegro-Olanda, ore 20.00 Polonia-Repubblica Ceca

1 settembre ore 17.00 Olanda-Polonia, ore 20.00 Danimarca-Repubblica Ceca

2 settembre ore 17.00 Olanda-Repubblica Ceca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Montenegro

3 settembre: ore 17.00 Danimarca-Montenegro, ore 20.00 Polonia-Macedonia del Nord

4 settembre: ore 17.00 Danimarca-Olanda, ore 20.00 Repubblica Ceca-Montenegro

5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda

6 settembre: ore 17.00 Montenegro-Polonia, ore 20.00 Macedonia del Nord-Repubblica Ceca

POOL D - Israele (Tel Aviv)

29 agosto: 20.00 Grecia-Israele

30 agosto: 17.00 Turchia-Francia, ore 20.00 Romania-Portogallo

31 agosto: 17.00 Francia-Portogallo, ore 20.00 Romania-Israele

1 settembre: 17.00 Romania-Turchia, ore 20.00 Portogallo-Grecia

2 settembre: 17.00 Turchia-Grecia, ore 20.00 Israele-Francia

3 settembre: 17.00 Grecia-Romania, ore 20.00 Israele-Portogallo

4 settembre: 17.00 Francia-Romania, ore 20.00 Portogallo-Turchia

5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele

Il calendario generale della seconda fase



Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

Ottavi di Finale "1" (A1 vs C4)

Ottavi di Finale "4" (C2 vs A3)

Ottavi di Finale "2" (C1 vs A4)

Ottavi di Finale "3" (A2 vs C3)

Ottavi di finale a Varna, 8-9 settembre

Ottavi di Finale "5" (B1 vs D4)

Ottavi di Finale "8" (D2 vs B3)

Ottavi di Finale "6" (D1 vs B4)

Ottavi di Finale "7" (B2 vs D3)

Quarti di finale a Varna, 11 settembre

QF3: Vincitrice Ottavi 5 vs 8

QF4: Vincitrice Ottavi 6 vs 7

Quarti di finale a Bari, 12 settembre

QF1: Vincitrice Ottavi 1 vs 4

QF2: Vincitrice Ottavi 2 vs 3

Semifinali a Roma, 14 settembre

Semifinale 1: Vincente QF1 - Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 - Vincente QF3

Finali a Roma, 16 settembre